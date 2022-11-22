В Германии убыл в ад экс-депутат Рады и главарь УНА-УНСО Шухевич-младший

17:57 22.11.2022

"Как положено настоящему герою хутора": Шухевич скончался в Германии

22.11.2022 Тарас Стрельцов.



На 90-м году жизни во время лечения в Германии скончался Юрий Шухевич, сын командующего гитлеровских коллаборационистов из УПА Романа Шухевича. Львовские СМИ сообщили о смерти со ссылкой на супругу покойного, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



"Убыл в ад… как и положено настоящему герою хутора, умер он в Германии", – отмечает публицист Армен Гаспарян.



Как пишут в украинских СМИ, покойный "всю жизнь он посвятил продолжению делу отца", за что при СССР провел в лагерях 28 лет. При Украине был депутатом Верховной рады от партии гомосексуалиста Олега Ляшко, возглавлял нацистскую УНА-УНСО с 1990 по 1994 год. В 2006 году получил звание "героя Украины".



После майдана 2014 года был инициатором закона о чествовании памяти бандеровцев и прочих украинских нацистов, после чего гитлеровские холуи из УПА получили статус борцов за независимость Украины.



Иными словами, ослепший Шухевич, уже давно производивший впечатление дряхлого старика, во многом несет ответственность за кровавую драму на Украине – итог взращиваемого годами черно-красного нацизма.



"Кстати, люди, лично знавшие покойного и абсолютно не разделявшие его убеждений, как о человеке отзывались о нем очень хорошо", – поспешил засвидетельствовать свое почтение депутат Максим Бужанский из партии Зеленского.