Как Казчиновники получают жилье вместо очередников, рассказали в Мажилисе

14:52 23.11.2022

Эльдар НУРУЛЛИН



Депутаты Мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана подняли вопрос несправедливого распределения социального жилья. По словам мажилисменов, жалобы от граждан по этому поводу исчисляются сотнями, передает Экспресс К.



Пользуясь своими служебными полномочиями, чиновники создают предпосылки для коррупционных правонарушений при получении жилья по таким государственным программам, как "Нұрлы жер", "Бақытты отбасы" и "Шаңырақ". В своем запросе на имя первого заместителя премьера мажилисмены рассказали о таких фактах.



- В феврале текущего года в селе Карабулак Ескельдинского района (на тот момент - Алматинская область. - Авт.) после сдачи в эксплуатацию 70-квартирного многоэтажного дома более десятка квартир вне очереди достались местным чиновникам и их родственникам, - сообщили мажилисмены. - Проведенная районной прокуратурой проверка установила, что комиссия по распределению коммунального жилья из жилищного фонда допустила различные нарушения законности. Выявлены факты незаконного предоставления жилища как служебного жилья лицам, не являющимся государственными служащими, а также работникам коммунальных предприятий как работникам бюджетных организаций.



Для справедливого обеспечения жильем наших граждан депутаты считают нужным принять ряд срочных мер. В частности, они предлагают ускорить исполнение поручения Президента по обеспечению жильем многодетных семей, пересмотреть нормы жилплощади на одного человека и подготовить проект поправок в закон "О жилищных отношениях". Мажилисмены заявили о необходимости создать независимую команду экспертов с участием активных общественников из числа самих очередников, чтобы исключить факты нарушения законности при постановке в очередь, а также провести полную ревизию ранее выданного акиматами социального жилья. Кроме этого, депутаты предложили создать через еGov в каждом населенном пункте электронные очереди на жилье, чтобы каждый очередник мог свободно проследить как свое продвижение, так и выделение жилья другим.