Иранские протестующие хотят жить в светском государстве, - И.Субботин

00:09 23.11.2022

22.11.2022



От Тегерана ждут ужесточения внешней политики на фоне волнений

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



На фото уличные беспорядки в Тегеране.

Рост антиправительственных настроений в Иране связан с расширяющейся секуляризацией общества, показало совместное исследование Института Тони Блэра и голландской Группы анализа и измерения отношений в Иране (GAMAAN), которые пришли к выводу, что светский характер затяжного протеста делает неизбежным его нацеленность на демонтаж власти. Региональные оппоненты Тегерана уже выражают опасения, что волнения повлияют на ужесточение его стратегии как внутри страны, так и вовне. Израиль обвинил Исламскую Республику в готовности устроить диверсию на чемпионате мира по футболу.



Авторы исследования Института Тони Блэра и GAMAAN утверждают, что подавляющая часть протестующих против Тегерана граждан имеет светские взгляды.



"Опрос показывает, что 76% иранцев, которые хотят смены режима, считают религию неважным элементом в своей жизни, – говорится в публикации. – Это подтверждает, что антирежимные настроения, стоящие за иранскими протестами, были светскими по своей сути". Среди тех, кто поддержал с сентября требования против обязательных правил ношения хиджаба, 84% хотели бы жить в светском государстве, добавляют исследователи. "В связи с тем, что светское государство невозможно при Исламской Республике, это свидетельствует о потребности людей в смене режима", – отмечается в докладе.



Согласно этим оценкам, на протяжении пяти лет, когда в Иране происходили вспышки народного недовольства, Запад придерживался неточных представлений об их характере. Известные комментаторы называли акции результатом экономических лишений, вызванных крушением "ядерной сделки" и повторным введением санкций, сетуют эксперты. "Нарративы на Западе проводят различие между экономическими протестами и протестами против обязательного ношения хиджаба в Иране, – обращают внимание авторы доклада. – Причем первые изображаются как проблема сельского рабочего класса, а вторые – как проблема городского среднего класса". Однако представители Института Тони Блэра и GAMAAN утверждают, что грани стираются.



Международные игроки, в свою очередь, открыто выражают опасения, что рост протестного потенциала открывает пространство для раскручивания спирали насилия. Об этом накануне предупредил глава службы военной разведки Израиля (АМАН) Аарон Халива. Выступая в Тель-Авиве, военачальник назвал охватившие Исламскую Республику акции "гражданским восстанием". "Внутри режима есть реальная обеспокоенность тем, что это ставит его под угрозу, – заявил Халива. – На данном этапе я не вижу риска для режима, однако по мере усиления давления на Иран, в том числе внутреннего давления, его ответ станет гораздо более агрессивным, поэтому следует ожидать гораздо более жестких ответов на региональном и глобальном уровнях".



Отдельно глава АМАН добавил, что пространство рисков в настоящее время открывает начавшийся мундиаль. "Иранцы сейчас также рассматривают возможность нападения на чемпионат мира в Катаре, – сказал он. – Единственное, что их сдерживает, – это то, как отреагируют катарцы".



Соответствующие утверждения повторил и уходящий министр обороны еврейского государства Бени Ганц, выступая на еженедельном заседании своей партийной платформы. "Иран стремится сохранить нестабильность как постоянный элемент, – выразил уверенность глава военного ведомства. – В то время когда мир вокруг него стабилен и процветает – это противоположно тому, что происходит внутри… Чемпионат мира, вероятно, будет одним из тех событий, в ходе которых он пытается спровоцировать нестабильность".



Готовность сместить акценты в ситуации вокруг протестов Тегеран показал еще на заре нынешних протестов, инициировав удары по северным районам Ирака, где базируются те курдские организации, которые Исламская Республика обвиняет в разжигании волнений. На этой неделе Корпус стражей исламской революции (КСИР) продолжил трансграничные обстрелы. Концентрация регулярных частей ВС и бронетехники фиксируется в тех иранских провинциях, которые компактно населены курдами, в том числе в Западном Азербайджане и Керманшахе. Оппозиционные Тегерану СМИ говорят о происходящих там серьезных боях между манифестантами и силами безопасности. Последние, по этим данным, задействовали в ходе подавления боевые патроны.



Как пояснил "НГ" эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Никита Смагин, сама модель поведения иранского руководства в курдских районах Исламской Республики больше всего напоминает противодействие повстанцам, нежели нейтрализацию гражданских волнений. Он обратил внимание на то, что регулярные армейские части и сотрудники КСИР попросту перекрывают выезды из населенных пунктов и применяют автоматическое оружие. "Мне кажется, что власти Ирана обладают достаточными возможностями, чтобы подавить текущие выступления курдов в приграничных областях. Все-таки слишком заметный разрыв в ресурсах и организационных возможностях", – пояснил аналитик.



Однако если курдская стилистика восстаний даст знать о себе еще и в других районах Ирана, то здесь уже могут появиться системные проблемы, сделал оговорку собеседник "НГ".