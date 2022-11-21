 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Главная мишень украинского кризиса. Какой план сорвала Россия, - Андрей Фурсов
09:07 23.11.2022

Главная мишень украинского кризиса. Какой план сорвала Россия
Андрей Фурсов

Известная фраза Борреля про джунгли и сад – во-первых, расистская. Но меня она насмешила вот чем. Дело в том, что Европа сейчас попала в очень сложное положение. Ожидавшаяся европеизация Украины ("Украина це Европа") оборачивается на деле украинизацией Европы. Конфликт на Украине уничтожает европейский средний класс и уничтожает Европу, происходит ее деиндустриализация, капиталы из Европы бегут в США.

"Европа - это сад. Мы устроили сад… Остальной мир, большая часть других стран мира – и вы знаете это отлично - это не совсем сад. Большая часть остального мира – это джунгли, а джунгли могут совершить вторжение в сад." Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Я хочу напомнить, что 25 января 2022 года корпорация RAND подготовила документ для АНБ и ЦРУ. Хакеры его вытащили, и он есть в Сети. Документ этот называется "Спасение Америки, ослабление Германии". Там открытым текстом написано, что ситуация в Америке такова, что без материальных и финансовых ресурсов извне она не сможет выстоять. Есть только два источника, откуда взять эти ресурсы. Китай или ЕС. Но Китай – это субъект мировой политики в отличие от Евросоюза, который только неполноценный политический орган. И, кроме того, китайская экономика завязана с американской.

Поэтому вывод был сделан очень-очень простой. Я даже его процитирую. "Увеличение потока ресурсов из Европы в США можно ожидать, если Германия начнет испытывать контролируемый экономический кризис. Темп экономического развития ЕС почти безальтернативно зависит от состояния немецкой экономики". А дальше там говорится, от кого зависит немецкая экономика. Она зависит от русских ресурсов и от французского электричества.

С французами разберутся очень просто, поскольку у них сейчас проблемы в Сахеле. Франция сейчас стала зависеть очень активно от канадского и австралийского топлива, и на них можно надавить. А по поводу немецко-российских экономических связей было сказано так, я цитирую дословно. "Единственный подходящий способ гарантировать отказ Германии от российской энергии – это вовлечь обе стороны в военный конфликт на Украине. Наши дальнейшие действия в этой стране неизбежно приведут к ответу со стороны России. Русские не только не смогут оставить без ответа массивное давление украинской армии на непризнанные республики Донбасса, но их можно будет объявить агрессором, и вести против них полный пакет санкций. Тогда Путин может в ответ ввести контрсанкции на поставки энергии в Европу. Ущерб, нанесенный странам ЕС будет сравним с ущербом для РФ, но для Германии он будет еще больше". Вот одна из главных причин той каши, которую заварили англосаксы на нашей границе.

Поэтому когда Боррель говорит, что вокруг джунгли… Ну, может быть, джунгли. Но тогда Европа – это просто пустыня. Мои знакомые недавно проехали по Европе. Говорят, что такого количества бомжей, которое они видели во Франции, Австрии и Италии, они не видели никогда.

Деиндустриализация всего мирового производства, что ярче всего видно на примере Германии, которую отрезают от энергоресурсов, дается ультраглобалистам весьма успешно. Но есть и такие вещи, которые у них явно не получаются.

И я думаю, что очень многие планы смешала им именно специальная военная операция России. По крайне мере, очень четко это было зафиксировано на последней, 83-й, встрече Бильдербергского клуба в Вашингтоне со 2-го по 5-е июня этого года.

Там два было интересных момента. Во-первых, на закрытом заседании Киссинджер выговорил всем тем, кто устраивал ковидные ограничения. Он сказал, что они плохо подготовились, им надо учиться у Китая. А во-вторых, было констатировано, что спецвоенная операция России существенно отодвигает одну из целей установления нового мирового порядка. Установление контроля корпораций над государствами.

Дело в том, что в военных противостояниях участвуют государства. И это значит, что происходящее укрепляет государства. То есть одна из задач, поставленных ультраглобалистами, – поглощение государства корпорациями, – отодвинута вот этим военным фактором. Так что у них получается не все.

Я могу только догадываться, но думаю, что моя догадка справедлива. Дело в том, что украинскому режиму в начале 22-го года не хватало двух вещей: ГСМ и авиации. На конец 23-го года американцы собирались им поставить F-15 и F-16 и решить эту проблему. Плюс провести два трубопровода из Румынии и Польши, сняв вопрос ГСМ. А на начало 24-го года они планировали резко усилить провокации. Понятно, что на Западе прекрасно понимают, что Украина, украинский режим не может победить Россию. Но если это планировалось на начало 24-го года - под наши выборы, под дестабилизацию ситуации в России - то это приобретает намного больший вес. Естественно, имея авиацию, и имея ГСМ украинский режим совершенно оказывался в другой ситуации. Поэтом, я думаю, что Путин абсолютно точно зафиксировал ситуацию, что мы получили бы то же самое, только в худшей для нас ситуации.

Кроме того, еще был один момент. Когда у нас были военные учения в конце 21-го года - Макрон все говорил, "отводите войска, отводите войска". Поскольку на тот момент Россия признавала территории самопровозглашенных республик частью Украины, то в случае агрессии против Донецка и Луганска помощь со стороны РФ была бы серьезно затруднена. Предложение носило провокационный характер того же типа, что проделал Б. Обама в 2014 году. Тогда он попросил Путина не отговаривать Януковича от сделки с оппозицией, по которой он убирал войска из Киева, пообещав, что в этом случае ситуация разрядится. Войска были убраны, и тут же произошел переворот. Но такое прокатывает только раз. У Макрона не прокатило. Руководство РФ сделало единственно возможный и существенно снижающий геополитическую опасность выбор: признание ЛДНР и помощь им против готовящейся агрессии.

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1669183620


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