 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 23.11.2022
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Вторник, 22.11.2022
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    Кыргызстан   | 
Российская марафонка-чемпионка Трофимова теперь будет бегать за Кыргызстан
16:03 23.11.2022

Получившая право выступать за Кыргызстан российская чемпионка расплакалась от счастья
23.11.22
Пятикратная чемпионка России по марафону, мастер спорта международного класса по легкой атлетике Сардана Трофимова получила официальное разрешение выступать за сборную Кыргызстана. Об этом сообщает АКИpress со ссылкой на Международную федерацию легкой атлетики.

Согласно решению федерации Трофимова получила возможность представлять Кыргызстан на международной арене с 22 ноября 2022 года. Заявка одобрена без карантина, так как спортсменка не представляет Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), отстраненную от международных соревнований с 2015 года из-за допингового скандала, а участвует в турнирах в качестве нейтрального атлета - с 2019 года.

"Я сижу и плачу, я так долго этого ждала. Тренеру уже сказала. Будем выбирать старт и тренироваться. Столько мотивации", - говорит Трофимова.

Трофимова живет и тренируется в Кыргызстане с 2018 года, получила гражданство республики в мае 2022 года, а уже в июле объявила о смене спортивного гражданства. Главной причиной такого решения 34-летняя спортсменка назвала невозможность выступать на международных турнирах, пропуск двух подряд Олимпиад и туманные перспективы в России. Спортсменка планирует поехать на Олимпийские игры - 2024 в Париже, если отберется туда в составе новой команды.

Бывший боксер, депутат Госдумы РФ Николай Валуев назвал "предательством" смену гражданства российскими спортсменами в "нынешние времена".

Сардана Трофимова - уроженка Якутии, является сильнейшей российской бегуньей марафонов последних лет. Она пять раз выигрывала первенство и дважды Кубок России по марафону. Три раза побеждала в Московском марафоне.

Источник - fergana.plus
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