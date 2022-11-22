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Садыр Жапаров предотвратил развитие украинского сценария(!?), - К.Кожоев
18:31 23.11.2022

Садыр Жапаров предотвратил развитие украинского сценария
23 ноября 2022 - Канат Кожоев

Парламент ратифицировал соглашение с Узбекистаном, касающееся границ и спорных территорий (включая Кемпир-Абадское водохранилище). Эту новость народ воспринял по-разному. Кто-то, накрученный "правозащитниками", продолжает возмущаться и ругать власть. Кто-то полностью поддерживает президента и Жогорку Кенеш. Кто-то так и не понял, что произошло, и не проявляет интереса к этой теме.

Главная проблема – народ и власть не слышат друг друга. Даже принимая важные, судьбоносные решения и делая шаги в правильном направлении, президент и его окружение не всегда доходчиво доносят до общественности смысл и суть своих действий.

А между тем решение "узбекского вопроса" – это не просто возвращение утраченных земель и урегулирование отдельных тонкостей. Это, без преувеличения, - успешная попытка снять региональную взрывоопасность, которая могла грозить Кыргызстану куда более серьезными проблемами, чем возмущающее некоторых совместное управление водохранилищем.

В довесок к независимости Кыргызская Республика получила постоянно тлеющий очаг напряженности на юге. Многострадальная Баткенская область только и делает, что отбивает атаки – то боевиков Исламского движения Узбекистана, то военнослужащих Таджикистана.

Вспомним 1999 год, когда головорезы ИДУ прорывались из Таджикистана в Узбекистан через нашу территорию. "Наша священная война никак не направлена против кыргызского народа, - говорилось в тогдашнем заявлении ИДУ. – Наша цель – свержение каримовского режима". От Кыргызстана требовалось всего лишь не вмешиваться. Дать боевикам возможность беспрепятственно пройти, куда им надо. Кыргызстан такой расклад никак не устраивал. Началась настоящая война (хоть и называлось это "событиями"), в ходе которой погибли 54 кыргызстанца.

И напряженность на границе не спадает.

В конце апреля 2021 года на границе Кыргызстана и Таджикистана вспыхнул очередной военный конфликт. В нем пострадали 189 наших граждан. Среди них – 36 погибших (включая детей).

Вооруженный конфликт на таджикской границе, случившийся в сентябре 2022 года, унес жизни 59 кыргызстанцев – как военных, так и гражданских…

Чья армия сильнее – наша или таджикская? Вопрос не праздный: потенциального противника лучше знать в лицо, если дело когда-нибудь дойдет до серьезного длительного противостояния. Международные военные аналитики склоняются к мнению, что Кыргызстан превосходит Таджикистан в размерах военного бюджета, в численности живой силы, в количестве танков, бронетранспортеров и самоходных артустановок.

Зато на стороне Таджикистана – перевес в авиации и реактивных системах залпового огня. Обе страны продолжают вооружаться. Не без зарубежной помощи. Кыргызская армия благодаря Камчыбеку Ташиеву, следующему поговорке "Хочешь мира – готовься к войне", недавно пополнилась разведывательными беспилотниками – российскими "Орланами" и турецкими "Байрактарами". Таджикистану только США в последние годы предоставили военную помощь на 330 миллионов долларов.

Что касается армии Узбекистана, то она, по мнению экспертов, самая сильная в Центральной Азии. Узбекские вооруженные силы были сформированы на базе советского Туркестанского военного округа и оказались обладателями значительной материальной базы, ранее принадлежавшей армии СССР. И армия Узбекистана постоянно модернизируется и совершенствуется. Государство вкладывает в армию больше всех в регионе – около 4 процентов ВВП.

Сравнение мощи двух армий говорит о многом, но даже мощь – не решающий фактор. Мировые эксперты, сопоставляя вооруженные силы России и Украины, утверждают, что российская армия почти по всем параметрам превосходит украинскую. Но специальная военная операция РФ на территории Украины затянулась. Обе страны несут огромные потери и в технике, и в личном составе. Целые города фактически стираются с лица земли.

Теперь представим, что Кыргызстан оказался втянут в войну с Таджикистаном или Узбекистаном. Чисто теоретически – это вполне возможно. Последствия будут катастрофическими.

Так разве не прав Садыр Жапаров, когда говорит, что нашей маленькой республике ни в коем случае нельзя вступать в конфликт с соседями – ни с ближними, ни с дальними? И особенно это касается соседей с юга.

Соглашение по Кемпир-Абаду и прочим кыргызско-узбекским объектам имеет в этом смысле поистине историческое значение. Есть еще поговорка: "Худой мир лучше доброй ссоры". Нашему президенту удалось и ссоры избежать, и мир сохранить – причем совсем не такой "худой". Если и переговоры с таджикской стороной раз и навсегда закончатся таким же взвешенным, политически мудрым соглашением, можно будет сказать: практически ничем не жертвуя, Жапаров и Ташиев обеспечили Кыргызстану спокойное существование на долгие годы рядом с доброжелательными союзниками.

Источник - Вечерний Бишкек
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