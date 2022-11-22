 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 23.11.2022
12:06  Семиреченский Геродот - казачий историк Николай Леденев, - М.Ивлев
11:14  КазПарламент переизберут досрочно весной 2023-го
11:09  Почему Европе не обойти Россию в Центральной Азии, - Тимофей Бордачев
11:00  Очередная кремлевская "мазепина". РФ будет поставлять аммиак через порт Одессы
10:49  Умелая работа. В Дамаске взорван полковник ВВС КСИР Ирана Дауд Джафари
10:18  Живущая впроголодь Россия кормит сытенький Запад - кому выгодно? - Иван Рыбин
10:15  Кому выгодны протесты в Египте? - А.Шарапов

10:08  Кровавый уголь Караганды. КазКомиссия возложила ответственность за взрыв шахты имени Ленина на руководство "АрселорМиттал Темиртау"
10:02  Террористы подорвали автобус и остановку в Иерусалиме: жертвы уточняются
09:46  КазПарламент дружно затвердил бюджет на "трехлетку"
09:26  Скончался первый верховный муфтий мусульман Кыргызстана Кимсан Абдырахманов
09:18  Жухлый мир и комплекс неполноценности Российской псевдо-оппозиции, - Иван Охлобыстин
09:07  Главная мишень украинского кризиса. Какой план сорвала Россия, - Андрей Фурсов
08:39  "Стелс-война" Китая? Американские эксперты гадают, как Китай захватит Тайвань, - В.Овчинский
08:27  Подключатся ли войска ОДКБ к спецоперации в Украине, - В.Мухин
08:25  Запад решил корректировать цену на российскую нефть несколько раз в год
00:18  Трансгуманный пошел: Виктор Пелевин как зеркало русской экзистенции
00:09  Иранские протестующие хотят жить в светском государстве, - И.Субботин
Вторник, 22.11.2022
23:22  Милое Даня. Из России сдрыснуло очередное культ-молодежное существо
22:28  Бобик сдох-с. В Латвии умирает полит-партия русских коллаборантов-"ушаковсов"
19:47  Завтра шпынять Путина станет Жапаров? Почему Эрдоган позволил себе выпады в адрес России, - Г.Мирзаян
18:49  РосГазпромик продолжает качать газ Украине. А не пора ли Миллера к...?
18:47  ЧМ по футболу. Сборная Саудитов сенсационно надрала хваленых Аргентинцев
17:57  В Германии убыл в ад экс-депутат Рады и главарь УНА-УНСО Шухевич-младший
17:45  Командир бандеровцев - расстрелявших российских пленных в Макеевке (лейтенант Русник) - утилизирован
15:46  Узбекский вице-премьер Абдухакимов за какие-то заслуги стал кавалером японского "Ордена Восходящего солнца на большой ленте"
15:42  Политика наследников "Блистательной Порты" в курдском и армянском вопросах сохраняет преемство, - Д.Нефедов
15:41  Кто и как пытался помешать триумфу Токаева, - И.Логинов
14:08  Турецкое наземное вторжение в Сирию: Эрдоган перевел стрелки на Россию, Песков что-то мямлит, - МК
13:59  Российские инвесторы начали активно скупать казахстанский тенге на Московской бирже
13:43  Какой будет внешняя политика президента Десантиса? - Responsible Statecraft
13:25  Черные мифы антисоветизма в Центральной Азии, - С.Кожемякин
13:06  Таджикистан, Узбекистан и Казахстан договорились о квотах воды "Таджикского моря"
12:39  США разводят Баку и Тегеран по разные стороны баррикад, - Ст.Тарасов
11:56  На Иссык-Куле третье за сутки землетрясение. Природа восстала
10:14  Европейскому рынку предстоит пережить нефтяной шок
10:05  Байден попытался поговорить с помилованными в честь Дня благодарения индейками Шоколадкой и Крошкой
09:44  Ахметовщина. Сколько еще Восточным Казахстаном будет править местечковый Байден? - А.Бектенова
08:59  Как киргизский парикмахер Кудабек уулу создал тюркский батальон Зеленского
08:40  Дехкане Таджа намолотили 1 млн тонн зерновых. Это очень хорошо!
08:11  Станет ли Токаев казахстанским Горбачевым? - А.Грозин
08:03  Экспроприация российских активов коллективным Западом. Действовать с упреждением! - В.Катасонов
07:19  IRNA: Турецкая авиация атаковала штаб американских войск в Хасаке, Сирия
07:17  Второй мир, полупериферия и государство-цивилизация в теории многополярного мира. Ч. 1, - Александр Дугин
07:15  Нелегитимный народный курултай может дорого обойтись Жапарову, - В.Панфилова
07:13  Эрдоган может зацепить Россию "Когтем-мечом", - Игорь Субботин
06:07  На острове Фергюссон вновь видели считающегося давно вымершим фазано-голубя. Спасся от папуасов
00:59  Сомнительно миролюбие талибов, - Лариса Шашок
00:50  Казахстан токаевский продолжит вилять во все стороны, - В.Трухачев
00:48  "Не на жизнь, а насмерть": украинский конфликт – часть глобальной энергетической войны, - И.Алабужин
00:20  КырПрез Жапаров ввел новый реестр своих курбаши, бастыков и подакимников
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Кому выгодны протесты в Египте? - А.Шарапов
10:15 23.11.2022

Власти Египта опасаются массовых протестов
22 ноября 2022 |

Кому выгодны протесты в Египте? В Египте активизировались радикалы, призывающие к массовым беспорядкам и свержению правительства страны. Впервые с 2013 года в Сети развернулась масштабная кампания по вовлечению египтян в акции протеста, причем координаторы предполагают начать бунт не только в столице но по всей стране сразу. Власти Египта рассматривают призывы крайне серьезно, принимая дополнительные меры безопасности. Однако никто не может точно сказать, кто же стоит за призывами к беспорядкам

Вначале ноября 2022 года в Сети стали распространяться призывы к свержению власти в Египте. "Из ниоткуда" появились десятки страниц в социальных сетях, которые стали публиковать обращения к жителям разных египетских городов с призывом выходить на улицы, пока правительство страны отвлечено проведением климатического саммита COP27.

В текст инструкции для демонстрантов также вошел список публичных мест, где следует организовать акции протеста. Жителей Каира призвали выходить на площади Тахрир и Аль-Галаа, в Александрии - в районе мечети Каэд Ибрагим. Также призывы касались жителей городов Матрух, Исмаилия, Гиза, Суэц и Даманхур и ряда других, включая даже районные центры.

Вся эта компания происходила исключительно в Сети. На акции протеста не вышел ни один человек. Однако есть два обстоятельства, которые указывают на то, что к этой информационной кампании следует относиться очень серьезно.

Первое обстоятельство - это ее массовость и организация. Как уже было сказано, аккаунты с призывами к акциям протеста появились буквально из ниоткуда, но достаточно быстро сумели собрать внушительную аудиторию.

Второе (и куда более важное) - это реакция египетских властей. Перед предполагаемой датой начала протестов (11 ноября) во всех местах, где в теории планировалось организовать беспорядки, начали появляться блокпосты, перекрывающие подъезд автомобилей. В местах массового скопления людей появились патрули полиции и служб безопасности с боевым оружием и в полной боевой выкладке. И хотя демонстрации так и не начались - власти решили принять все необходимые меры.

Казалось бы - почему? В конце концов, нельзя реагировать на любую информацию, которая публикуется в Сети. Однако озабоченность египетских властей можно понять, если учесть ряд важных обстоятельств.

С начала этого года в Египте прошла волна арестов журналистов, членов оппозиционных партий и движений. Большинство из них месяцами находилось в камерах предварительного заключения без предъявления какого-либо обвинения. На все запросы депутатов и СМИ власти отвечали, что большинство арестованных подозревается в терроризме. Однако многие оппозиционеры были выпущены из тюрьмы по… требованию США. В Вашингтоне прямо заявили, что приостановят поставки вооружений для армии Египта, пока оппозиционеры не будут выпущены из тюрем.

Стоит отметить, что Египет ежегодно получает от США финансовую помощь на оплату военных расходов в размере $1–1,5 млрд. В Каире не захотели терять столь внушительную сумму и пошли на уступки. Был создан "президентский комитет по помилованию", который организовал амнистию сотен человек.

Стоит отметить, что США не впервые проявляют такую озабоченность судьбой египетских оппозиционеров. В последний раз подобные призывы звучали в 2011 году, когда тогдашний президент Хосни Мубарак решил "завинтить гайки" и арестовать многих оппозиционных активистов. Под давлением со стороны США Мубарак пошел на уступки и в итоге лишился президентского поста. На волне народного протеста к власти в стране пришли радикалы из движения "Братья-мусульмане" (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Захвативший власть в итоге военного переворота президент Абдель-Фаттах Ас-Сиси, который по сей день возглавляет Египет, в течение долго времени был настроен крайне резко против США. В 2014 году охрана Сиси устроила досмотр госсекретарю США Джону Керри и его спутникам. Сиси вполне обоснованно считал администрацию тогдашнего президента США Барака Обамы причастной к свержению Мубарака, а потому - не питал иллюзий относительно "американских союзников".

С приходом к власти в США Дональда Трампа отношения между странами сильно потеплели. Однако теперь, с возвращением к власти в США Демократической партии, отношения между странами вновь переживают не лучшие времена.

Поэтому волне объяснимо, почему власти Египта видят за протестной кампанией в Сети реальную угрозу, которая исходит из-за рубежа. Вопрос лишь в том, хватит ли решимости у администрации Сиси или же Штатам удастся очередной ближневосточный переворот.

И глядя на то, что происходит в Иране, можно предположить, что за годы правления Трампа Штаты не только не разучились организовывать подобные акции, но и всерьез модернизировали свою тактику "гибридных войн".

22 ноября 2022
Артемий Шарапов

Источник - Регнум
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1669187700


Новости Казахстана
- Постановление ЦИК РК от 22 ноября 2022 года №109/603
- "Правительство обеспечит качественную реализацию предвыборной программы избранного Главы государства"
- Масштабное строительство и реконструкцию медицинских объектов начнут в селах Казахстана
- Постановление ЦИК РК от 22 ноября 2022 года №110/604
- ОБСЕ превратилось в инструмент политического давления
- Меры по обеспечению аграриев поливной водой рассмотрены в Правительстве
- Кадровые перестановки
- Жалобы Даниалу Ахметову не помеха?
- Вынесено уведомление за создание искусственного дефицита дизельного топливо
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  