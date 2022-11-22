Политика наследников "Блистательной Порты" в курдском и армянском вопросах сохраняет преемство, - Д.Нефедов

15:42 22.11.2022

ДМИТРИЙ НЕФЕДОВ | 22.11.2022 |

Турецкая армия вновь ведет огонь по сирийским курдам



В интервью CNN Turk по возвращении из Катара президент Турции Реджеп Эрдоган не нашел ничего лучшего, чем обвинить в очередных бомбардировках курдских позиций на севере Сирии… Россию. Дескать, оказывается, это Москва не выполнила сентябрьские Сочинские договоренности 2018 года, предполагавшие отвод курдских формирований от турецкой границы в районе Манбиджа и Кобани. Разумеется, о том, как выполняются обязательства турецкой стороны по разграничению "умеренной" оппозиции от запрещенных во многих странах мира (в том числе и в самой Турции) террористических группировок, с которыми надлежит вести бескомпромиссную борьбу – молчок.



Турция наносит авиаудары по курдскими формированиям в Кобани, на аэродроме Минниг в окрестностях Телль-Рифаата и в окрестностях Айн-Исса.



Турция наносит авиаудары по курдским формированиям в Кобани, на аэродроме Минниг около Телль-Рифаата и в окрестностях Айн-Исса. Фото: Вестник Дамаска



Между тем, в последние месяцы эти самые террористические группировки и разномастные банды заметно усилились – в Идлибе и на других оккупированных Турцией территориях севера, северо-запада и северо-востока Сирии. В эти дни они активно помогают турецкой авиации и артиллерии утюжить курдские поселения на севере Сирии и Ирака, что уже привело к многочисленным жертвам, причем не только среди курдов, но и среди сирийских военнослужащих. Что это, как ничем не спровоцированная агрессия в сторону сопредельного государства? Повод долго искать не пришлось – в свойственном им безапелляционном стиле турецкие власти по обыкновению "повесили" на запрещенную в стране Рабочую Партию Курдистана взрыв 13 ноября на пешеходной улице Истикляль в Стамбуле (мегаполисе, подконтрольном оппонентам Эрдогана из Народно-Республиканской партии), приведший к гибели шести и ранению нескольких десятков человек. Это уже далеко не первое обвинение, выдвигаемое в адрес так называемых курдских террористов после очередного резонансного преступления, с "доказательствами", явно скроенными наспех и готовыми развалиться в любом суде (даже в таком суде, как турецкий).



Улица Истикляль после теракта.



Улица Истикляль после теракта. Фото: REUTERS/Umit Bektas



В самой РПК от причастности к теракту открестились, и не вполне понятно, отчего в данной ситуации следует верить именно турецким властям, позиция которых в "курдском вопросе", в отличие от их оппонентов, столь же непримирима, как и ранее. Несмотря на куда меньшую популярность в курдской среде лозунгов об отделении и создании независимого государства, в Анкаре по-прежнему отказывают этому древнему народу в реализации элементарных прав, хотя бы на культурную автономию. До некоторой степени курды повторяют судьбу другого коренного народа "Восточной Анатолии" (Западной Армении) – армян, судьба которых в конце XIX – первой трети XX века складывалась трагично по причине репрессивной и геноцидной (в годы Первой мировой войны) политики сменявших друг друга султанского, младотурецкого и отчасти кемалистского режимов. Известно, что в Турции Эрдогана крайне трепетно относятся к личности и наследию "кровавого" султана Абдул-Гамида II, при котором по восточным вилайетам тогдашней Османской империи прокатилась череда кровавых армянских погромов. Комментарии, как говорится, излишни…



Абдул-Гамид II и Реджеп Эрдоган. Фото: cumhuriyet.com.tr



Как отмечает журналист и исследователь Наири Охикян, "турецкие власти последовательно подвергают гонениям курдов, точно так же, как в свое время делали с армянами", однако, несмотря на это, количество курдов в Турции продолжает расти, и в настоящее время они могут составлять уже более 20 процентов населения страны. Игнорировать столь внушительное этническое меньшинство, к тому же тесно связанное с соплеменниками в соседних Сирии, Ираке, Иране, а также в Европе, разумеется, невозможно – равно, как и разговаривать с ним исключительно языком бомбардировок (причем не только сопредельных государств, но и поселений на собственно турецкой территории) и полицейских репрессий.



Бои в неофициальной столице



Бои в неофициальной столице



Бои в неофициальной столице "Турецкого" Курдистана Диярбакыре, 2016 год



Многое, если не все в современной Турции подчинено предстоящим в июне 2023 года парламентским и президентским выборам, и нынешний "султан" при помощи внушительной медийно-пропагандистской обслуги очевидным образом стремится представить себя "победителем", крушащим "врагов государства" за пределами его границ. Прием нехитрый и на определенное время способный сработать, отвлекая внимание избирателей от растущих экономических и социально-политических неурядиц дома. Однако в конечном итоге такая метода едва ли окажется эффективной, а сжимаемая до предела "курдская пружина" может вернуться бумерангом – например, в виде радикализации настроений среди турецких курдов, компактно проживающих не только на юго-востоке Турции, но и, к примеру, во многих крупных ее городах.



Попытка же свалить на российскую сторону ответственность за собственные действия и за собственные же сомнительные внутриполитические комбинации, в том числе с использованием "горючего материала", причем сделать это откровенно негодными средствами, также ни к чему хорошему не приведет. В этом можно не сомневаться.