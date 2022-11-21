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|Узбекский вице-премьер Абдухакимов за какие-то заслуги стал кавалером японского "Ордена Восходящего солнца на большой ленте"
15:46 22.11.2022
Азиз Абдухакимов получил высший орден Японии
Азиз Абдухакимов получил из рук императора Японии "Орден Восходящего солнца на большой ленте". Старейший орден Японии вручен за многолетний вклад в укреплении дружественных отношений между двумя странами.
9 ноября в Императорском дворце в Токио состоялась церемония награждения заместителя премьер-министра, министра туризма и культурного наследия Узбекистана Азиза Абдухакимова "Орденом Восходящего солнца на большой ленте". Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба Минтуризма.
В соответствии с традициями, орден был вручен императором Японии Нарухито в присутствии премьер-министра страны Фумио Кисидо. Орден является старейшим в Японии (вручается с 1875 года) и считается высшей наградой страны. Он имеет шесть степеней (орден на большой ленте - высшая степень).
Пресс-служба посольства Японии в Ташкенте в начале ноября сообщала, что правительство Японии приняло решение наградить Азиза Абдухакимова орденом 3 ноября в знак признания "многолетнего вклада в укреплении дружественных отношений между Японией и Узбекистаном".
Год назад "Орденом Восходящего солнца на большой ленте" был награжден первый заместитель председателя Cената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев. Он стал первым представителем Узбекистана, получившим орден этой степени.
Ранее правительство Японии также награждало императорскими орденами ряд граждан Узбекистана и лиц, связанных с Узбекистаном:
"Орденом Восходящего солнца, золотых и серебряных лучей" - директора Музея японских интернированных лиц Джалила Султанова;
"Орденом Восходящего солнца, серебряных лучей" - смотрителя кладбища японских граждан "Фозил-Ота" в Ташкенте Мирокила Фозилова;
"Орденом Восходящего солнца, золотой и серебряной звезды" - бывшего советника министра инвестиций и внешней торговли по вопросам сотрудничества с Японией, экс-посла Узбекистана в Японии Мирсобита Очилова (скончался в 2020 году);
"Орденом священного сокровища с золотыми лучами, с розеткой на ленте" - почетного профессора Национального музея этнографии Японии Кюдзо Като, который вел археологические исследования в Узбекистане (скончался в Термезе в 2016 году).