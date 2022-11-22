Умелая работа. В Дамаске взорван полковник ВВС КСИР Ирана Дауд Джафари

10:49 23.11.2022

Иран заявил об убийстве полковника элитных частей израильскими агентами

Кристина Сизова



В Сирии в результате взрыва бомбы, заложенной израильскими агентами, погиб высокопоставленный представитель командования Воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), сообщило иранское информационное агентство Mehr со ссылкой на управление по связям с общественностью КСИР.



Как уточняет СМИ, полковник Дауд Джафари погиб накануне утром от взрыва бомбы на обочине дороги близ Дамаска.



До этого сообщалось, что США и Израиль обсуждают совместные учения для противодействия Ирана.



Помощник Байдена по нацбезопасности и глава Генштаба Израиля обсудили "иранские угрозы".



Стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов региональной безопасности, которые представляют для них интерес, и подчеркнули общую решительность в преодолении проблем безопасности на Ближнем Востоке, в том числе угрозы, "которые исходят от Ирана и его марионеток".