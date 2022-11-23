Взрывная война: теракты в Иерусалиме могут привести к эскалации? - Эльнар Байназаров

19:23 23.11.2022 Кто стоит за атаками на автобусных остановках и какой будет реакция Израиля



23 ноября 2022,

Эльнар Байназаров



В Иерусалиме на автобусных остановках произошло два взрыва, пострадали 22 человека, один скончался. Россиян среди жертв нет, заявили "Известиям" в нашем посольстве. В пресс-службе израильской полиции сказали, что сейчас выясняется, кто может стоять за терактами. При этом в ведомстве подчеркнули: полиция дежурит во всех туристических местах Иерусалима. Опрошенные эксперты предполагают, что за атакой могут стоять радикальные палестинские группировки. При этом подобного рода терактов с применением бомб в стране не было с 2016 года. За жесткой реакцией израильских военных может последовать эскалация со стороны палестинцев - в Газе, по сообщениям СМИ, уже готовятся к масштабным столкновениям.



Взрывы с гвоздями



Первый взрыв недалеко от главного входа на автобусную станцию Гиват-Шауле прогремел 23 ноября в 7 часов утра. Это время утреннего час-пика, на остановке было много пассажиров. Пострадали 18 человек, один из них позже скончался. Второй взрыв произошел на автобусной остановке Рамот на въезде в Иерусалим в 7:30. Пять человек получили легкие ранения осколками.



Полиция квалифицировала произошедшее как теракты и уточнила: в обоих случаях сработали почти идентичные устройства с дистанционным подрывом. Они были спрятаны в кустах за автобусными остановками и забиты гвоздями, чтобы максимально увеличить число жертв. Россиян среди пострадавших в терактах на автобусных остановках в Иерусалиме нет, заявили "Известиям" в посольстве РФ в Израиле.



- На текущий момент информация о пострадавших из числа граждан РФ в результате произошедших сегодня утром на автобусных остановках Иерусалима терактов отсутствует. Обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало. Консульский отдел посольства России в Израиле осуществляет постоянный мониторинг ситуации и находится в контакте с израильской стороной по данному вопросу, - уточнили в дипмиссии.



Подобного рода атак не было уже несколько лет, это нетипичная ситуация для Израиля, заявили "Известиям" в пресс-службе полиции еврейского государства. В последний раз подобного рода взрывы были в апреле 2016 года. Тогда пострадал 21 человек.



- Пока нет информации о том, кто мог стоять за этими терактами. Мы делаем все необходимое, чтобы обеспечить безопасность и найти виновных, - заявил "Известиям" пресс-секретарь израильской полиции Михаил Зингерман.



При этом он заверил, что путешественники могут спокойно посещать город - полиция обеспечивает порядок во всех туристических местах.



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- В Иерусалиме всегда довольно напряженная ситуация, но стоит отметить, что полиция дежурит практически везде, в частности, в местах, где бывают туристы, - это Старый город, святые учреждения. Поэтому нет никаких проблем, люди могут приезжать как раньше, - подчеркнул представитель ведомства.



Израильский политолог Зеэв Ханин в беседе с "Известиями" заявил, что за терактом могут стоять самые разные течения: ХАМАС, "Исламский джихад" (организация запрещена в России) либо "Танзим".



- А могут и альтернативные уголовно-террористические формирования как почти уже разгромленное "Львиное логово" или кто-то еще. Но очевидно, что это работает в интересах Ирана, - считает эксперт.



Сотрудник отдела изучения Израиля Института востоковедения РАН Сергей Мелконян напомнил, что в последние годы теракты совершали одиночки либо с помощью огнестрельного оружия, ножей или колющих предметов. По его словам, на протяжении шести лет подобного рода атак с использованием взрывных устройств в Израиле не было.



Кроме того, он обратил внимания на то, что два взрыва произошли в короткий промежуток времени.



- Оба соображения наводят на мысль, что это был организованный, тщательно спланированный акт, точнее серия терактов, которая была подготовлена группой лиц, а не одиночками, - пояснил собеседник "Известий".



Он отметил: в подобном теракте мог быть заинтересован и Иран.



- Тегеран обвиняет в том числе Израиль в причастности к дестабилизационным процессам, протестам в Иране. Иран мог также быть напрямую или опосредованно вовлечен в подобный теракт. Но опять же никто пока не взял на себя ответственность, поэтому говорить об этом рано, - резюмировал эксперт.



Теракты приведут к эскалации

Взрывы в Иерусалиме произошли на фоне постоянного ухудшения ситуации с безопасностью на Западном берегу реки Иордан. В результате нападений и ножевых атак в этом году погибли как минимум 28 израильтян. В последний раз такая ситуация была в 2015 году во время "ножевой интифады". По данным Агентства безопасности Израиля, этот год стал самым смертоносным для израильтян с тех пор.



Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что в 2022 году на Западном берегу было убито не менее 146 палестинских гражданских лиц и военных. Это также максимум с 2015 года. Полиция еврейского государства с марта проводит рейды в городах Западного берега в поисках, как утверждается, террористов. При этом в ходе почти каждого рейда есть убитые с палестинской стороны. Накануне взрывов в конце ноября во время очередного рейда израильской армии по меньшей мере один палестинец был убит и несколько человек получили ранения в городе Наблус.



Больше всего обстановка обострилась на севере Западного берега в городе Дженине. 22 ноября неизвестные выкрали тело израильского друза, который скончался в городской больнице после тяжелого ранения в автокатастрофе. СМИ называют похитителей "палестинскими боевиками", которые, согласно сообщениям агентств, потребовали, чтобы Израиль вернул тела палестинцев, убитых во время нападений.



По оценке Сергея Мелконяна, теракты и последующая за ними реакция Израиля могут привести к росту насилия. В прошлые разы после атак террористов-одиночек в Дженине и ряде других населенных пунктов проводились довольно масштабные операции по нейтрализации источников угроз, напомнил эксперт.



- Сейчас израильтяне заявляют, что не исключается возможность продолжения подобной волны терактов. Естественно, службы безопасности будут предпринимать более жесткие меры по пресечению подобных атак. Будет это широкомасштабная операция или какие-то локальные действия, сказать сложно, но очевидно, что со стороны израильского руководства будет жесткая реакция, - заключил востоковед.



Канал "Аль-Маядин" сообщил со ссылкой на свои источники, что "группировки палестинского сопротивления в Газе принимают беспрецедентные меры безопасности" после двух взрывов. В свете эскалации событий сопротивление готовится к крупному противостоянию, которое может перерасти в полномасштабную войну". Источники канала также сообщили, что "сопротивление приводит свои ударные группы в состояние боевой готовности и готово к любым чрезвычайным ситуациям".



В последний раз прямые столкновения между Израилем и палестинским "Исламским джихадом", в том числе с применением ракет, происходили в августе. Тогда со стороны Палестины погибли 49 человек, Израиль сообщал о двух пострадавших. Новые взрывы произошли как раз в решающие дни формирования коалиции после парламентских выборов 1 ноября. По всей видимости, они отразятся на политике будущего премьера Биньямина Нетаньяху, чей кабинет и так называют самым правым в истории Израиля. Источник - известия

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