РосДронАвиация вырубила свет Украине

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19:40 23.11.2022

На Украине подавляющее большинство потребителей остались без света

Минэнерго Украины: Подавляющее большинство потребителей остались без света



23 ноября 2022, Ольга Иванова

На Украине большая часть потребителей электроэнергии осталась без света, а большинство ТЭС, ГЭС и все АЭС обесточены, сообщило Министерство энергетики Украины.



В Минэнерго пояснили, что происходят аварийные отключения. Отсутствие электроэнергии повлияло на тепло- и водоснабжение. Отмечается, что энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления системы, сообщает ТАСС.



В министерстве сообщили, что в среду оказались "временно обесточены все отечественные АЭС, а также большинство тепловых и гидроэлектростанций, кроме того, повреждены и объекты электропередачи". В ведомстве не уточнили, сколько времени потребуется для восстановления света.



Ранее украинские СМИ сообщили, что несколько крупных городов Украины – Киев, Запорожье, Харьков, Львов, Одесса, Хмельницкий, Николаев частично обесточены. По данным компании "Укрэнерго", во всех регионах страны введены аварийные отключения электроэнергии. Украинские СМИ сообщают об аварийной остановке энергоблоков Южноукраинской АЭС.



Ранее во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога, в Киеве были слышны взрывы.



Власти Украины также сообщали, что более 30 объектов инфраструктуры страны были повреждены 15 ноября в результате российских ударов.