|Скончался первый верховный муфтий мусульман Кыргызстана Кимсан Абдырахманов
09:26 23.11.2022
23 ноября 2022, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА
Скончался первый верховный муфтий мусульман Кыргызстана Кимсанбай ажы Абдырахманов. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман.
В ДУМК отметили, что полвека Кимсанбай ажы посвятил религиозному просвещению, основанию и строительству Кыргызского духовного управления, Исламского института, тысяч мечетей и десятков медресе.
"Он внес огромный вклад в формирование мусульманского сознания в донесении религии ислам до нашего населения, которое на протяжении семидесяти лет, со времени обретения независимости, находилось под властью атеистической идеологии", - отметили в управлении.