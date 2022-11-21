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Командир бандеровцев - расстрелявших российских пленных в Макеевке (лейтенант Русник) - утилизирован
17:45 22.11.2022

"Известия": один из расстрелявших российских военнопленных в Макеевке ликвидирован

Один из военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые пытали российских военнопленных в селе Макеевка Луганской народной республики, предположительно, ликвидирован, пишут "Известия" со ссылкой на украинские телеграм-каналы.

По информации издания, речь идет о военнослужащем 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ старшем лейтенанте Романе Руснике. Официальных подтверждений этим данным пока нет.

18 ноября в телеграм-каналах появилось видео казни военнопленных ВС РФ. Утверждалось, что кадры были сняты в районе Макеевки в ЛНР. На одном из видео военные в форме Российской армии сдаются в плен, выходя с поднятыми руками. В ролике также фигурируют солдаты украинской армии: один из них лежит с направленным в сторону сдавшихся бойцов пулеметом, второй спрашивает, кто из пленных - офицер. После чего раздаются очереди и ролик обрывается.

Артем Кошеленко

Источник - МК
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