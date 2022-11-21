РосГазпромик продолжает качать газ Украине. А не пора ли Миллера к...?

18:49 22.11.2022

Газпрома о возможном снижении транзита через Украину

Цена газа в Европе увеличилась на 2,2% в ответ на заявление Газпрома о возможном снижении транзита через Украину

22 ноября 2022, Елизавета Шишкова



После заявления Газпрома об оседании российского газа на Украине и возможного снижения поставок цена газа в Европе подскочила на 2,2%, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE. Общий рост цены с начала дня составляет 4%.



Стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1282 долларов за 1 тыс. куб. м, или 120 595 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.



Ранее Газпром зафиксировал оседание на Украине российского газа, который должен поставляться в Молдавию по контракту с "Молдовгазом".