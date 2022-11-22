|Эрдоган: Операции ВС Турции на севере Сирии и Ирака – только начало
14:16 23.11.2022
Эрдоган заявил, что операции турецкой армии на севере Сирии и Ирака являются только началом
23 ноября 2022, 1Елизавета Шишкова
Операции ВС Турции на севере Сирии и Ирака являются "только началом", Турция намерена обеспечить безопасность своих границ, заявил президент республики Тайип Эрдоган.
По его словам, нынешние военные операции – только начало мероприятий по обеспечению безопасности границ, и Анкара настроена серьезно передает РИА "Новости".
Эрдоган добавил, что Анкара собирается начать новую трансграничную операцию в наиболее подходящее для этого время.
"Администрации в Сирии и Ираке не должны ощущать опасность. Мы намерены обеспечить территориальную целостность этих стран", – приводит его слова ТАСС.
Турция в воскресенье провела воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии и Ирака.
Позже появились сообщения о том, что Турция может готовиться к проведению наземной операции на севере Сирии.