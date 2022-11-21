"Стелс-война" Китая? Американские эксперты гадают, как Китай захватит Тайвань, - В.Овчинский

08:39 23.11.2022 Владимир Овчинский



По мнению американских экспертов, в день промежуточных выборов в США, когда большинство американцев переключили свое внимание с Китая, китайский лидер Си Цзиньпин произнес свою самую тревожную речь с момента обеспечения своего исторического третьего срока на 20-м Национальном партийном съезде Коммунистической партии Китая (КПК).



Выступая в качестве главнокомандующего Объединенными операциями Центрального военного совета, Си Цзиньпин сказал: "Сегодня я и члены Центрального военного совета пришли… чтобы дать понять всем вам, что новый Центральный военный совет будет твердо выстраивать себя в духе 20-го Национального съезда КПК, чтобы всесторонне укрепить наши позиции по обучению войск для подготовки к войне". Это замечание было сделано во время посещения командного центра объединенных операций - бункера, углубленного на несколько сотен метров на окраине Пекина.



"Является ли эта подготовка войск признаком того, что Си готовит Китай к войне из-за Тайваня?", - задает вопрос Симона Гао в статье "Новое Политбюро Китая держит в прицеле Тайвань", опубликованной 21 ноября 2022 года в The National Interest. Автор делает общий вывод: "Си Цзиньпин приступил к преобразованию политической структуры Коммунистической партии Китая, в частности Политбюро, чтобы укрепить Китай для борьбы с Тайванем".



В том же выступлении Си Цзиньпин сказал, что "Народно-освободительная армия (НОАК) должна отдавать приоритет единственному фундаментальному критерию: боевой эффективности. Китайские вооруженные силы должны сосредоточить всю свою энергию на боевых действиях и повышении своей способности побеждать в войнах".



Это сильно отличается от того, что сказал Си Цзиньпин пять лет назад, когда он посетил тот же центр управления объединенными операциями после 19-го съезда партии. В то время он попросил военных "усилить ответственность, усилить реформы и инновации, усилить реализацию и всесторонне улучшить способность готовиться к войне в новую эпоху".



Пять лет назад Си Цзиньпин приказал военным готовиться к войне. Сегодня приказ состоит в том, чтобы выиграть войну.



"Но выиграть войну против кого?, - задает вопрос Симона Гао, - Прямая цель - явно Тайвань, но реальный соперник НОАК - Америка и ее союзники, которые, вероятно, встанут на защиту Тайваня, если Китай вторгнется на остров".



По ее мнению, "как показывает более пристальный взгляд на новое высшее руководство КПК, Си, похоже, готовится именно к этому. Си сформировал кабинет военного времени, способный эффективно извлекать ресурсы и готовить всю страну к войне".



После 20-го съезда партии во главе двухмиллионной НОАК была поставлена ​​новая Центральная военная комиссия (ЦВК). Самое разительное отличие нового послания Си Цзиньпина от предыдущего заключается в том, что нынешнее руководство сосредоточено исключительно на Тайване и ведении войны. Адмирал Хэ Вэйдун, новый заместитель председателя ЦВК, ранее руководил Восточным командованием театра военных действий, чьей основной обязанностью является отвоевание Тайваня силой. Он также руководил крупномасштабной боевой стрельбой китайских вооруженных сил вокруг Тайваня после августовского визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на остров. Его повышение до заместителя председателя многие считают поразительным отходом от китайской модели политического продвижения по службе, учитывая, что он ранее не был членом ЦВК или Центрального комитета партии. Готовность Си Цзиньпина радикально отойти от устоявшихся политических моделей демонстрирует его центральное внимание к Тайваню.



Адмирал Чжан Юсяо остался еще одним заместителем председателя ЦВК и является одним из двух членов, которые побывали в бою, участвуя в китайско-вьетнамской войне 1979 года. Этот выбор был более ожидаемым, учитывая, что отцы Чжана и Си работали вместе во время гражданской войны в Китае в 1940-х годах, и две семьи продолжают поддерживать хорошие отношения.



Тот факт, что большая часть высшего руководства НОАК настроена на вторжение на Тайвань, многое говорит о намерениях Си Цзиньпина на его третий срок пребывания на посту. Но желание вести войну далеко от наличия ресурсов и стратегий, необходимых для победы в войне, в которой обязательно будут участвовать многие глобальные сверхдержавы. Однако есть признаки того, что Си Цзиньпин уточнил свой план ведения войны за Тайвань.



Политбюро КПК является влиятельным руководящим органом, уступающим только Постоянному комитету Политбюро. В Политбюро 20-го созыва были добавлены семь глав провинций , что составляет 40 процентов от двадцати четырех членов Политбюро, не считая членов Постоянного комитета. Это серьезное отклонение от нормы, которое вызывает вопросы о мотивах Си Цзиньпина, назначивших так много глав провинций членами Политбюро.



Эти местные партийные секретари делятся на три категории:



те, кто были старшими технократами в областях, связанных с военными;



те, кто демонстрирует превосходство в координации и выполнении усилий в провинции, которая будет непосредственно вовлечена в войну за Тайвань;



те, кто является близким доверенным лицом Си в таких провинциях.



В пятерку ведущих технократов нового Политбюро входят:



Ли Ганьцзе, ядерный эксперт из провинции Шаньдун;



Ма Синжуй, аэрокосмический эксперт из Синьцзяна;



Чжан Гоцин, приехавший из Ляонина и бывший генеральным директором China Ordnance Industry Group;



Юань Цзяун из Чжэцзяна, еще один эксперт по аэрокосмической отрасли.



Все эти чиновники начали занимать все более сложные и влиятельные государственные должности после того, как Си Цзиньпин стал генеральным секретарем КПК в конце 2012 года, и все они были назначены на свои нынешние должности провинциальных партийных секретарей в конце 2020 и 2021 годов.



Профессиональный опыт этих секретарей тесно связан с провинциями, которыми они в настоящее время управляют, и потенциальными потребностями Китая в войне с Тайванем.



Ли Ганьцзе, партийный секретарь провинции Шаньдун и эксперт-ядерщик, большую часть своей карьеры проработал в атомной отрасли, в конечном итоге заняв пост заместителя министра охраны окружающей среды и директора национального управления ядерной безопасности. Он начал занимать местные руководящие должности в 2016 году, а в сентябре 2021 года стал секретарем партии провинции Шаньдун. Ли, вероятно, был назначен на эту должность, потому что Шаньдун является ключевой базой для развития атомной промышленности Китая. Китай быстро расширяет свой ядерный арсенал и развивает ядерную энергетику, чтобы повысить свою энергетическую независимость.



Второй член, эксперт по аэрокосмической отрасли и секретарь партии Синьцзян Ма Синжуй, много лет занимал руководящие должности в аэрокосмических и технологических компаниях, руководя усилиями Китая по пилотируемым космическим полетам и ракетам-носителям нового поколения. Ма был назначен партийным секретарем в Синьцзяне, потому что основные аэрокосмические базы Китая расположены на северо-западе, а его самая важная спутниковая навигационная система - Beidou, имеет штаб-квартиру в Синьцзяне.



Beidou был разработан, чтобы конкурировать с американской технологией GPS и служить заменой ей. Помимо использования в гражданских целях, Beidou может управлять военными транспортными средствами и наводить высокоточное оружие, такое как баллистические ракеты, крылатые ракеты и ракеты класса "воздух-земля".



Возможности точного удара, обеспечиваемые Beidou, потенциально могут позволить "обезглавить" ракетные удары по политическим центрам Тайваня или важным военным объектам.



В конфликте с Америкой НОАК сможет наносить высокоточные ракетные удары по военным базам США на Гуаме и морским целям, таким как авианосцы, используя навигационную систему Beidou.



Третьим военным членом ЦВК является секретарь партии провинции Ляонин Чжан Гоцин. Чжан начал свою карьеру в China North Industries Corporation, которая позже сменила название на China Ordnance Industries Group Corporation и известна во всем мире как Norinco Group. Norinco является крупным государственным предприятием, производственный центр которого находится в Шэнь Ян, столице провинции Ляонин. В отличие от других государственных компаний, Norinco находится под непосредственным управлением центрального правительства. Компания является основной исследовательской и производственной базой НОАК и поставляет оружие, боеприпасы и оборудование для многочисленных видов китайских вооруженных сил, вооруженной полиции и сил общественной безопасности, что делает ее критически важной для национальной обороны Китая.



Четвертым недавно назначенным военным технократом ЦВК является Лю Гочжун, который до прихода в политику работал на одном из первых в Китае заводов по производству бомб и ракет. В 2016 году Лю начал занимать местные политические должности, а в 2020 году был назначен партийным секретарем провинции Шэньси, основного центра производства оружия с производственной базой для больших транспортных самолетов, расположенной в Сиане, ее столице.



Пятый и последний технократ - секретарь партии провинции Чжэцзян и эксперт по аэрокосмической технике Юань Цзяцзюнь. Юань был главнокомандующим программы космических кораблей Шэньчжоу и президентом Китайского института аэрокосмической науки и техники, а затем, начиная с 2014 года, был назначен на ряд провинциальных должностей в провинции Чжэцзян. В августе 2020 года он был назначен партийным секретарем этой провинции. .



С военной точки зрения провинции Чжэцзян, Фуцзянь и Цзянси будут играть центральную роль в китайском вторжении на Тайвань, в значительной степени из-за их близости к острову. Кроме того, Чжэцзян известен силой своей экономики и ролью развивающегося технологического центра. Центральное правительство определило его как ключевую область развития аэрокосмической промышленности Китая, уделяя особое внимание исследованиям и разработкам в области производства самолетов и дронов. Это, безусловно, повлияет на увеличение "интеллектуального" оборудования, включая беспилотные системы, искусственный интеллект и гиперзвуковые ракеты, о чем Си объявил в докладе, представленном 20-му съезду КПК.



В дополнение к этим пяти технократам Си Цзиньпин назначил давнего сторонника Хуан Куньмина на должность секретаря партийной организации провинции Гуандун. Важность этой провинции для потенциального вторжения на Тайвань стала ясной из просочившейся записи совещания командования Южного театра военных действий в мае 2022 года, на котором выяснилось, что Гуандун будет нести ответственность за предоставление оборудования, логистики и войсковых припасов для НОАК в любом конфликте с Тайванем.



Последней провинцией, имеющей решающее значение для потенциального вторжения на Тайвань, является провинция Фуцзянь, расположенная прямо напротив Тайваня. Для этого географически важного региона Си Цзиньпин привлек эксперта в области общественного здравоохранения и сторонника Си Цзиньпина Инь Ли, которого ранее Си поддерживал за его эффективную и решительную антипандемическую политику во время его пребывания на посту губернатора провинции Сычуань. Он также был отмечен за свое упреждающее управление сетью, навык, который будет иметь решающее значение для прифронтовой провинции в военное время, поскольку решающая мобильность и эффективная координация будут иметь важное значение.



Эти назначения позволят Си Цзиньпину эффективно использовать знания и таланты своих ключевых инсайдеров для разработки военных технологий, создания механизмов военно-гражданского сотрудничества и производства оружия, необходимого для успешного нападения на Тайвань.



Си Цзиньпин приступил к преобразованию политической структуры КПК, в частности Политбюро, чтобы укрепить Китай для борьбы с Тайванем. Он также изменил "социальный облик и народную психологию" Китая посредством усиления государственного контроля над китайским обществом и промышленностью.



Си Цзиньпин преобразовывал экономику множеством способов, в первую очередь за счет восстановления государственных "кооперативов по снабжению и сбыту", которые преобладали во времена административно-командной экономики Китая более полувека назад и позволяли поставкам и продаже товаров находиться под контролем правительства.



Кооперативы сопровождаются дальнейшим государственно-частным партнерством, ужесточением механизмов налогового контроля, нацеленных на богатых, ограничениями на поездки граждан за границу и даже государственными общественными кухнями, главная цель которых, по крайней мере, по мнению китайского правительства, состоит в том, чтобы обеспечить удобство для пожилых людей, нуждающихся в уходе.



Симона Гоа считает, что все перечисленное "позволяет государству собирать и распределять ресурсы и побуждает людей к коллективной деятельности, эти меры усиливают контроль правительства над распределением ресурсов, что удобно для управления общественными ресурсами и потребностями в военное время".



Джон Калвер, отставной исследователь ЦРУ и старший научный сотрудник Атлантического совета, недавно написал, что нет никаких признаков неминуемого вторжения НОАК на Тайвань, по крайней мере, до 2024 года. Калвер утверждает, что если бы война была планом Пекина, то были бы надежные признаки того, что он приближается, включая резкое увеличение производства различных ракет, реактивных снарядов и ключевых боеприпасов, которые будут замечены как международными правительственными, так и неправительственными наблюдателями. Он также говорит, что Китай предпримет видимые шаги, чтобы оградить свою экономику, вооруженные силы и ключевые отрасли от сбоев и санкций, и начнет психологически готовить население к цене войны. Пока, как отмечает Калвер, таких указаний не появлялось.



"Хотя мы не видим мобилизации таким образом, - пишет Симона Гоа, - чтобы можно было предположить известную дату начала войны, Си явно полон решимости вести такую ​​войну в не столь отдаленном будущем, о чем свидетельствует состав нового Политбюро и ЦВК".



"Не исключено, что Си начнет атаку до того, как Китай будет полностью готов, если он увидит возможность, которая, по его мнению, обеспечит стратегическое преимущество, например, застав остальной мир врасплох, извлекая выгоду из хаоса и отвлечения внимания. в других странах.



КПК утверждает, что у нее есть три магических оружия, необходимых для победы:



популистский путь;



вооруженная борьба;



скрытая, невидимая стелс-война.



"Среди всех трех видов стелс-война является самой мощной, поскольку она может инициировать и распространять хаос, а затем побеждать ослабленных и отвлеченных врагов", - пишет Симона Гоа.



Для справки:



Термин "стелс – война" ввел в научно – публицистический оборот американский исследователь Роберт Сполдинг в одноименной книге 2019 года "Стелс – война (война невидимок): как Китай захватил власть, пока элита Америки спала".



"Америка и Тайвань должны быть в состоянии повышенной готовности к подобным операциям, особенно в 2024 году, когда в обеих странах пройдут президентские выборы", - заключает Симона Гоа. Источник - завтра

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