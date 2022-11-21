Милое Даня. Из России сдрыснуло очередное культ-молодежное существо

23:22 22.11.2022

Пригожин заявил, что Даня Милохин закрыл себе путь на Родину

Автор: Влад Холодов



22 ноября 2022, Общественная служба новостей - ОСН

Блогер Даня Милохин может стать иностранным агентом. С такой инициативой в Генпрокуратуру РФ обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Чиновника возмутило исполнение уже находящейся за границей звездой шоу-бизнеса гимна Украины на одном из своих стримов.



Корреспондент Общественной службы новостей обратился за комментарием к продюсеру Иосифу Пригожину, чтобы оценить шансы Милохина на счастливое будущее после этой фатальной ошибки.



"Уехал их страны, зачем-то на всех обиделся и вот теперь бросает вызов всему российскому государству! Ну дурачок!"



"Ну чего мы еще хотим от этого маленького дурачка? - вздохнул собеседник ОСН. - Он на протесте, сам же кинул людей на "Первом канале", не поехал на лед, подставил олимпийскую чемпионку Евгению Медведеву. Потом уехал их страны, зачем-то на всех обиделся и вот теперь бросает вызов всему российскому государству! Ну дурачок!"



Пригожин считает, что своим поведением Даня Милохин закрыл себе путь на Родину.



"Он может три тысячи раз извиниться, подпрыгнуть, сплясать или еще что-нибудь в этом роде, но исполнение украинского гимна ему никто не простит, - заметил продюсер. - Мальчик допустил много ошибок - и виноват в них только он сам. Вспомните хотя бы премию Муз-ТВ в 2021 году, когда он вышел в наполовину платье-наполовину мужском костюме!"



Собеседник ОСН подчеркнул, что у Милохина было светлое будущее в РФ: его "пиарили на акциях Сбера" и вообще сделали "культовым героем в стране".



"Сколько бы не исполнял Милохин на своих стримах украинские гимны, любви западной публики это ему не принесет"



"И он на все это плюнул, - заявил Пригожин. - За границей же у него, очевидно, нет никакого будущего: все россияне, что там оказались, были помазаны одним "миром": и те, кто "за", и те, кто "против". Так что, сколько бы не исполнял Милохин на своих стримах украинские гимны, любви западной публики это ему не принесет"



Ранее журналист Дмитрий Шахназаров назвал Даню Милохина "непосредственным овощем" после исполнения гимна Украины. Он отметил, что артист никогда не пел гимн России.