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Новым генсеком ОДКБ назначен матерый лакей Назарбаева - Имангали Тасмагамбетов
19:43 23.11.2022

Новым генсеком ОДКБ назначен бывший посол Казахстана в России
23 ноября 2022, 19:02Текст: Алексей Дегтярев
Бывший казахстанский посол в России Имангали Тасмагамбетов назначен на пост генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2023 года, сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Решение о назначении Тасмагамбетова принято на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, решение приняли в рамках плановой ротации руководителя организации, цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

С 2020 года генсеком ОДКБ является Станислав Зась.

Тасмагамбетов занимал должность посла в России с февраля 2017 года, в декабре 2019 года приказом президента был освобожден от нее. В разные годы он также занимал должности премьера Казахстана, министра обороны и главы администрации Астаны и Алма-Аты.

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ТАСМАГАМБЕТОВ Имангали Нургалиевич
/ /
[09.12.1956 - ..]
Родился в селе Hовобогат Махамбетского района Гурьевской области. Казах Младшего жуза. Мать - Коканова Дильда Матаевна, педагог, писатель (1931-12.2019)

Окончил Уральский педагогический институт им. А.С. Пушкина (1979 г.), учитель географии и биологии средней школы, кандидат философских наук (тема диссертации: "Мировоззренческие аспекты исследования социально-территориальных различий", 1990 г.), доктор политических наук (тема диссертации: "Стратегия формирования социальной политики в транзитных политических системах (на примере Республики Казахстан)", 1998 г.).

Трудовую деятельность начал тренером ДЮСШ (1973-74 гг.); после окончания института работал учителем географии средней школы (1979 г.); зав. отделом Махамбетского райкома, зав. кабинетом комсомольской работы, зав. отделом обкома, первый секретарь Гурьевского горкома ЛКСМК (1979-85 гг.); зав. организационным отделом Гурьевского горкома партии (1985-86 гг.); первый секретарь Гурьевского обкома ЛКСМК (1986-88 гг.); зав. отделом рабочей молодежи, зав. отделом социально-экономических проблем молодежи, секретарь ЦК ЛКСМК (1988-89 гг.); первый секретарь ЦК ЛКСМК (дек. 1989 г. – сент. 1991 г.); председатель Гос. комитета РК по делам молодежи (авг. 1991 г. – авг. 1993 г.); помощник Президента РК по организационным вопросам (авг. 1993 г. – март 1995 г.); заместитель Премьер-министра РК (курировал вопросы социальной сферы и внутренней политики) (март 1995 г. – окт. 1997 г.); министр образования и культуры РК (март – окт. 1997 г.); зам. руководителя Администрации Президента РК – зав. организационно-контрольным отделом (окт. 1997 г. – сент. 1998 г.); первый помощник Президента РК (сент. 1998 г. – фев. 1999 г.); аким Атырауской обл. (фев. 1999 г. – дек. 2000 г.); заместитель Премьер-министра РК (курировал вопросы социальной сферы) (дек. 2000 г. – янв. 2002 г.); с 28 янв. 2002 г. – Премьер-министр РК. С 13 июня 2003 г. - Государственный секретарь РК.
В 10 марта-9 декабря 2004 г. - руководитель Администрации Президента РК.
В 9 декабря 2004 - 4 апреля 2008 - аким г. Алматы.
В 4 апреля 2008 - 22 окт. 2014 - аким г. Астана.
С 22 октября 2014 - 13 сент. 2016 - министр обороны РК;
С 13.09.2016 - 3 февр. 2017 - вице-премьер-министр РК;
С 3.02.2017 - 18.12.2019 - ЧиПП Казахстана в России, уволен
"в связи с достижением им пенсионного возраста"

с июня 2021 - член совета директоров - независимый директор Российского ПАО "КАМАЗ"

Депутат Верховного Совета РК 12-го созыва.

C июня 2007 - член Народно-демократической партии "Нур Отан".
С 19 мая 2008 - руководитель Астанинского городского филиала НДП "Нур Отан".

С 18 мая 2022 года - президент Казахстанской федерации гольфа.

с 23.11.2022 - Генеральный секретарь ОДКБ

Награжден орденом "Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева" (декабрь 2004), "Парасат" (1999 г.), орденом "Дружбы" России (декабрь 2004), орденом РПЦ Серафима Саровского 2 степени (янв. 2010), орденом "Барыс" II степени (12.2010), орденом Русской православной церкви "Славы и чести" II степени (05.2012).

Автор книг "Социально-политическое обновление Казахстана: тенденции и приоритеты" (1996 г.), "Казахстан: эволюция государства и общества" (1996 г., в соавт.), "Толковый словарь Конституции Республики Казахстан" (1996 г., в соавт.), "Социальная политика и политическая трансформация" (1997 г.), "Изделия мастеров-зергенов Центральной Азии" (1997 г.), "100 лет нефтегазовой промышленности Казахстана (история и современность)" (1999 г., в соавт.), "От Пекина до Астаны: история переносов столиц" (2001 г., в соавт.), "Рядом с первым" (М., 2016, в соавт.).

Женат (жена – Беккулова Клара Даумовна), имеет двух дочерей (Асель, 1979 г.р., Софья, 1983 г.р.), сына (Нурсултан, 1994 г.р.) и внука.

брат Курмангали - полковник таможенной службы, работал начальником департаментов таможенного контроля по Атырауской и Актюбинской областям; с 05.2019 - заместитель главы департамента госодоходов по Атырауской области. Сестра - Рысты (1964 г.р.), заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "Эмбамунайгаз".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1669221780


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