Скончался первый верховный муфтий мусульман Кыргызстана Кимсан Абдырахманов

09:26 23.11.2022

23 ноября 2022, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА



Скончался первый верховный муфтий мусульман Кыргызстана Кимсанбай ажы Абдырахманов. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман.



В ДУМК отметили, что полвека Кимсанбай ажы посвятил религиозному просвещению, основанию и строительству Кыргызского духовного управления, Исламского института, тысяч мечетей и десятков медресе.



"Он внес огромный вклад в формирование мусульманского сознания в донесении религии ислам до нашего населения, которое на протяжении семидесяти лет, со времени обретения независимости, находилось под властью атеистической идеологии", - отметили в управлении.