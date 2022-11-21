Российские инвесторы начали активно скупать казахстанский тенге на Московской бирже

13:59 22.11.2022

Российские инвесторы начали активно скупать казахстанский тенге на Московской бирже, сообщает "Коммерсант".



"Активность инвесторов в казахстанских тенге на Московской бирже достигла небывалых уровней. На минувшей неделе объемы торгов тенге превысили 4,2 млрд рублей, что на 7% выше показателя предыдущей недели и в 3-4 раза выше значений летних месяцев", – следует из сообщения на сайте российского kommersant.ru.



Согласно информации, росту показателя способствует спрос со стороны компаний и банков, которые переходят во внешнеторговой деятельности на нацвалюты.



Объемы торгов с казахстанским тенге на Московской бирже 18 ноября с поставкой "завтра" составили 1,13 млрд рублей, максимум за все время обращения валюты. В целом, за прошедшую неделю инвесторы, по данным изданий, наторговали данной валютой на 4,2 млрд рублей.



Объемы торгов казахским тенге уже уверенно опередили гонконгский доллар. Это неудивительно, учитывая стратегический курс России на перевод торговли на нацвалюты и возросшую из-за санкций роль Казахстана как логистического хаба, пишет и интернет-издание The Bell.