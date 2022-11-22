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|Журналиста Болота Темирова Бишкекский суд... депортировал в Россию
13:12 23.11.2022
Бишкекский горсуд принял решение выдворить Болота Темирова из Кыргызстана
Бишкекский городской суд 23 ноября изменил приговор журналисту Болоту Темирову.
Выйдя из совещательной комнаты, судебная коллегия под председательством судьи Адиса Момуналиева вынесла решение о выдворении из Кыргызстана Темирова.
После оглашения приговора сотрудники милиции задержали Темирова и увезли.
В остальном приговор первой инстанции оставлен в силе.
Болот Темиров является гражданином России.
Судья Свердловского районного суда Акылбек Адимов 28 сентября оправдал Темирова за отсутствием состава преступления по следующим статьям УК КР:
- ст.283 ч.1 ("Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта") УК КР;
- ст.378 ("Незаконное пресечения государственной границы") УК КР.
По ст.379 и ст.379 ("Подделка документов") УК КР Темиров признан виновным, из-за истечения срока давности наказание не назначено.
После чего государственный обвинитель подал представление во вторую инстанцию. Также с апелляционной жалобой в горсуд обратились адвокаты журналиста.