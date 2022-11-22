Дул мимо Дианы. Действующего британского королька Чарльза III разоблачили как гея

15:12 23.11.2022

"Стал геем еще в школе": короля Чарльза III обвинили в связях с мужчинами

Николай ИВАЩЕНКО



Новоиспеченный британский монарх Чарльз III подвергается сильному давлению - его просят отречься от престола из-за прошлых гомосексуальных похождений.



С такой сенсационной первой полосой вышел американский журнал Globe Magazine, передает Экспресс К. Издание утверждает, что в СМИ и парламент Великобритании попало секретное досье спецслужб, которое способно подорвать многовековой фундамент островной монархии.



Согласно данным журнала, в досье отражается 60 лет "гомосексуальных свиданий с приятелями из школы-интерната, дворецкими и представителями голубых кровей". Также говорится, что принц Уэльский в свое время сознался покойной принцессе Диане о своих связях с мужчинами, а та рассказала об этом сыновьям.



Чарльза годами преследовали разговоры о том, что он гей или бисексуал, но это взрывоопасное досье потрясло монархию до основания. Антироялисты, очевидно, слили ее членам британского парламента, чтобы поддержать свою кампанию по отмене монархии,



- заявляется в статье.



Подчеркивается, что впервые наклонности Чарльза якобы проявились еще в подростковом возрасте, когда будущий король учился в шотландской школе Гордонстоун.



"Десятилетия спекуляций окружали сексуальную жизнь короля Чарльза III, и он, по общему мнению, "раскрылся" как минимум дважды. Неназванный друг сказал, что король не смог найти "правильный" брак, как того требовала его мать, королева Елизавета II, и что ему больше повезло найти прочную любовь с мужчиной", - пишет журнал.



Также издание напомнило, что еще в 90-е годы дворцовый камердинер Джордж СМИТ признался, что застал принца Уэльского с дворцовым помощником-мужчиной, но со временем эта история забылась.



Официально Букингемский дворец эту публикацию пока не комментировал.