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|ЧМ по футболу. Сборная Саудитов сенсационно надрала хваленых Аргентинцев
18:47 22.11.2022
Футболисты сборной Аргентины сенсационно проиграли Саудовской Аравии
Футболисты сборной Аргентины сенсационно проиграли сборной Саудовской Аравии
22 ноября 2022, : Кристина Цыцура
Сборная Аргентины в матче первого тура группового этапа на чемпионате мира по футболу в Катаре сенсационно проиграла сборной Саудовской Аравии.
Встреча прошла на стадионе "Лусаил" и завершилась со счетом 2:1 в пользу команды с Ближнего Востока. Гол забил Лионель Месси, а ответили ему Салех Аль-Шехри (48) и Салим Аль-Давсари (53), передает РИА "Новости".
Сборная Саудовской Аравии стала первой командой из Азиатской конфедерации футбола, которая забила более одного гола команде Аргентины.
Месси, забив гол на четырех разных чемпионатах мира по футболу, побил рекорд сборной Аргентины, который принадлежал Диего Марадоне и Габриэлю Батистуте. Сборная Аргентины прервала беспроигрышную серию из 36 матчей. Рекорд принадлежит действующим чемпионам Европы футболистам сборной Италии (37).