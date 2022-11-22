Очередная кремлевская "мазепина". РФ будет поставлять аммиак через порт Одессы

11:00 23.11.2022

Путин заявил, что не против возобновить отгрузку аммиака через порт Одессы



Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин заявил, что не против возобновить отгрузку аммиака через порт украинской Одессы.



"Мы с ООН тоже поработаем – с коллегами из организации, посмотрим, что из этого получится. Мою позицию вы знаете, я не против", – передает РИА "Новости" слова Путина на встрече с основателем "Уралхима" Дмитрием Мазепиным.



Мазепин сообщил, что Украина выдвигает политические требования для запуска этого трубопровода, и выразил надежду, что вопрос с поставками аммиака можно решить в рамках зерновой сделки.



"Сделка не сдвинулась. Мы надеялись, и ООН нас кормил обещаниями, что при подписании новой зерновой сделки аммиак откроется, а сегодня я имею информацию, что мои ребята разговаривали с ООН и они сказали, что вот сделка уже подключена", – рассказал бизнесмен.



Ранее заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что ООН после продления зерновой сделки намерена устранить барьеры на пути экспорта продовольствия и удобрений из России.