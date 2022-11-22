Бобик сдох-с. В Латвии умирает полит-партия русских коллаборантов-"ушаковсов"

22:28 22.11.2022 Закат "Согласия" в Латвии

Без поддержки русскоязычного населения с латвийской политической сцены сходит одна из мощных партий

Виталий Лекомцев

22.11.2022



Еще недавно партия "Согласие" обладала самой крупной фракцией в парламенте и контролем над Ригой. Ее боссы годами протирали штаны в депутатских креслах благодаря поддержке русскоязычного избирателя, интересы которого они последовательно "сливали". Терпение электората окончательно истощилось – и теперь "Согласие" сходит с политической арены.



Первый мощный удар "Согласие" получило в 2019 году – тогда председателя этой партии, "русского мэра" Риги Нила Ушакова досрочно отстранили от должности, обвинив в потворстве коррупции его подчиненных. Но к тому времени большинство русских Латвии наблюдало за злоключениями своего бывшего любимца с равнодушием – еще свежи были воспоминания о том, как годом раньше Ушаков устранился от активной борьбы за спасение в стране русских школ, рассчитывая, что "Согласие" за его безропотность возьмут в правящую коалицию. В 2020-м в Риге состоялись досрочные муниципальные выборы, на которые прежний "согласистский" избиратель попросту не пришел, и власть в столице перешла к конгломерату националистических партий.



1 октября 2022-го в Латвии состоялись очередные парламентские выборы. По их итогам "Согласие", имевшее в прежнем составе Сейма двадцать три мандата, в новом не получило ни одного! Это поразило политологов – все считали, что, хотя бы пятипроцентный барьер "Согласие" переползет. Но не случилось.



Руководство партии пыталось делать хорошую мину при плохой игре. "Своим товарищам, активистам "Согласия", всем тем, кто участвовал в предвыборной кампании, я хочу сказать – не стыдно проигрывать, если ты работал на совесть, если ты отстаивал интересы государства. Если ты искал равновесие ради интересов общества, а не подзуживал на политические авантюры. Мы не должны стыдиться своей позиции, и мы будем стараться ее лучше объяснять", – подбадривал глава партии Янис Урбанович.



В оправдание провала Нил Ушаков заявил, что партия проиграла, поскольку в начале года поступила, дескать, принципиально. Ушаков напомнил, что "Согласие" не пошло на поводу у своего прежнего избирателя, с симпатией относящегося к России.



"В феврале у нас был выбор: действовать на национальном уровне или сохранить свой электорат. Мы решили действовать по государственному – открыто осудить войну, начатую Россией в Украине. Определенно, избиратели не повернулись к прокремлевским силам. Многие русскоязычные наверняка остались дома, потому что в шоке от того, что происходит в мире. Я бы, конечно, не был настолько пессимистичен – мол, немногие выбирают западные ценности. Есть над чем работать", – несколько путано сказал Ушаков.



А ведь у партии был шанс восстановить свои позиции. Год назад фиксировалось, что рейтинги правящих партий поползли вниз, а "Согласия", напротив – вверх. Люди были раздражены неумелыми действиями правительства в период пандемии Covid-19, которые оппозиционное "Согласие" громко критиковало. Но уже весной этого года поступил сигнал тревоги – "Согласие", доселе возглавлявшее в Латвии рейтинг избирательских симпатий, "сползло" на четвертое место. Официозный политолог Юрис Розенвалдс объяснил факт того, что избиратель отшатнулся от былых любимцев, резкими оскорблениями, которые руководство "Согласия" сделало в адрес Москвы с началом спецоперации на Украине. "И Нил Ушаков, и Янис Урбанович тут заслуживают уважения за то, что они сделали – они знали, на что идут. И претензия "Согласия" собирать под свои крыла голоса всех русскоязычных – от достаточно умеренных до более или менее радикальных – вот это сейчас уходит в прошлое. Потому что теперешнее снижение рейтинга означает, что те, кто втихомолку одобрял действия России или находился под влиянием кремлевской пропаганды – вот они от "Согласия" ушли", – заявил Розенвалдс.



В свою очередь, журналист Юрий Алексеев напоминает, что, когда в Сейме проходили голосования по важным для русскоязычных жителей государства вопросам, депутаты от партии "Согласие" предпочитали отсиживаться в парламентском туалете. Алексеев отмечает, что наиболее болезненный удар русские Латвии получили в августе этого года – когда в Риге снесли монумент Освободителям, у которого люди в течение многих лет собирались, чтобы отмечать 9 мая. Однако "Согласие" не пыталось этому противодействовать, а Урбанович призвал русских жителей Латвии смириться с уничтожением дорогих для них памятников. Более того, старейший депутат Сейма от "Согласия" Борис Цилевич, рассуждая о традиции празднования Дня Победы, позволил себе употребить словцо "победобесие" – чем возмутил многих.



Но масштаб проигрыша "Согласия" стал для Алексеева неожиданностью. "Чтобы даже не пересечь пятипроцентный барьер! Чтобы вообще не попасть в Сейм! Это оглушительный "успех"! Они к нему шли двадцать лет. И вот, наконец, пришли… Представляю их удивленные лица, когда они станут покидать многолетние насиженные, отформатированные их упитанными попками кресла депутатских кабинетов", – издевательски отмечает публицист. Алексеев не преминул напомнить, что, когда на него несколько лет назад завели уголовное дело за "антигосударственную деятельность", "Согласие" никак за него не вступилось – хотя он в течение многих лет в своих статьях поддерживал именно эту партию.



Точно так же "Согласие" побоялось заступиться и за других русских жителей Латвии, репрессированных по политическому признаку – журналистов, чья вина заключалась в сотрудничестве с российскими СМИ, защитников русских школ, тех, кто высказывался в поддержку России в соцсетях и т.д…



Что касается Урбановича, то он в качестве причин разгрома назвал неумение работать в "новых форматах", включая социальные сети, и использовать современные технологические возможности. Еще Янис Урбанович пожаловался, что партия, мол, не сумела отреагировать на "ложь и клевету" в свой адрес. "Это полностью наша вина", – заключил политик. А вскоре Урбанович заявил, что подает в отставку с поста главы "Согласия". Оставили свои посты в правлении партии политики Андрей Элксниньш, Андрис Морозов и Анна Владова. "Я тоже несу ответственность за поражение нашей партии на минувших парламентских выборах. В сложнейших геополитических условиях правление должно было уделить большее внимание консолидации членов партии и кандидатов, и более четко донести позицию партии по ряду вопросов, важных для нашей страны, до наших избирателей. Считаю это в том числе своей личной недоработкой. В этой связи я приняла решение подать в отставку с поста заместителя председателя партии и члена правления", – так Владова объяснила причину сделанного ею шага.



В свою очередь, мэр Даугавпилса Элксниньщ заявил, что отовсюду он слышит вопросы – почему "Согласие" проиграло? "И лично для себя я нашел ответ. Я не претендую на истину в последней инстанции, и не собираюсь ни с кем спорить. Но вы спрашивали, и я отвечаю. Сейчас, когда Латвия живет в условиях "прифронтовой зоны", реальность сразу же утратила все полутона. Говорить о согласии в черно-белом мире было, по крайней мере, наивно. Каждый житель Латвии, будь он политиком или сантехником, продавцом или банковским работником, юношей или пенсионером, искал "свою" правду – тех, кто думает так же как он, тех, кого снедает такой же страх, тех, кто лелеет такие же надежды, тех, кто готов атаковать любого, кто думает по-другому. Идеи же "Согласия" – понять каждого, искать компромиссы, найти общий знаменатель – были обречены. И результаты выборов это доказали" – сказал мэр.



При этом он, по его словам, не считает, что идея согласия в латвийском обществе похоронена. "Уверен, что нет. Пройдет два года, пять или десять лет, и латвийское общество неизбежно вернется к идее единой нации. Это просто неизбежно. Мы слишком маленькая страна, чтобы позволить себе продолжить дробление. Более того, мы слишком перспективная и привлекательная страна для тех, кто живет хуже нас. Поэтому приток новых жителей к нам также неизбежен. И либо мы – нынешние обитатели Латвии – сумеем, объединившись, принять их в себя, очаровав идеей жизни в согласии, либо нас просто сметут, проигнорировав все потуги сохранить "латышскую идентичность". Так что, когда кажется, что все рушится – на самом деле все становится на свои места! В каком виде и когда возродится сама идея согласия, я предсказать не берусь. Пока нам всем есть о чем задуматься и сделать выводы из произошедшего. И, поверьте, эти выводы будут сделаны. Но сегодня необходимо взять на себя ответственность за допущенные ошибки. В этой связи, вслед за коллегами из правления "Согласия" я складываю с себя полномочия заместителя председателя партии", – заявил мэр Даугавпилса.



В "Согласии" решили провести съезд, чтобы избрать новое руководство. Русская община Латвии восприняла это известие со скептицизмом.



"В "Согласии" начался "парад отставок". Читая тексты Морозова, Владовой, Элксниньша, мне становится смешно. Больше трех лет я писал, говорил, кричал из всех дверных ручек ровно об этом. За это меня банили Кабановы, Цилевичи, Урбановичи, Владовы и т.д. Я терял друзей и наживал врагов, задавал вопросы, и не получал ответы. Требовал отставки Урбановича, и слышал, что с ним можно в разведку и вообще он великий. Мне звонили с истериками и писали "Прощай". Теперь они прозрели. Тогда, когда уже не надо. Поздно пить боржоми. Никакой съезд вас уже не спасет…", – предрекает блогер Алексей Гуленко.



Что характерно, именно сейчас некоторые члены "Согласия" начали позволять себе довольно острую самокритику – на что они не осмеливались раньше, когда казалось, что все хорошо.



"Я считаю, что партия не смогла определиться со своей идеологической ориентацией, которая была необходима в это сложное время", – сказала в эфире латвийского радио депутат уходящего Сейма от "Согласия" Регина Лочмеле. Она не исключила, что следующие парламентские выборы могут стать для "Согласия" и вообще последними. "Если следующие выборы покажут, что наши идеи не востребованы, то партия должна самоликвидироваться", – выразила свое мнение политик.



Переломным моментом для "Согласия", после которого избиратель начал отворачиваться от партии, Лочмеле считает заявление Нила Ушакова о намерении баллотироваться в Европарламент. Оно было сделано в начале 2019 года, когда Ушаков еще был мэром Риги.



На тот момент власти обвинили его в потворстве коррупции – и Ушаков, выступая перед многочисленным митингом своих сторонников, пообещал остаться в Риге и до конца отстаивать свою невиновность. Но через несколько дней "передумал" и объявил, что выставит свою кандидатуру на выборы в ЕП. Кроме того, большой ошибкой партии, по мнению Лочмеле, был отказ от участия в уличных акциях и нежелание организовывать массовые протесты в защиту интересов электората "Согласия". По ее словам, по крайней мере, часть членов "Согласия" хотела принимать участие в оппозиционных митингах, однако им запрещали это делать.



Нужно сказать, что "белыми воронами" в рядах "Согласия" оказались мэры Резекне и Даугавпилса Александр Барташевич и Андрей Элксниньш. Они не испугались возглавить борьбу за спасение памятников советским солдатам в своих городах, приговоренных правительством к уничтожению.



Памятники, впрочем, все равно снесли – так как силы оказались слишком уж неравны. Но Барташевич и Элксниньш выступили с резкими заявлениями, осудив уничтожение монументов освободителям Латвии от нацизма – они заклеймили эти действия, как акты варварства и вандализма. "Откровенно говоря, меня пугает, как быстро растет трещина между различными частями латвийского общества – и раздел проходит не только по национальному признаку. Пугают и исторические аналогии, которые мы удивительно быстро узнаем в современных событиях. Сегодня я не в силах остановить надругательство над нашими памятниками, но в сердце живет благодарность нашим дедам за их подвиги в борьбе с нацизмом. Передадим это чувство нашим детям!", – призвал, в частности, Барташевич.



Эти выходки вызвали раздражение властей – и обоих мэров пригласили "на разговор" в Службу госбезопасности. Но возмутился и Янис Урбанович. Дело в том, что Андрей Элксниньш, выступая перед прессой, раскритиковал руководство собственной партии, назвав их "ленивыми котами". В ответ разобидевшийся Урбанович настоятельно порекомендовал дерзкому мэру подумать о выходе из "Согласия". Однако, судя по откликам русских латвийцев, раскритиковавших бывшего партбосса за трусость и приспособленчество, их симпатии, напротив, на стороне Элксниньша. Но на этом Урбанович не успокоился – он от лица "Согласия" подал в органы заявление на блогера, журналиста Михаила Шахназарова, давно переехавшего из Риги в Россию. Шахназаров едко высмеивает "согласистов" – и те в отместку потребовали судить его "за клевету". Сам Шахназаров откликнулся на это в издевательском тоне: "Отныне в Сейме нет даже псевдорусских партий. Но амбре от "Согласия" долго еще будет чувствоваться в стенах здания. Говорят, от предателей исходит специфический запах…". Источник - stoletie.ru

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