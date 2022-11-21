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|Запад решил корректировать цену на российскую нефть несколько раз в год
08:25 23.11.2022
США и их союзники после введения предеальной цены на российскую нефть намерены корректировать ее несколько раз в год, а не ежемесячно. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназваного представителя американского Минфина высокого ранга.
Представитель ведомства отметил, что цены на российскую нефть могут пересматриваться раз в квартал или даже раз в полгода.
Ранее агентство сообщило, что решение об установлении предельной цены на российскую нефть может быть принято после встречи послов стран ЕС 23 или 24 ноября.
В свою очередь Bloomberg сообщал, что Евросоюз и G7 могут установить предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель 23 ноября.
В октябре зампредседателя правительства РФ Александр Новак предупредил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые поддержат введение ограничений на стоимость сырья.
Анатолий Ильин