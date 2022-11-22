КазПарламент переизберут досрочно весной 2023-го

11:14 23.11.2022

Названы сроки проведения парламентских выборов в Казахстане



23 ноября председатель Мажилиса Парламента Казахстана Ерлан Кошанов в кулуарах сообщил о сроках проведения парламентских выборов, сообщает Zakon.kz.

По его словам, парламентские выборы пройдут в первом полугодии 2023 года.



Кошанов уточнил, что об этом объявит президент.



"Естественно, после этого будет сформировано новое правительство. По срокам надо дождаться, когда президент объявит".

Ерлан Кошанов

20 ноября 2022 года в Казахстане прошли внеочередные выборы президента. Согласно данным ЦИК, воспользовались правом голоса 8,3 млн казахстанцев.



22 ноября председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров озвучил окончательные итоги: Касым-Жомарт Токаев победил на выборах.



Анастасия Московчук