Черные мифы антисоветизма в Центральной Азии, - С.Кожемякин

13:25 22.11.2022

Уничтожить в массовом сознании правду о советской эпохе - такую цель поставили власти Казахстана.



Идеологический вакуум заполняется силами, имеющими "долгоиграющие" геополитические интересы. Ни смена первых лиц государства, ни важные события, наподобие избирательных кампаний, не вносят коррективы в курс казахстанских властей на декоммунизацию и десоветизацию. Продолжаясь больше тридцати лет, этот процесс далек от завершения. Причина в том, что ложь о социалистическом прошлом является условием выживания буржуазного режима. Без этой "дымовой завесы" изъяны существующей системы станут очевидны, а трудящиеся поймут, что у капитализма есть вполне реальная и работающая альтернатива.



Наметив задачу полностью удалить "советский пласт" из истории страны, чиновники реализуют ее с завидной методичностью. Администрация Актюбинской области недавно выступила с инициативой

переименования почти четырех десятков улиц в столице региона - городе Актобе (бывший Актюбинск). Так, улица Ленина теперь будет носить имя писателя Баубека Булкышева, Первомайскую переименуют в честь поэта Изтая Мамбетова, а Комсомольскую - в честь полководца XVIII века Баян-батыра. Помимо этого, названий лишатся улицы Советская, Московская, Новороссийская, Павлика Морозова, 40 лет Победы, Фучика, Машиностроителей и другие.



Оправдывая свои действия, власти ссылаются на проведенные общественные слушания. Вот только участвовало в них чуть более пятидесяти человек (население Актобе - свыше полумиллиона), включая самих чиновников, местных депутатов и "дежурных" активистов. То, что псевдодемократические процедуры

являются простой ширмой, подтверждает заявление главы регионального управления по развитию языков Медета Искакова. По его словам, Казахстан как суверенное государство волен упорядочивать свой топонимический фонд, а преобладать в стране должны "национальные названия". "Наше общество стоит

перед задачей духовной модернизации. Она подразумевает сохранение национальной идентичности…



Названия, передающие сакральную и символическую сущность национального колорита, казахские топонимы - это часть культурного наследия народа. Поэтому имена ханов и батыров, акынов и биев, деятелей изгнанного движения "Алаш" (антисоветская партия, действовавшая в 1917-1920 годах. - С.К.), оставивших след в истории казахского народа, боровшихся за целостность и освобождение нашей земли, несомненно, окажут большое влияние на национальную идеологию", - с пафосом добавил он. "Топонимическая лихорадка" добралась и до Кустанайской области. Ряд депутатов городского совета и члены общества "Казах тили" ("Казахский язык") подняли вопрос о переименовании "идеологически

устаревших" названий улиц города Рудный. Этот населенный пункт возник в 1950-е годы в ходе освоения железорудного месторождения и строительства Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного комбината, то есть является "плоть от плоти" Советской власти. Несмотря на это, активисты решили буквально выскоблить память о замечательном прошлом города и всей страны. Среди улиц и проспектов, на которые покусились борцы с историей, - Ленина, 50 лет Октября, Фрунзе, Мира и т.д. Откровенно издеваясь над

великой эпохой, они, например, предложили назвать улицу 50 лет Октября именем лидера партии "Алаш" Ахмета Байтурсынова. Учитывая общую тенденцию, не приходится сомневаться, что рано или поздно

инициатива будет воплощена в жизнь. На это указывает и тот факт, что антикоммунизм не перестает быть частью официальной риторики

казахстанского руководства. Выступая на глобальном саммите по продовольственной безопасности в Нью-Йорке, президент Касым-Жомарт Токаев объяснил готовность страны участвовать в решении этой проблемы тем, что в 1930-е годы Казахстан пережил страшную трагедию - "ашаршылык". Этот термин аналогичен украинскому "голодомору".



В свою очередь государственный советник Ерлан Карин в конце октября провел очередное заседание государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий. Чиновник дал поручения, связанные с увековечением памяти "невинно пострадавших", изданием соответствующих материалов и

систематизацией архивных материалов. В столице тем временем прошла выездная выставка "АЛЖИР - в памяти поколения", посвященная "жертвам политических репрессий и тоталитаризма". Ее составили экспонаты музея, созданного на месте 17-го лагерного специального отделения Карагандинского ИТЛ, известного также как Акмолинский лагерь жен изменников родины (АЛЖИР). Этот музей стал чуть ли не обязательным пунктом визитов иностранных делегатов. 31 октября, например, его посетила глава МИД Германии Анналена Бербок.



Пытаясь уничтожить и замарать память о прошлом, правящий класс не предлагает взамен ничего равнозначного. Растущая бедность, углубляющееся неравенство, коррупция обесценивают в глазах граждан все лозунги о патриотизме. Этим стремятся воспользоваться различные силы - от религиозных экстремистов до иностранных держав. Среди последних все большую активность проявляет Турция. Руководство страны не скрывает намерений распространить свое влияние на весь тюркоязычный мир, в том числе Центральную Азию. Процесс включает политику, экономику, культуру, образование.



Серьезного внимания заслуживает семинар организации тюркских государств (ОТГ), прошедший в турецком городе Бурса с участием делегаций из Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Азербайджана и самой Турции. На встрече было принято решение сформировать комиссию по созданию единого алфавита. В нее войдут по два

представителя от каждой страны. Первое заседание комиссии состоится в ближайшее время в Киргизии. При этом не скрывается, что в основу единого тюркского алфавита будет положена используемая в Турции латинская графика. Турецкая проправительственная газета Türkiye посвятила вопросу специальный

материал. "Сегодня в тюркском мире не осталось страны, которая не переходит на латиницу, за исключением Киргизстана, - отмечается в статье. - Теперь мы ждем такую же радостную весть и от

президента Киргизстана Садыра Жапарова".



Издание привело мнение профессора университета Памуккале в Турции Бильге Озкан Налбант, заявившей, что Россия и ее сторонники пытаются разобщить тюркские народы. "Тюркский мир не должен попадаться на эту удочку, и следует максимально придерживаться 29-буквенной системы письма, принятой Турцией, - добавила она. - Тюркские народы должны как можно скорее отбросить племенные предрассудки и отстаивать надплеменное сознание тюркскости".

Ранее, в июне этого года, стало известно о завершении разработки международных учебников "Общая тюркская история", "Общая тюркская литература" и "География тюркского мира". Как сообщается, проект

призван дать учащимся представления об "общих культурных ценностях братских народов". Преподавание соответствующих предметов - пока в виде факультативных занятий - уже началось в Казахстане.



Подобные шаги готовят почву для всестороннего проникновения Турции в регион. Поднимаются вопросы о создании единой армии и единой валюты, разрабатываются проекты транспортных коридоров в обход России, например транскаспийского маршрута для экспорта казахстанских нефти и газа на Запад. Укрепляется военно-политическое сотрудничество. Во время государственного визита Токаева в Турцию в мае этого года стороны договорились о производстве турецких ударных беспилотников Anka в Казахстане и проведении совместных учений. Крупные партии оружия, включая беспилотники "Байрактар" и "Аксунгур", получает из Турции Киргизия, недавно стало известно о возможном создании совместного оборонного предприятия.



Подрывая традиционные связи региона с Россией, эти тенденции облегчают проникновение не только Турции, но и западных стран. Единственный выход - вспомнить опыт большевиков и предложить одурманиваемым народам социально-прогрессивную, по-настоящему интернациональную идеологию.



Сергей Кожемякин