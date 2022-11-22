Кровавый уголь Караганды. КазКомиссия возложила ответственность за взрыв шахты имени Ленина на руководство "АрселорМиттал Темиртау"

10:08 23.11.2022

Караганда. 23 ноября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Ко взрыву на шахте имени Ленина привела плохая организация работ руководством АО "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ), сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.



"Сегодня комиссия правительственная, назначенная премьер-министром, завершила свою работу. Комиссия пришла к выводу, что авария произошла вследствие газодинамического явления, связанного с выходом повышенного количества газа и угольной пыли из пробуренных дренажных скважин при вскрытии выбросного пласта. Основная причина воспламенения – образование искры в результате трения буровой штанги об элементы металлического крепежа на буровом станке, а также неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии должного контроля со стороны инженерно-технического персонала как угольного департамента, так и непосредственно самой шахты имени Ленина", - сказал Ильин на пресс-конференции в среду.



По его словам, служба прогноза была недоукомплектована, вместо положенных 25 человек там работали только 13, не хватало также и подземных электрослесарей – вместо 25 человек фактически работали только 16, что не позволило проводить эффективный контроль инженерно-технических работ.



По словам министра, буровые работы проводились без пылеподавления, что привело к скоплению легковоспламеняющейся угольной пыли, а фактическое расположение буровых станков не соответствовало последовательности станков на схеме электроснабжения и аэрогазового контроля паспортов бурения скважин.



Напомним, в ночь на 3 ноября на шахте имени Ленина в Шахтинске произошел выброс газа, в результате погибло пять человек. Возбуждено уголовное дело. Работа шахт АМТ приостановлена на сутки. Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров и поручил принять оперативные меры по установлению причин аварии и оказать соответствующую помощь семьям погибших и пострадавших. Список погибших уже известен и доступен на сайте агентства КазТАГ. Спикер сената Маулен Ашимбаев, комментируя ситуацию, заверил, что парламент готов ужесточить законодательство в области охраны труда. По данным агентства КазТАГ, за 16 лет на мощностях АМТ погибло уже около 100 человек. Примечательно, что на брифинг в связи с очередной массовой гибелью рабочих 3 ноября представители АМТ даже не явились. 7 ноября Токаев поручил проверить инвестиционные возможности владельцев АМТ, а 9 ноября депутат мажилиса Юрий Жулин сообщил, что правительство Казахстана только в 2014-2015 годах поддержало АМТ на сумму порядка $50 млн. 10 ноября премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что АМТ обязали ежегодно вкладывать Т150 млрд в модернизацию.