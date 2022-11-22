Эрдоган: Операции ВС Турции на севере Сирии и Ирака – только начало

14:16 23.11.2022

Эрдоган заявил, что операции турецкой армии на севере Сирии и Ирака являются только началом

23 ноября 2022, 1Елизавета Шишкова

Операции ВС Турции на севере Сирии и Ирака являются "только началом", Турция намерена обеспечить безопасность своих границ, заявил президент республики Тайип Эрдоган.



По его словам, нынешние военные операции – только начало мероприятий по обеспечению безопасности границ, и Анкара настроена серьезно передает РИА "Новости".



Эрдоган добавил, что Анкара собирается начать новую трансграничную операцию в наиболее подходящее для этого время.



"Администрации в Сирии и Ираке не должны ощущать опасность. Мы намерены обеспечить территориальную целостность этих стран", – приводит его слова ТАСС.



Турция в воскресенье провела воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии и Ирака.



Позже появились сообщения о том, что Турция может готовиться к проведению наземной операции на севере Сирии.