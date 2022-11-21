Турецкое наземное вторжение в Сирию: Эрдоган перевел стрелки на Россию, Песков что-то мямлит, - МК

14:08 22.11.2022

Президент Турции возложил ответственность на Москву и Вашингтон за действия курдов



Президент Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник дал сигнал о проведении наземной операции на севере Ирака и севере Сирии по устранению террористической угрозы, добавив, что Турция не будет молчать против терроризма. Ранее турецкие ВВС нанесли удары по формирования курдов, которых Анкара обвиняет в причастности к недавнему теракту в центре Стамбула.



Президент Турции возложил ответственность на Москву и Вашингтон за действия курдов



Эрдоган открыто дал понять, что Турция, начиная свою операцию на сопредельных территориях, не собирается прислушиваться к реакции мирового сообщества. "Прежде всего эта операция на севере Ирака и севере Сирии - это не операция, которая проводилась со случайными мыслями, говоря "кто что скажет?" или "как это могло случиться?", - заявил турецкий президент журналистам в самолете во время возвращения из поездки в Катар. - Как мы уже говорили, если кто-то потревожит нашу страну и земли, мы заставим их заплатить цену. Итак, на нашем юге есть террористические организации, которые планируют много терактов или осуществляют такие теракты и представляют угрозу"



Как пишет Daily Sabah, замечания Эрдогана прозвучали после того, как Турция рано утром в воскресенье начала операцию "Коготь-меч", трансграничную воздушную кампанию против Рабочей Партии Курдистана и (как считают в Анкаре) ее сирийского отделения народного ополчения YPG, у которых есть на границе Ирака и Сирии, где они, как утверждают турецкие власти, планируют нападения на территорию Турции.



"Это не ограничивается только воздушной операцией", - подчеркнул Эрдоган, добавив, что соответствующие подразделения проведут свои консультации и примут соответствующие меры.



Воздушная операция Турции в конце прошлой недели последовала за терактом 13 ноября на многолюдной улице Истикляль в Стамбуле, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек и 81 человек был ранен.



В турецком Минобороны заявили, что операция проводилась в соответствии с правом на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Эрдоган сказал, что в акции возмездия приняли участие около 70 летательных аппаратов, в том числе ударные беспилотники, и добавил, что в общей сложности было уничтожено 89 целей включая убежища, бункеры, пещеры, туннели и склады с боеприпасами.



"На данный момент поражены 45 целей террористов на глубине около 140 километров на севере Ирака и 44 цели на глубине около 20 километров в Сирии", - добавил Эрдоган.



На вопрос, обсуждала ли Турция эту операцию с Россией и Соединенными Штатами, Эрдоган сказал: "У нас не было никаких разговоров с (президентом США Джо) Байденом или (президентом России Владимиром) Путиным относительно этой операции. Однако и Байден, и Путин уже знают, что мы можем делать такие вещи в этом регионе в любое время".



Эрдоган напомнил о заключенном в Сочи соглашении между Турцией и Россией об удалении террористов YPG/PKK с северо-востока Сирии, граничащего с Турцией.



"Они были обязаны очистить территорию от террористов. К сожалению, хотя мы много раз напоминали им, они этого не сделали. Мы сказали, что не будем молчать против этого, и что мы примем меры против террористы там, если они не могли этого сделать", - сказал турецкий президент.



Эрдоган заявил, что США снабжают оружием курдских боевиков



Эрдоган также заявил, что Турция находится на стороне США в НАТО, отметив, однако, что Вашингтон, к сожалению, отправил тысячи единиц техники, боеприпасов и оружия в "зоны террора" в Сирии.



Как рассказал турецкий президент, во время переговоров с Байденом в Индонезии он сказал ему: "Мы вместе с вами в НАТО, мы два важных союзника. Поскольку такая угроза пришла к нам с юга, вы создаете нам проблемы, давая поддержку террористических организаций здесь. Конечно, мы не можем жить с этими проблемами. Когда нужно, мы должны будем дать на них нужный ответ". Конечно, они ничего не могут сказать. Мы сделали то, что необходимо на данный момент, делаем и будем делать дальше".



Рабочая партия Курдистана признана террористической организацией в США, Турции и Европейском союзе, и поддержка Вашингтоном формирований сирийских курдов стала серьезным препятствием для двусторонних отношений с Анкарой. Курдские отряды народной самообороны контролировали большую часть северо-востока Сирии после ухода сил Башара Асада в 2012 году. США в основном сотрудничали с боевиками Отрядов народной самообороны (YPG) на северо-востоке Сирии в их борьбе против ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). С другой стороны, Турция решительно выступала против присутствия отрядов YPG на севере Сирии.



Как пишет Daily Sabah, под предлогом борьбы с ИГИЛ США организовали военную подготовку курдских отрядов и оказали YPG массу военной помощи, несмотря на озабоченность своего союзника по НАТО безопасностью. Подчеркнув, что невозможно поддержать одну террористическую группу, чтобы победить другую, Турция провела свои контртеррористические операции, в ходе которых ей удалось вывести из региона значительное количество террористов.



Турция готова избавить северные сирийские районы Таль-Рифаат и Манбидж, расположенные недалеко от турецкой границы, от террористических элементов в попытке устранить террористическую угрозу из региона, заявил ранее в этом году президент Эрдоган.



"Мы делаем очередной шаг в установлении 30-километровой зоны безопасности вдоль нашей южной границы. Мы зачистим Таль-Рифаат и Манбидж", - подчеркнул он, добавив, что запланированные боевые действия будут постепенно продолжаться и в других районах северной Сирии.



Как продолжает Daily Sabah, Эрдоган заявил, что США и Россия не выполнили свои обязательства по созданию такой безопасной зоны в приграничном районе. В частности вице-президент в администрации Трампа Майк Пенс пообещал Турции, что группировка YPG/PKK уйдет из района проведения операции "Источник мира".



Анкара провела несколько трансграничных операций в Сирии с 2016 года и контролирует некоторые территории на севере с целью оттеснения отрядов YPG/PKK и создания безопасной зоны глубиной 30 километров. С 2016 года Турция провела три успешные трансграничные операции на севере Сирии, чтобы предотвратить формирование "террористического коридора" и обеспечить мирное заселение жителей: "Щит Евфрата" (2016 г.), "Оливковая ветвь" (2018 г.) и "Источник мира" (2019 г.).



Кроме того, бойцы РПК часто находят убежище на севере Ирака, сразу за южной границей Турции, чтобы планировать теракты в стране. Турецкие военные регулярно проводят трансграничные операции на севере Ирака. Турция давно подчеркивает, что "не потерпит террористических угроз своей национальной безопасности", и призвала иракских официальных лиц предпринять необходимые шаги для ликвидации террористической группировки. Анкара ранее отмечала, что если ожидаемые шаги не будут предприняты, она не будет уклоняться от нацеливания на террористические угрозы.



Андрей Яшлавский



-------------



Песков прокомментировал обвинения Эрдогана в адрес России



Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле понимают и с уважением относятся к решимости Турции обеспечивать собственную безопасность. "Это ее законное право", - подчеркнул он, комментируя спецоперацию Анкары против курдов в Сирии.



Вместе с тем спикер Кремля призвал все стороны воздержаться от шагов, которые могут эскалировать обстановку. По его словам, это может бумерангом вернуться и еще больше осложнить ситуацию с безопасностью.



Вместе с тем в Кремле не согласились со словами Эрдогана о том, что Россия не выполнила взятые на себя обязательства по борьбе с террористами в Сирии.



"Есть определенные нюансы в проходах России и Турции к положению дел в Сирии и к тому, чьи обязательств не были выполнены", - сказал Песков.



Турецкое наземное вторжение в Сирию: Эрдоган перевел стрелки на Россию



По его словам, эти разногласия неоднократно обсуждались двумя президентами.



В Москве ценят, что дружеский характер отношений между Россией и Турцией позволяет обсуждать их открыто, добавил Песков.



Ранее Эрдоган заявил, что воздушной операции в Сирии, по всей видимости, недостаточно, и турецкая армия может начать наземные боевые действия.



Он также рассказал о безответственном отношении России к своим обязательствам по урегулированию сирийского кризиса.



Автор: ЕЛЕНА ЕГОРОВА