Кто и как пытался помешать триумфу Токаева, - И.Логинов

15:41 22.11.2022

ИГОРЬ ЛОГИНОВ | 22.11.2022 |



Обязательность многовекторности



Внеочередные выборы президента Казахстана 20 ноября проведены, победитель определен, участники гонки удовлетворены, население ждет улучшений. Да, действительно радикальной альтернативы действующему президенту среди кандидатов не наблюдалось, на что и был сделан расчет окружением Токаева, пережившего в январе при помощи ОДКБ кровавую "революцию мамбетов".



Поэтому когда оппозиция президенту и диванная экспертиза начали называть пятерых кандидатов спойлерами, это не вызывало удивления. Реальных противников Токаеву не нашлось. Ни среди бешбармак-нацпатов, ни среди грантоедов-либералов, ни среди леваков. Жанболат Мамай, даже если гипотетически представить его возможное участие, тоже наверняка бы не выгреб.



Предварительные результаты выборов



Потому недовольные выборами голосовали ногами. По традиции особенно тормозили Алма-Ата и Астана, хотя явка в 70% обеспечила Токаеву победу, а второй результат "против всех" показывает реальное количество несогласных.



Разумеется, фиксировались факты порчи бюллетеней городскими сумасшедшими (даже кровью писали: "Токаев палач"), мелких провокаций, которые замечали разве что готовые к провокациям (или их готовящие?) представители НПО или соросята вроде сотрудников Радио "Аззатык". В "вечно недовольном" Жанаозене задержали двух женщин, вышедших к избирательным участкам с плакатом "қанішер, қылмыскер" ("душегуб, преступник") и портретом Токаева.



Что же касается остальных участников гонки, а они обеспечили наличие состязательности, то их результаты вполне вписываются в концепцию команды Токаева: молодые засветились и явно пойдут дальше, да и кандидат с оригинальным именем Жигули Дайрабаев тоже рад, что усилил позиции и узнаваемость партии "Ауыл", которой совсем немного не хватило, чтобы войти в парламент на прошлых выборах.



Не обошлось и без активных протестов. Ошметки аблязовской незарегистрированной ДВК (Демократической партии Казахстана) и активисты движения Oyan, Qazaqstan! обещали устроить "движняк" в Алма-Ате и Астане, но в итоге в южной столице вышли на улицы, что называется "три калеки" из окружения все того же Жанболата Мамая. Им дали немного пожужжать, а потом их упаковали. В Астане тоже пошуметь не вышло.



Протестная аблязовщина



Задержания были незначительными, хотя Радио "Азаттык" вещало: "В городах были задержаны десятки человек, по меньшей мере 23 были отправлены под административный арест на сроки до 15 суток".



Самыми активными протестующими были казахи-эмигранты. Какие-то дамы протестовали "на фотоаппарат" в Берлине, в Киеве по поручению СБУ шипел хозяин канала БАСЕ Айдос Садыков, называющий выборы "самыми позорными в истории Казахстана". В нацпатовских пабликах писали, что "узурпатор Токаев глушит интернет", хотя паблики отчего-то функционировали.



Протесты в Берлине и Жанаозене



Надо отметить, что за несколько дней до выборов КНБ Казахстана заявил, что была "предотвращена попытка повторения январских событий", которую готовила группировка, куда входили запрещенные объединения "Алга", "ДВК", "Коше партиясы" и представители криминалитета. Вроде бы эта группировка планировала захватить власть в крупных городах Казахстана и провозгласить временное правительство. В КНБ говорят об изъятии оружия, раций и коктейлей Молотова.



Опровергнуть или подтвердить факт наличия данной группировки невозможно, хотя очевидно, что главные претензии к Токаеву связаны с его решимостью в подавлении январского бунта.



Говоря о вмешательстве в ход выборов, конечно, нельзя обойти интересы "цивилизованного мира". Напомним, что выборам предшествовал "прессинг Токаева" в виде официальных визитов помощника госсекретаря США в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Дональда Лу и верховного представителя ЕС Жозепа Борреля, прибывших пожелать Казахстану "более открытой, более инклюзивной и более демократичной политики", а заодно провести с Токаевым торги. Результатом этих торгов уже можно назвать заявление казахстанского президента об "обязанности" (!) Казахстана проводить многовекторную политику.



Боррель в Казахстане



Боррель еще не успел уехать, как глава отдела "Репортеры без границ" по Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье призвала президента Казахстана защитить свободу СМИ.



Затем пришло время главы миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) по наблюдению за выборами Урсулы Гацек. Ее задачи были понятны: признать выборы неконкурентными.



Урсула Гацек



Гацек заявила, что независимым кандидатам не разрешается баллотироваться на пост президента, что противоречит международным стандартам и раскритиковала "отсутствие политической конкуренции". Контролерша признала, что первая половина дня выборов прошла нормально, а после посыпались претензии, среди которых Гацек назвала: ограничение возможности наблюдения за подсчетом голосов, ограничение свободы слова, отсутствие возможностей проводить мирные собрания, суженное пространство для критических высказываний, ограничение возможности избирателей сделать "осознанный выбор".



На удивление МИД Казахстана довольно жестко ответил на критику ОБСЕ. Там отметили, что заявление БДИПЧ "страдает отсутствием объективности и ставит под вопрос эффективность БДИПЧ как важного института организации, который до настоящего времени пользовался поддержкой нашей республики".



Отмечено также, что "в заявлении содержится набор типичных для БДИПЧ ОБСЕ трафаретных и предвзятых выводов, демонстрируется полное нежелание воспринять развитие внутренней ситуации в стране. В деятельности группы наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ и ее руководства явно прослеживалось недоверие к проводимым президентом Казахстана реформам, направленным на трансформацию страны".



МИД Казахстана указывает, что заявление наблюдателей ОБСЕ содержит предвзятые, голословные и не подтвержденные фактами обвинения, "диссонирует с выводами миссий всех авторитетных международных организаций, также наблюдавших за выборами, и свидетельствует об отсутствии стремления к развитию долгосрочного и конструктивного сотрудничества с казахстанскими властями".



Для традиционно сдержанной Астаны высказанная МИД позиция – неожиданно жесткая. Хотя, может, это тоже элемент многовекторности, провозглашенной триумфатором Токаевым?