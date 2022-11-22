 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 23.11.2022
21:00  Таджикско-Кыргызские пограничные конфликты. Кто на самом деле агрессор? Часть 1, - Абдулло Рахнамо
19:43  Новым генсеком ОДКБ назначен матерый лакей Назарбаева - Имангали Тасмагамбетов
19:40  РосДронАвиация вырубила свет Украине
19:23  Взрывная война: теракты в Иерусалиме могут привести к эскалации? - Эльнар Байназаров
19:20  Резолюционная ситуация: зачем евродепутаты признали РФ "спонсором терроризма"
19:00  О турецкой спецоперации и российском примере, - НГ
18:33  Азия рулит! На ЧМ по футболу японцы порвали сборную Германии

18:31  Садыр Жапаров предотвратил развитие украинского сценария(!?), - К.Кожоев
18:29  Вклад Ормон-хана в формирование кыргызской государственности (история)
16:03  Российская марафонка-чемпионка Трофимова теперь будет бегать за Кыргызстан
15:59  ТаджСуд посадил пятерых лидеров памирского сопротивления пожизненно
15:12  Дул мимо Дианы. Действующего британского королька Чарльза III разоблачили как гея
15:07  Росатом собирается строить малые АЭС в Африке. В обмен на бананы и кокосы? - СП
14:52  Как Казчиновники получают жилье вместо очередников, рассказали в Мажилисе
14:16  Эрдоган: Операции ВС Турции на севере Сирии и Ирака – только начало
13:12  Журналиста Болота Темирова Бишкекский суд... депортировал в Россию
12:06  Семиреченский Геродот - казачий историк Николай Леденев, - М.Ивлев
11:14  КазПарламент переизберут досрочно весной 2023-го
11:09  Почему Европе не обойти Россию в Центральной Азии, - Тимофей Бордачев
11:00  Очередная кремлевская "мазепина". РФ будет поставлять аммиак через порт Одессы
10:49  Умелая работа. В Дамаске взорван полковник ВВС КСИР Ирана Дауд Джафари
10:18  Живущая впроголодь Россия кормит сытенький Запад - кому выгодно? - Иван Рыбин
10:15  Кому выгодны протесты в Египте? - А.Шарапов
10:08  Кровавый уголь Караганды. КазКомиссия возложила ответственность за взрыв шахты имени Ленина на руководство "АрселорМиттал Темиртау"
10:02  Террористы подорвали автобус и остановку в Иерусалиме: жертвы уточняются
09:46  КазПарламент дружно затвердил бюджет на "трехлетку"
09:26  Скончался первый верховный муфтий мусульман Кыргызстана Кимсан Абдырахманов
09:18  Жухлый мир и комплекс неполноценности Российской псевдо-оппозиции, - Иван Охлобыстин
09:07  Главная мишень украинского кризиса. Какой план сорвала Россия, - Андрей Фурсов
08:39  "Стелс-война" Китая? Американские эксперты гадают, как Китай захватит Тайвань, - В.Овчинский
08:27  Подключатся ли войска ОДКБ к спецоперации в Украине, - В.Мухин
08:25  Запад решил корректировать цену на российскую нефть несколько раз в год
00:18  Трансгуманный пошел: Виктор Пелевин как зеркало русской экзистенции
00:09  Иранские протестующие хотят жить в светском государстве, - И.Субботин
Вторник, 22.11.2022
23:22  Милое Даня. Из России сдрыснуло очередное культ-молодежное существо
22:28  Бобик сдох-с. В Латвии умирает полит-партия русских коллаборантов-"ушаковсов"
19:47  Завтра шпынять Путина станет Жапаров? Почему Эрдоган позволил себе выпады в адрес России, - Г.Мирзаян
18:49  РосГазпромик продолжает качать газ Украине. А не пора ли Миллера к...?
18:47  ЧМ по футболу. Сборная Саудитов сенсационно надрала хваленых Аргентинцев
17:57  В Германии убыл в ад экс-депутат Рады и главарь УНА-УНСО Шухевич-младший
17:45  Командир бандеровцев - расстрелявших российских пленных в Макеевке (лейтенант Русник) - утилизирован
15:46  Узбекский вице-премьер Абдухакимов за какие-то заслуги стал кавалером японского "Ордена Восходящего солнца на большой ленте"
15:42  Политика наследников "Блистательной Порты" в курдском и армянском вопросах сохраняет преемство, - Д.Нефедов
15:41  Кто и как пытался помешать триумфу Токаева, - И.Логинов
14:08  Турецкое наземное вторжение в Сирию: Эрдоган перевел стрелки на Россию, Песков что-то мямлит, - МК
13:59  Российские инвесторы начали активно скупать казахстанский тенге на Московской бирже
13:43  Какой будет внешняя политика президента Десантиса? - Responsible Statecraft
13:25  Черные мифы антисоветизма в Центральной Азии, - С.Кожемякин
13:06  Таджикистан, Узбекистан и Казахстан договорились о квотах воды "Таджикского моря"
12:39  США разводят Баку и Тегеран по разные стороны баррикад, - Ст.Тарасов
11:56  На Иссык-Куле третье за сутки землетрясение. Природа восстала
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
РосДронАвиация вырубила свет Украине
19:40 23.11.2022

На Украине подавляющее большинство потребителей остались без света
Минэнерго Украины: Подавляющее большинство потребителей остались без света

23 ноября 2022, Ольга Иванова
На Украине большая часть потребителей электроэнергии осталась без света, а большинство ТЭС, ГЭС и все АЭС обесточены, сообщило Министерство энергетики Украины.

В Минэнерго пояснили, что происходят аварийные отключения. Отсутствие электроэнергии повлияло на тепло- и водоснабжение. Отмечается, что энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления системы, сообщает ТАСС.

В министерстве сообщили, что в среду оказались "временно обесточены все отечественные АЭС, а также большинство тепловых и гидроэлектростанций, кроме того, повреждены и объекты электропередачи". В ведомстве не уточнили, сколько времени потребуется для восстановления света.

Ранее украинские СМИ сообщили, что несколько крупных городов Украины – Киев, Запорожье, Харьков, Львов, Одесса, Хмельницкий, Николаев частично обесточены. По данным компании "Укрэнерго", во всех регионах страны введены аварийные отключения электроэнергии. Украинские СМИ сообщают об аварийной остановке энергоблоков Южноукраинской АЭС.

Ранее во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога, в Киеве были слышны взрывы.

Власти Украины также сообщали, что более 30 объектов инфраструктуры страны были повреждены 15 ноября в результате российских ударов.

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1669221600


Новости Казахстана
- Постановление ЦИК РК от 22 ноября 2022 года №109/603
- "Правительство обеспечит качественную реализацию предвыборной программы избранного Главы государства"
- Масштабное строительство и реконструкцию медицинских объектов начнут в селах Казахстана
- Постановление ЦИК РК от 22 ноября 2022 года №110/604
- ОБСЕ превратилось в инструмент политического давления
- Меры по обеспечению аграриев поливной водой рассмотрены в Правительстве
- Кадровые перестановки
- Жалобы Даниалу Ахметову не помеха?
- Вынесено уведомление за создание искусственного дефицита дизельного топливо
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  