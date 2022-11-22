Террористы подорвали автобус и остановку в Иерусалиме: жертвы уточняются

10:02 23.11.2022

Число пострадавших в двух взрывах в Иерусалиме выросло до 18 человек

Заместитель мэра Иерусалима: Число пострадавших в результате двух взрывов возросло до 18, двое в тяжелом состоянии

23 ноября 2022, 09:41Текст: Дмитрий Зубарев

Число пострадавших в результате двух взрывов в Иерусалиме возросло до 18, двое в тяжелом состоянии, сообщает заместитель мэра города Флер Хассан-Нахум.



По ее словам, в результате двух терактов в Иерусалиме 18 человек пострадали, двое серьезно, передает РИА "Новости".



Как сообщает издание Jerusalem Post, вскоре после взрыва у автобусной станции в Иерусалиме поступило сообщение о взрыве в автобусе поблизости. Как отмечается, сведения о пострадавших в результате второго взрыв не поступали.



Напомним, в августе пятеро американских граждан получили ранения в результате стрельбы, которую открыл по автобусу с пассажирами один из местных жителей в Старом городе Иерусалима.