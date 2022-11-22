 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Подключатся ли войска ОДКБ к спецоперации в Украине, - В.Мухин
08:27 23.11.2022

22.11.2022

Российские подразделения проходят курс интенсивной боевой подготовки в Белоруссии
Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"

Несколько месяцев назад, по словам генсека ОДКБ Станислава Зася, вопрос участия сил организации в спецоперации не обсуждался.
Военно-политическую обстановку в постсоветских регионах будут обсуждать на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдет 23 ноября в Ереване. Источники в ОДКБ утверждают, что президент России Владимир Путин в закрытом режиме проинформирует коллег о ходе специальной военной операции (СВО) в Украине. При этом вопрос, поддержат ли в военном плане союзники по ОДКБ действия Москвы в зоне СВО, все еще остается открытым.

На постсоветском пространстве помимо Украины существует немало конфликтных регионов, которые напрямую затрагивают интересы стран ОДКБ (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана).

Они более 30 лет объединены планами коллективной обороны, которые, как показывают события последних лет, главным образом остаются на бумаге, а конфликты идут своим чередом. Среди них – так до конца и не погашенный конфликт между Арменией и Азербайджаном в зоне Нагорного Карабаха на Южном Кавказе, пограничные распри между Киргизией и Таджикистаном в Центральной Азии. Приближение сил НАТО на западе коллективной обороны стран ОДКБ и поддержка альянсом Вооруженных сил Украины (ВСУ) также требуют реагирования. Этим пока на двусторонней основе занимаются Москва и Минск. Но вот вопрос: какую роль во всех этих конфликтах будет играть ОДКБ?

Генсек ОДКБ Станислав Зась 16 мая в ходе юбилейного саммита в Москве сообщал, что о каком-либо участии или привлечении организации в специальной военной операции в Украине "не ставился и не обсуждался". Но с тех пор прошло уже полгода. За это время характер СВО изменился, а в составе России, как считают в Москве, появились новые территориальные образования. При этом обозначились явные "глобальные угрозы", связанные, по версии Минобороны РФ, с возможным применением Киевом "грязной" атомной бомбы, что чревато радиоактивным заражением больших территорий, в том числе стран СНГ. ОДКБ – организация, целью которой является обеспечение региональной безопасности и стабильности. И, судя по всему, мнение ее представителей будет отражено в итоговых документах саммита. Сообщается, что в повестке дня заседания органов ОДКБ подготовлен ряд документов для подписания. В том числе "заявления министров иностранных дел стран организации по вопросам укрепления архитектуры международной и региональной безопасности и контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. А также заявления секретарей советов безопасности с осуждением попыток героизации нацизма, неонацизма, экстремизма, шовинизма, всех форм ксенофобии". Планируется утверждение документа о создании коалиционных структур "по вопросам обеспечения биологической безопасности".

В пресс-релизах ОДКБ отмечается, что на очередной сессии СКБ в Ереване "будут обсуждены актуальные проблемы международной и региональной безопасности и основные итоги деятельности организации в межсессионный период". Сообщается, что будут подписаны соглашения, связанные с оснащением созданных в ОДКБ миротворческих сил современными вооружением, военной и специальной техникой, совместного формирования "подразделений радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения".

"Все планируемые к подписанию документы ОДКБ в Ереване имеют, на мой взгляд, прямое отношение к проводимой Россией СВО, – заявил "НГ" военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев. – Особенно в связи с угрозами радиоактивного заражения стран СНГ и других государств Европы. В ООН озабочены ситуацией на Запорожской АЭС, и многие страны требуют ее демилитаризации. Миротворческие контингенты ОДКБ, введенные в зону ЗАЭС, могли бы стать гарантами ее безопасности". Эксперт обращает внимание на то, что вопрос участия сил ОДКБ в миротворческих операциях ООН обсуждался 10 ноября на заседании военного комитета организации. "Там напрямую ставился вопрос о развитии миротворческого потенциала стран – союзниц РФ и подключения их к миротворческой деятельности ООН. Такой механизм, я уверен, будет создан. И тогда ОДКБ сможет реально помочь Москве в обеспечении международной безопасности в зоне СВО", – считает генерал.

Он также обращает внимание на то, что в рамках этих проблем под эгидой ОДКБ в Минске неделю назад прошла Международная военно-научная конференция о развитии, подготовке и применении сил и средств системы коллективной безопасности в потенциальных военных конфликтах. Неткачев говорит о том, что в Белоруссии, по данным Минобороны РФ, российские военные проходят интенсивную боевую подготовку на полигонах, в том числе с применением бронетехники. "Их состав – как минимум 9 тыс. военнослужащих и несколько сотен единиц бронетехники. Не исключаю, что российские группировки создаются для того, чтобы, войдя в западные регионы Украины, отрезать пути снабжения ВСУ из Польши", – полагает эксперт.

Источник - НГ
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