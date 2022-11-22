Росатом собирается строить малые АЭС в Африке. В обмен на бананы и кокосы? - СП

15:07 23.11.2022 Росатом собирается строить малые АЭС в Африке. В обмен на бананы и кокосы? А что в России?

Нефть и газ не бесконечны, надо у Китая учиться

Иван Рыбин



Росатом собирается строить малые АЭС в Африке. В обмен на бананы и кокосы? А что в России?



Согласно планам Росатома, вскоре под каждой африканской пальмой должен будет появиться компактный реактор, который станет обеспечивать аборигенов электричеством. В планах "мирный атом" для Руанды, Нигерии и еще ряда стран, по России никаких проектов массового строительства мини-АЭС нет. Между тем, мир не стоит на месте, и в КНР подобную программу уже реализуют. В Евросоюзе, между прочим, об этом тоже задумались.



"Мы поддерживаем курс на диалог с нашими африканскими коллегами. В силу того, что в Африке энергосети не столько развиты, как на европейском континенте, для африканских стран проекты атомных станций малой мощности (АСММ) - это оптимальное решение и они будут максимально востребованы. Мы продолжаем работу с Руандой, Нигерией, другими странами региона. Большую перспективу в этом регионе может иметь плавучая АЭС, мы также обсуждаем с коллегами из ряда стран африканского региона применение плавучих атомных теплоэлектростанций (ПАТЭС). Думаю, что в ближайшее время выйдем на фиксацию конкретных договоренностей", - заявил руководитель АО "Русатом Оверсиз" Евгений Пакерманов.



"Оверсиз" это, бесспорно, звучит гордо, а вот сами планы смотрятся как-то не очень. "Росатом" - российская госкомпания, которая, в первую очередь, должна реализовывать проекты на территории РФ. Во благо российского населения и российской же экономики. И с упомянутой развитостью энергосетей у нас проблемы, в ряде регионов таковых тоже практически нет.



Даже в ЦФО с обеспечением электроэнергией наблюдаются серьезные проблемы, особенно это касается отдаленных райцентров или населенных пунктов, которые некогда ими были, но утратили этот статус.



Как правило, туда приходит одна ЛЭП, причем древняя, и перебои с электроснабжением обычное дело. О развитии в подобных поселках и городках какой-либо промышленности даже нет речи, так как мощности местные электрики вам просто не выделят. Несмотря на декларируемую избыточность современной российской генерации, когда доходит до дела всегда выясняется, что мощностей почему-то нет. Не иначе как эти избытки - чубайсовская фикция.



Атомная энергетика России дает всего 20% генерации, еще 17−18% приходится на ГЭС. Все остальные киловатт часы вырабатываются при помощи сжигания углеводородов, прежде всего, газа и угля. Этого добра у нас, конечно, много, но запасы отнюдь не беспредельны. Да и нагрузка на окружающую среду слишком высокая, не говоря уже о том, что сжигать углеводороды - это безумное расточительство.



Впервые об этом задумались еще в СССР, в 70-е годы был создан комплексный план перевода не только промышленности, но и быта граждан на электроэнергию, выработанную при помощи атомных реакций. Вместо доменных печей электродуговые, а потом, следующим шагом, и плазменная металлургия. И так далее. Для населения - вместо обычных ТЭЦ их атомные аналоги (АТЭЦ), в квартирах стали ставить электроплиты.



Начали массово переводить дома на безопасные электроплиты. Но не успели завершить - предатели разрушили Советский Союз. А новые власти старательно уничтожали все достижения страны Советов. Атомные в том числе.



"У „Росатома" в портфеле есть десятки технологических решений с точки зрения различных вариантов АСММ. Мы должны фокусироваться на определенных технологиях. Я бы выделил линейку плавучих АЭС, также сейчас в стадии реализации находится АСММ в Якутии, реактор „БРЕСТ-300" в Северске (Томская область), и реакторы в стадии проектирования - „Шельф" мощностью 10 МВ и проектируемый Курчатовским институтом реактор мощностью в 1−2 МВт для обеспечения энергией удаленных территорий", - вещает Евгений Пакерманов.



Все это планы. "БРЕСТ-300" пока отсутствует в природе, проект в Северске только начали строить, сроки завершения очень туманные. "Шельф-М" собираются ввести в эксплуатацию только к 2030 году, а малый реактор, учитывая состояние дел в "Курчатнике", пока что и вовсе ненаучная фантастика. Проект в Якутии, где "Росатом" строит АСММ на базе двух установок "РИТМ-200Н", более реальный, это наследники советских корабельных реакторов. Но кроме Якутии ничего больше не планируется…



Между тем, китайцы не сидят сложа руки, и в провинции Хайнань вовсю строят первую "модульную" АЭС с реактором Linglong One мощностью 125 МВт. Проект будет завершен в 2026-м, после чего подобные станции появятся в каждом райцентре КНР. И все - Поднебесная сократит покупки у России газа, угля и нефти.



В Евросоюзе пошли аналогичные процессы. Все вдруг резко захотели "мирный атом", даже те, кто от него еще недавно открещивался руками и ногами. Даже вроде как невменяемые поляки. Эти пока замахнулись на две большие АЭС, но есть и планы по строительству множеств мелких, то есть этих самых АСММ.



"Необходимость постоянной независимости от поставок энергии и энергоносителей из России связана с необходимостью ускорить осуществление инвестиций в строительство первой АЭС в Польше. Это важный шаг в создании энергетической безопасности нашей страны. Программа строительства атомной электростанции является одной из ключевых задач польского энергетического сектора на ближайшие годы. Реализация ядерного проекта будет осуществляться в сотрудничестве с правительством Соединенных Штатов Америки", - говорится в официальном заявлении польского правительства.



В общем-то, не такие уж поляки и невменяемые, когда им надо они принимают вполне здравые меры. Подготовили программу по строительству АЭС, сделали ее приоритетной. В РФ такой программы, к слову, нет. Во всяком случае, о таковой ничего не известно. Аналога ленинского плана ГОЭЛРО от "Росатома" никто и никогда не видел. Это к вопросу о невменяемости…



"Сейчас атомные электростанции приобретают совсем другой смысл, они добавляют государствам энергетической независимости. Поэтому, я не исключаю, что будет новый бум строительства АЭС в Европе. Отношение к атомной энергетике в ЕС меняется в целом. Ранее превалировала точка зрения, что строительство АЭС - это вредно и опасно. На этом основании Евросоюз считал, что надо избавляться от атомных электростанций, потому что угроза очень велика. Некоторые страны прекратили строительство атомных электростанций. Но теперь ситуация меняется.



"Росатом" на данный момент ведет строительство АЭС "Пакш-2″ в Венгрии. Теперь Польша. Так что теперь, на фоне проблем с газом и нефтью, будет эра атомной энергетики в Европе. Это хорошее решение проблемы с электричеством, когда сложилась сложная ситуация в энергетике с учетом сокращения поставок газа из России", - считает доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.



Дальнейшая логика совершенно очевидна. Лет через несколько российские нефть и газ не только в Европе, но и в мире в целом, будут уже никому не нужны. Уголь тоже. Госбюджет РФ будет нечем наполнять.



Но это еще не самое плохое. Оказавшись без денег и со старой энергетикой, родом из СССР, которую никто не обновляет, мы можем и вовсе откатиться практически в каменный век. Для динамичного развития российской промышленности, для наполнения жизнью умирающих деревень, сел, поселков, городков и райцентров нам нужна дешевая электроэнергия. Те самые АЭС в каждом райцентре, как и было задумано в годы СССР. Плюс атомные ТЭЦ в городах, атомные НПЗ и прочие решения родом из Советского Союза. Которые нынче реализуются в КНР, да и европейцы тоже не прочь пойти по тому же пути.



"Программы индустриализации и соответствующего их финансово-экономического сопровождения были готовы еще десять лет назад, причем в деталях. Промышленники, экономисты, финансисты в ходе обмена информацией создали комплексные планы развития страны. Почему мы поддерживали на региональных выборах КПРФ? Потому, что с их программами все хорошо увязывалось - развитие технологий, бизнеса, и поднятие уровня жизни народа. Ничего заново сейчас придумывать не надо, есть и люди, которые готовы заняться реализацией готовых программ.



Сейчас дело вовсе не в том, что надо что-то срочно разрабатывать. Все есть. Что и как делать понятно. Непонятно, почему в этом направлении вообще ничего не дают делать, - возмущается экономист и общественный деятель, гендиректор ОАО "Череповецкий литейно-механический завод" Владимир Боглаев. Источник - свободная пресса

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