|Террористы подорвали автобус и остановку в Иерусалиме: жертвы уточняются
10:02 23.11.2022
Число пострадавших в двух взрывах в Иерусалиме выросло до 18 человек
Заместитель мэра Иерусалима: Число пострадавших в результате двух взрывов возросло до 18, двое в тяжелом состоянии
23 ноября 2022, 09:41Текст: Дмитрий Зубарев
Число пострадавших в результате двух взрывов в Иерусалиме возросло до 18, двое в тяжелом состоянии, сообщает заместитель мэра города Флер Хассан-Нахум.
По ее словам, в результате двух терактов в Иерусалиме 18 человек пострадали, двое серьезно, передает РИА "Новости".
Как сообщает издание Jerusalem Post, вскоре после взрыва у автобусной станции в Иерусалиме поступило сообщение о взрыве в автобусе поблизости. Как отмечается, сведения о пострадавших в результате второго взрыв не поступали.
Напомним, в августе пятеро американских граждан получили ранения в результате стрельбы, которую открыл по автобусу с пассажирами один из местных жителей в Старом городе Иерусалима.