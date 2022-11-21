Жухлый мир и комплекс неполноценности Российской псевдо-оппозиции, - Иван Охлобыстин

09:18 23.11.2022

Комплекс неполноценности

Не угонится Борис Борисыч за самым популярным трендом "убей русского"

Иван Охлобыстин



Мой добрый друг немец Вайц как-то говаривал, что всю нашу оппозицию за рубежом, при всем разнообразии этого серпентария, объединяет комплекс неполноценности. Что понятно - за бугром всем не сладко. Даже как-то, чисто по человечески жалко. Как, предположим, трехногую собачку.



Поэтому и критика от них воспринимается с этим отношением. Пусть лает трехногая собачка.



Кстати, лают по разному. Так. Про Галкина* брезгую. Максим Покровский не должен забывать принимать таблетки. Макаревич* с Шендеровичем* честно тоскуют и шипят, под стать возрасту и образованию. Невзоров* мнет в кулаке фекалии. Весь этот цирк с конями венчает Гребенщиков. Борис Борисыч искренне недоумевает по поводу отсутствия интереса у широкой аудитории к его политической позиции. Это правда. На Борис Борисыча всем наплевать. Всем, кроме нас, преданых им, законченных романтиков. Нам его жалко.



Ну, а что он ждал?! Как в песне поется "не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась". Разве готов Борис Борисыч про шашлык из русских солдат в своем ютюб-канале шутить, как Майк Наки*? Вряд ли. Его стиль - многозначность, кокетливые полутона, намеки на то незнамо что. А тут такие дикости!



Так что ждет нашего жухлого кумира будущее незавидное, лишенное уюта и уважения, под стать прожитой жизни. Не угонится Борис Борисыч за самым популярным трендом "убей русского". Комплекс неполноценности не позволит.



*иностранный агент