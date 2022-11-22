Вклад Ормон-хана в формирование кыргызской государственности (история)

18:29 23.11.2022 Каков был вклад Ормон-хана в формирование кыргызской государственности

023 ноября 2022

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров утвердил перечень юбилейных мероприятий общенационального значения, которые будут проводиться в этом году.



Среди них мероприятия, приуроченные к 230-летию Ниязбек уулу Ормон хана - основателя Кыргызского ханства и лидера борьбы за независимость кыргызского народа в XIX веке. В связи с этим был сформирован организационный комитет и утвержден план мероприятий.



В рамках этих мероприятий публикуем статью члена оргкомитета, заслуженного деятеля Кыргызской Республики, члена-корреспондента НАН Кыргызской Республики, доктора исторических наук, профессора Осмонова Оскона Жусупбековича "Кыргызское ханство в XIX веке":



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Кыргызское ханство в XIX веке

Предпосылки образования независимого Кыргызского ханства.



В начале 40-х годов XIX века в Кокандском ханстве, которое сумело завоевать и подчинить себе значительные территории и обладало огромными богатствами, начался политический кризис. Он был вызван недостатками правления Мадали-хана, стоявшего в то время во главе государства, усилением внутренней борьбы за власть при дворе, обнищания народа.



В мае 1842 года ставка Кокандского ханства была захвачена бухарским эмиром Насруллой. Он объявил, что Кокандское ханство прекратило свое существование, а его территория стала частью Бухарского ханства. В течение трех недель по приказу Насруллы бухарские войска грабили богатства Коканда и беспощадно истребляли его население.



Свержение Кокандского ханства вызвало недовольство предводителей южных кыргызских и кыпчакских племен, считавших это ханство своим государством. В то время их возглавлял Нузуп-бий, выходец из кыргызской местности Аксы. С 1810 года он состоял на военной службе в Кокандском ханстве и заслужил признание за свое мужество и героизм. Позднее он служил при ставке хана и был удостоен титула датки.



Предводители кыргызских и кыпчакских племен задались целью возродить Кокандское ханство. Они решают избрать новым ханом Шерали, которого считали принадлежащим к ханскому роду. В это время Шерали жил на территории Таласа, Чаткала, куда бежал при содействии дяди после придворного заговора в конце XVIII века. Летом 1842 года кыргызские и кыпчакские предводители в местности Сафед-Булан возвели Шерали в ханы. Жители Таласа, Чаткала и Аксы, сопровождая Шерали, заняли город Коканд и посадили его на ханский трон. Попытки бухарского эмира восстановить свою власть в Коканде были сорваны горцами, которых возглавлял Нузуп-бий.



Кризис, свержение Кокандского ханства и предпринятые южными кыргызами усилия по его возрождению вдохновили к действиям и северных кыргызов. Уже в самом начале захвата кокандской ставки, как только был убит Мадали-хан, северные кыргызы разрушили кокандские крепости Кара-Кол, Барскоон и Конур-Олен на Иссык-Куле и прогнали оттуда кокандцев. Фактически это означало, что северные кыргызы начали восстанавливать свою независимость.



Возведение Ормона Ниязбек уулу ханом. В середине XIX века создаются благоприятные условия для объединения кыргызов, которые стали добычей Кокандского ханства из-за своей раздробленности, и кроме того, страдали от бесконечных межплеменных распрей. Ведутся предварительные переговоры, и начинают предприниматься усилия по созданию централизованного государства, объединяющего кыргызский народ. Для решения этой проблемы летом 1842 года в местности Кызыл-Токой (Тармал-Саз) западной части Иссык-Куля был проведен курултай кыргызских предводителей – биев. В съезде приняли участие вожди северных племен Кыргызстана и тысячи представителей простого народа.



Курултай сопровождался народными играми и проходил с соблюдением установленных традиций и обрядов. На курултае Ормон Ниязбек уулу поднял вопрос о необходимости создания независимого кыргызского государства и смог убедить в этом участвовавших племенных вождей. После обсуждения они приходят к единогласному решению, что возглавить государство должен Ормон. Это предложение поддержали и люди, пришедшие на встречу.



Согласно историческим данным, в церемонии возведения на ханство приняли участие: Жангарач - от племени Солто, Жантай – от племени Сарбагыш, Балбай – от племени Бугу, Чыны бий, Медет-датка – от племени Саяк, Ажибек – от племени Черик. В санжыра – генеалогических родословных упоминается об участии в ней также таких известных личностей, как Боронбай, Мураталы (племя Бугу), Аалыбек Кетрекей уулу (племя Саяк), Шорук бий, Ажибек (племя Кушчу), представителей южных кыргызов - Алымбек датка (племя Адыгине), главный манап Нарбото (племя жедигер) и др.



По традиции древних кочевников, во время церемонии возведения на ханский престол в Кызыл-Токое на Ормона одели тебетей - головной из красного бархата с опушкой из богатого меха куницы, посадили на белый войлок и объявили ханом. На этом курултае были утверждены основные государственные символы Кыргызского ханства: знамя, печать, структура власти, ставки и правила взимания налога, таможенных платежей.



Структура и деятельность Кыргызского ханства. С приходом к власти Ормон предпринимает меры для создания сильного централизованного государства, укрепления единства и согласия между племенами. Он поручает подготовить основанный на традициях свод законов, устанавливающих строгую дисциплину и порядок. В народе он назывался "Назидания Ормона". В нем определялись центральные и местные органы власти, необходимые для формирования и укрепления государственной власти. В целях осуществления коллективного государственного управления при хане были образованы такие органы власти, как "Чон Кенеш" и "Кичи Кенеш" (Большой совет и Малый совет).



В состав Чон Кенеша входили наиболее авторитетные в то время личности кыргызского общества: Калыгул Байуулу, Боронбай, Жангарач, Жантай, Торогелди, Аалыбек, Чыны бий и др. Заседания Чон Кенеша время от времени проходили в ханской ставке и на них обсуждались важные вопросы внутренней и внешней политики ханства. На заседаниях этого совета председательствовал Жантай или Калыгул.



Кичи Кенеш работал при ханском дворе на постоянной основе и давал рекомендации и советы хану. В Малом совете осуществляли деятельность Шамен, Меңназар, Медербек, Жаманжээн и др., которые выполняли исполнительные функции. Среди них Медербек и Меңназар контролировали соблюдение законности и вели судебные дела.



Особое внимание во внутренней политике Ормон-хан уделял поддержанию общественного порядка. Так как главным богатством народа был скот, строжайше запрещалось воровство скота. Если вора поймали, он должен был заплатить за украденную скотину штраф в виде девяти лошадей. Похитивший помолвленную девушку приговаривался к штрафу в размере 40 голов лошадей. Преступник, убивший мужчину, был обязан выплатить 300 лошадей, женщину - 150 лошадей. Тех, кто трижды был наказан за воровство, кто неоднократно убивал людей и обвинявшихся в насилии над молодыми девушками предавали смертной казни через повешение.



Уделялось должное внимание обеспечению безопасности государства. Общее кыргызское войско сначала возглавлял Аалыбек Кетрекей уулу, а затем Абайылда уулу Торогелди-баатыр. Строились специальные мастерские по изготовлению оружия, конского снаряжения и т. д. Под началом Ормон-хана всегда находилось 30 вооруженных винтовками воинов, которые всегда были готовы к бою. Таможней руководил сын Ормона Уметаалы. Купцы, приезжавшие из Восточного Туркестана и Ферганы, в первую очередь приходили в ханский двор, где определялась стоимость товаров, уплачивалась таможенная пошлина, и только после этого им разрешалось вести торговлю на территории ханства.



Внешней политикой ханства и поддержанием взаимоотношений с соседними государствами ведал Байсерке. Ормон-хан много сил уделял уточнению границ кыргызских земель. Он строго повелевал племенным вождям постоянно следить за границами Чуйской, Таласской, Кетмень-Тюбинской, Иссык-Кульской, Кочкорской Джумгальской, Ак-Талинской, Тогуз-Тороузской, Ат-Башинской долин, входящих в территорию ханства.



Много усилий приложил Ормон-хан для уточнения кыргызско-казахской границы. Так, зимой 1851 года он со своими подданными порядка 400 человек решился перекочевать через перевал Челек на другой берег реки Иле, чтобы попытаться вернуть местности Сары-Токум и Уч-Арал, занятые казахами.



23 марта 1851 года Ормон-хан направил императору Николаю I письмо, в котором просил признать оба берега реки Иле владениями кыргызов. Благодаря этим усилиям Ормон хан пытался развивать среди населения земледельческую культуру, а также контролировать торговые пути, идущие из России в Китай и другие страны. Эти действия кыргызского хана не отвечали интересам Российской империи, преследовавшей цель полного завоевания Средней Азии.



Поэтому 3 июля 1852 года Министерство иностранных дел России поручило Гасфорду, генерал-губернатору Западной Сибири, выдворить Ормон-хана и его людей с берегов реки Иле. Под давлением России и казахских феодалов хан был вынужден вернуться на Иссык-Куль, в свою ставку, расположенную в Байсоруне (нынешнее село Ананьево).



Ормон-хан предпринимал попытки всестороннего, комплексного развития хозяйства кыргызского народа. Он призывал народ одновременно со скотоводством заниматься и земледелием, в этих целях заставлял рыть каналы и рвы, чтобы увеличивать посевные площади. Из соседних стран завозились качественные семена.



В период правления Ормон-хана уделялось внимание и развитию культуры. Когда он отправлялся в поход, его воинов сопровождали трубачи во главе с Орозбаком, отцом сказителя Сагымбая. По словам историка Белека Солтоноева, чтобы повысить грамотность молодежи Ормон-хан пригласил из Ферганы религиозных наставников для обучения детей, написания книги "Жооп наама" по истории кыргызов.



Разгром войска Кененсары-хана. Главным достижением централизованного Кыргызского ханства было обеспечение защиты кыргызских земель от угрозы завоевания казахским ханом Кененсары. Кененсары-хан возглавлял часть казахского народа, которая вела борьбу против захватнической политики царской России. В 1841-45 годах руководимое им народное ополчение активно боролось с нашествием русских завоевателей. В последний период войны его армия достигала 20 тысяч человек. Однако народное ополчение не могло победить русскую регулярную армию. В 1845 году Кененсары был вытеснен с севера Казахстана на юг - Жети-Су, где он планировал соединиться с казахами Старшего жуза и кыргызами, чтобы продолжить национально-освободительную борьбу.



С этой целью осенью 1845 года он отправил посла к манапам кыргызских племен и потребовал покориться ему. Кыргызские предводители-бии под руководством Ормон-хана отвергли ультиматум Кененсары. После этого казахский хан начал военные действия и в итоге сокрушил силы кыргызов Таласа.



В 1846 году Кенесары во главе 10-тысячного войска вторгся во владения кыргызов Чуйской долины. На этот раз ему противостояли кыргызы, возглавляемые биями Жантаем и Жангарачем. Ранней весной 1847 года Кененсары начал решающую атаку. Численность его войска превысила 20 тысяч воинов, причем 1500 из них были вооружены винтовками. Нападение войска Кененсары сопровождалось жестокой расправой с беззащитными жителями кыргызских селений.



Боевые действия, длившиеся десять дней, происходили на реке Чуй, вблизи современного города Токмок. В этой войне Кыргызское ханство, основанное Ормон-ханом, ярко продемонстрировало единство и сплоченность кыргызского народа. В состав боевых дружин, которые героически сражались против захватчиков, входили представители почти всех северных племен. В ходе организации подготовки к сражению проявились также высокие личные качества Ормон-хана как военного руководителя, его талант и полководческая одаренность. В результате продуманных атак кыргызских дружин войска Кененсары попали в окружение, а часть их бежала, оставив хана на произвол судьбы. Кененсары-хан, тиран, желавший подчинить себе кыргызский народ, был схвачен и обезглавлен.



После этих событий хан Ормон предпринял попытки наладить отношения между братскими кыргызским и казахским народами. В результате 22 августа 1847 года при посредничестве официальных лиц царской России в крепости Копал (ныне город Талды-Коргон) между кыргызами и казахами был заключен мирный договор.



Распад Кыргызского ханства. Создание Ормон-ханом централизованного Кыргызского ханства подняло на более высокий уровень единство и сплоченность кыргызских племен. В кыргызском обществе появились признаки и система единого государства. Народ стал осознавать, что единство и подчинение верховенству центральной власти способствуют успешному решению проблем общества, позволяют дать решительный отпор попыткам внешних врагов захватить их земли, имущество. Стало также понятно, что централизованное государство создает условия для выстраивания равноправных отношений с Казахским, Коконским, Бухарским ханствами, Российской и Цинской империями.



Великий казахский ученый Ч. Валиханов определил этот период в истории кыргызов как "эпоха Ормон-хана". Известный советский ученый А.Н. Бернштам сравнил предпринятые, несмотря на множество препятствий, Ормон-ханом усилия по объединению и централизации кыргызских племен, с деятельностью русского царя XVI века Ивана Грозного и называл его "Ормон малый Грозный". А видный этнограф-историк С. Абрамзон называл Кыргызское ханство XIX века "Эпопеей Ормон хана".



Таким образом, создание в этот период централизованного государства кыргызского народа оценивается как важное событие в истории Кыргызстана.



К сожалению, жизнь Кыргызского ханства была непродолжительной. Ряд причин препятствовали его дальнейшему развитию. Главной было то, что активная реформаторская политика Ормон-хана, имевшая целью создание и укрепление централизованного государства, встретила сначала тайное, а затем открытое противодействие со стороны вождей племен, которые осуществляли единоличное управление своими племенами и не желали терять бразды правления.



Не были до конца определены единая территория ханства, его границы, административно-территориальные единицы и органы управления. Не были сформированы органы принуждения и военные ресурсы, столь важные для жизнедеятельности государства. На прекращение существования Кыргызского ханства повлияла и провокационная политика иностранных держав. Весь комплекс этих условий и обстоятельств обусловили обострение противостояния между племенными вождями, межличностных конфликтов и борьбы, что в результате закончилось смертью Ормон-хана в 1854 году.



После смерти Ормон-хана его сын Уметаалы предпринимал попытки поддерживать жизнедеятельность кыргызского ханства. Однако его усилия сохранить централизованное государство не увенчались успехом. В 1867 году Кыргызское ханство прекратило существование в связи с добровольным присоединением к России.



Оценивая государственную деятельность Ормон-хана, академик Б. Джамгерчинов в труде "Кыргызы в эпоху Ормон-хана" писал: "Безусловно, историческая роль Ормон-хана, боровшегося за централизацию политического управления на основе создания некоторого рода государственного образования кыргызского народа в противовес феодальной раздробленности и обособленности кыргызских племен, выступает как прогрессивный фактор". Несмотря на наличие неопровержимых документов история кыргызского народа первой половины XIX века, связанная с его борьбой за государственную самостоятельность и деятельность его лидера Ормон-хана остаются в тени конъюнктурных публикаций.



В заключение отметим, что история Кыргызского ханства XIX века остается не раскрытой даже в новых учебниках по истории Кыргызстана, увидевших свет в последнее время. Справедливая и достойная оценка деятельности Ормон-хана по созданию самостоятельного Кыргызского государства в XIX веке восполнила бы пробелы в героическом прошлом кыргызского народа". Источник - Вечерний Бишкек

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