Живущая впроголодь Россия кормит сытенький Запад - кому выгодно? - Иван Рыбин

10:18 23.11.2022 Живущая впроголодь Россия кормит сытенький Запад - кому выгодно?

Избыток продовольствия в стране ведет не к снижению цен на продукты, а к безудержному росту абсолютно невыгодного экспорта

Иван Рыбин

22.11.22



Россия бьет рекорды по темпам вывоза продовольствия, по оценкам Минсельхоза объем экспорта по итогам 2022 года составит $40 млрд. или даже больше. При этом более десяти миллионов граждан РФ недоедают. Однако чиновников это ничуть не заботит, им главное - отчитаться перед своими иностранными хозяевами. В целом же повторяется ситуация, которая в истории нашей страны уже была.



"На данный момент объем внешних поставок уже превышает $33 млрд, по году экспорт АПК может быть порядка $40 млрд. Россия третий год сохраняет статус нетто-экспортера продовольствия, то есть за рубеж отправляется больше продукции, чем импортируется. Объемы и ассортимент товара позволяет нам закрывать свои потребности в основных видах продовольствия, поэтому обращаю внимание, что необходимости использовать механизм так называемого параллельного импорта у нас, в сельском хозяйстве, на сегодня нет", - заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.



То есть импорт есть, но он не параллельный. Впрочем, без импорта нам никак, бананы и кофе в России пока не растут, ананасы тоже. Но главная проблема не в этом импорте, а в экспорте.



По данным ООН за 2021 год, то есть до резкого подорожания продовольствия в РФ, около 9 млн. наших сограждан недоедали и свыше 400 тысяч откровенно голодали. Сейчас эти цифры существенно выросли, соответственно свыше 10 миллионов человек и около миллиона. По сути, катастрофа.



При этом, несмотря на рекордные урожаи - и зерновых, и подсолнечника, и сахарной свеклы, и всего прочего - стоимость продовольствия в РФ не падает. Да, цены несколько замедлили свой рост, но ничего не дешевеет. До уровня 2021 года цены почему-то не снизились, по ряду товаров они в два-три раза выше, причем это отечественные продукты, которых просто завались.



Как известно, никакой индексации пенсий в соответствии с этим ростом цен не было, наши власти на что-то подобное не способны в принципе. Старикам и до подорожания с трудом хватало на пакет молока и батон хлеба, а рост цен обрек многих пенсионеров почти что на полуголодное существование. Добавим сюда еще и 10%-й рост тарифов ЖКХ, который случится через 10 дней. Что при этом останется на еду у пожилых людей, вообще непонятно.



А продовольствие вывозится, причем с минимальными таможенными сборами или вообще без пошлин.



"По итогам 9 месяцев поставки растительных масел увеличились на 29%. Наибольшую долю в реализации занимает подсолнечное масло - 68% всего объема. На рапсовое и соевое масла приходится 19% и 13% соответственно", - отчитывается Минсельхоз.



Причем ведь вывезут большую часть произведенного - по прогнозу Масложирового союза в 2022 году производство подсолнечного масла в РФ составит более 7 млн. тонн, из которых 4,7 млн. тонн пойдут на экспорт. А масло-то дорожает, менее 130−140 рублей за литровую бутылку уже ничего нет, тогда как на начало цены начинались с 90−95 рублей за аналогичную упаковку.



По зерну все еще веселей. Так называемым дружественным странам собираются давать госкредиты в рублях, дабы они на эти деньги покупали больше российского зерна. Кредиты, понятное дело, почти бесплатные, а то ведь еще не возьмут. За счет типа дефицитного госбюджета РФ! Подобной роскошью отечественных производителей почему-то не балуют, и промышленность, и село сидят на голодном финансовом пайке.



Вывезут около 50−60 млн. тонн зерновых, которые пригодились бы и в России. И цены на прилавках сбить, и на корм скоту - чтобы было много дешевого мяса и молока. Но такой задачи не стоит, про "электорат" чиновники думают в последнюю очередь.



"Турция хотела бы перерабатывать российскую пшеницу в муку и на бесплатной основе отправлять ее в бедные страны", - заявил турецкий президент Тайип Эрдоган.



Даже не смешно. Турция вовсю перерабатывает наше зерно на муку, это крупнейший покупатель российской пшеницы и не только. Потом муку везут обратно в РФ. Хотя мы могли бы ее произвести и сами. Но как всегда - торгуем сырьем, а покупаем готовые товары. А уж османы и бесплатно - это ненаучная фантастика. За все придется платить российскому госбюджету, то есть нашему народу.



И даже то, что продается якобы за деньги, идет во вред России. И проблема не только в том, что на внутреннем рынке становится меньше продовольствия. Эти самые $40 млрд. нам просто не нужны, зеленые бумажки бесполезны, их и так более чем достаточно - от экспорта нефти и газа. Их даже не пускают в оборот, согласно "бюджетному правилу" валюта складируется и ждет, пока американцы ее снова отберут.



Каждый вывезенный галлон нефти, кубометр газа и килограмм зерна должен идти на пользу стране, превращаться в современные станки, технологии, в необходимые товары. Но такого нет им в помине. Сейчас идет экспорт ради экспорта. О нецелесообразности подобной политики говорили еще весной, но воз и ныне там.



"Не доедим, но вывезем!" - так в конце XIX века вещал министр финансов Российской империи Иван Вышнеградский. И не только говорил, именно так и поступали. Страну сотрясали голодные бунты, а зерно вывозилось. Сейчас про это очень не любят вспоминать, больше принято рассуждать про "хруст французской булки", но в итоге данная политики привела к революции 1917 года. Не февраля, а октября того года. Когда народ, измученный засильем властных воров и олигархов, поддержал большевиков.



Ситуация на селе была во многом похожа на современную. Те же самые "зернотрейдеры", те же самые грабительские закупочные цены и невозможность продать свой товар по справедливой стоимости. Те же самые воры-чиновники, действующие вместе с барыгами.



В городах тогда было ничуть не менее весело, оголодавший народ громил склады вконец обнаглевших купцов-олигархов. Большая их часть, к сожалению, успела слинять из страны. И тогда, кстати, с урожаями было тоже все очень даже неплохо. Но народ голодал.



Ситуация в стране в целом крайне взрывоопасная. От большого ума чинуши не стесняются вещать про миллионы и десятки миллионов тонн экспорта продовольствия, а более десятка миллионов людей недоедают. В пересчете на зарплаты в России очень дорогие продукты питания.



"Около 60,4% граждан России отдают за продукты примерно половину своего ежемесячного дохода. У 16% на питание уходит почти весь заработок, а у 14,8% - примерно треть", - посчитали в середине 2021 года в аналитическом центре университета "Синергия".



То есть в среднем на еду мы тратим свыше 50% своих доходов. Тратили, до подорожания. Сейчас не менее 60%. И число тех, у кого на питание уходят все деньги, уже не 16%, а как бы не свыше 20%. Для контраста: среднестатистическая американская семья тратит на продукты 13% своего бюджета, немецкая - 12%, английская - около 10%. А ведь это как бы дорогие страны!



Американцы еще ладно, они сами являются экспортерами продовольствия. Но те же немцы и англичане его ввозят, в том числе ту же турецкую муку. Которая из российского зерна и типа для страдающей от голода Африки. У них все дешево, а у нас, несмотря на изобилие, дико дорого. Как-то все неправильно, и народ это прекрасно понимает.



"Неизбежно напрашиваются параллели с событиями 1914−1917 годов. Тогда от патриотического подъема Россия довольно быстро пришла к массовому возмущению народа и революционным событиям, так как власти не смогли дать адекватный ответ на вызовы времени и требования граждан. Возможно ли такое сейчас? Скажем прямо - с каждым днем мы видим все больше признаков того, что сегодняшние обитатели Кремля плохо выучили историю", - предупреждает координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов. Источник - свободная пресса

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