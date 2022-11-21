|18:49 РосГазпромик продолжает качать газ Украине. А не пора ли Миллера к...?
18:47 ЧМ по футболу. Сборная Саудитов сенсационно надрала хваленых Аргентинцев
17:57 В Германии убыл в ад экс-депутат Рады и главарь УНА-УНСО Шухевич-младший
17:45 Командир бандеровцев - расстрелявших российских пленных в Макеевке (лейтенант Русник) - утилизирован
15:46 Узбекский вице-премьер Абдухакимов за какие-то заслуги стал кавалером японского "Ордена Восходящего солнца на большой ленте"
15:42 Политика наследников "Блистательной Порты" в курдском и армянском вопросах сохраняет преемство, - Д.Нефедов
15:41 Кто и как пытался помешать триумфу Токаева, - И.Логинов
14:08 Турецкое наземное вторжение в Сирию: Эрдоган перевел стрелки на Россию, Песков что-то мямлит, - МК
13:59 Российские инвесторы начали активно скупать казахстанский тенге на Московской бирже
13:43 Какой будет внешняя политика президента Десантиса? - Responsible Statecraft
13:25 Черные мифы антисоветизма в Центральной Азии, - С.Кожемякин
13:06 Таджикистан, Узбекистан и Казахстан договорились о квотах воды "Таджикского моря"
12:39 США разводят Баку и Тегеран по разные стороны баррикад, - Ст.Тарасов
11:56 На Иссык-Куле третье за сутки землетрясение. Природа восстала
10:14 Европейскому рынку предстоит пережить нефтяной шок
10:05 Байден попытался поговорить с помилованными в честь Дня благодарения индейками Шоколадкой и Крошкой
09:44 Ахметовщина. Сколько еще Восточным Казахстаном будет править местечковый Байден? - А.Бектенова
08:59 Как киргизский парикмахер Кудабек уулу создал тюркский батальон Зеленского
08:40 Дехкане Таджа намолотили 1 млн тонн зерновых. Это очень хорошо!
08:11 Станет ли Токаев казахстанским Горбачевым? - А.Грозин
08:03 Экспроприация российских активов коллективным Западом. Действовать с упреждением! - В.Катасонов
07:19 IRNA: Турецкая авиация атаковала штаб американских войск в Хасаке, Сирия
07:17 Второй мир, полупериферия и государство-цивилизация в теории многополярного мира. Ч. 1, - Александр Дугин
07:15 Нелегитимный народный курултай может дорого обойтись Жапарову, - В.Панфилова
07:13 Эрдоган может зацепить Россию "Когтем-мечом", - Игорь Субботин
06:07 На острове Фергюссон вновь видели считающегося давно вымершим фазано-голубя. Спасся от папуасов
00:59 Сомнительно миролюбие талибов, - Лариса Шашок
00:50 Казахстан токаевский продолжит вилять во все стороны, - В.Трухачев
00:48 "Не на жизнь, а насмерть": украинский конфликт – часть глобальной энергетической войны, - И.Алабужин
00:20 КырПрез Жапаров ввел новый реестр своих курбаши, бастыков и подакимников
|РосГазпромик продолжает качать газ Украине. А не пора ли Миллера к...?
18:49 22.11.2022
Газпрома о возможном снижении транзита через Украину
Цена газа в Европе увеличилась на 2,2% в ответ на заявление Газпрома о возможном снижении транзита через Украину
22 ноября 2022, Елизавета Шишкова
После заявления Газпрома об оседании российского газа на Украине и возможного снижения поставок цена газа в Европе подскочила на 2,2%, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE. Общий рост цены с начала дня составляет 4%.
Стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1282 долларов за 1 тыс. куб. м, или 120 595 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
Ранее Газпром зафиксировал оседание на Украине российского газа, который должен поставляться в Молдавию по контракту с "Молдовгазом".