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Смена караула в ОДКБ. В Ереване военный альянс спасали от распада, - Юрий Рокс
00:01 24.11.2022

23.11.2022

Смена караула в ОДКБ. В Ереване военный альянс спасали от распада
Юрий Рокс
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Главы стран – членов ОДКБ прибыли в Ереван в полном составе.
В Ереване 23 ноября состоялся саммит глав государств ОДКБ (Организации Договора о безопасности). Параллельно прошли заседания советов министров иностранных дел, обороны и комитета секретарей советов безопасности стран – членов альянса. В Ереване председательство в ОДКБ от Армении перешло к Белоруссии, а новым генеральным секретарем стал казахстанец Имангали Тасмагамбетов. Саммит состоялся на фоне очередного военного обострения между Азербайджаном и Арменией – армянская сторона сообщила об обстреле своих позиций.

Накануне саммита ОДКБ президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что со стороны этого блока его стране ничего не угрожает, поскольку у Баку в ОДКБ больше друзей, чем у Еревана. Армянские острословы тут же отреагировали: Алиев неточен, у Армении в ОДКБ друзей вообще нет.

Подобное отношение объяснимо. ОДКБ постоянно находила предлог, чтобы дистанцироваться от армяно-азербайджанского конфликта в разные периоды его обострения. На последнем саммите ОДКБ, прошедшем в виртуальном режиме, президент Белоруссии Александр Лукашенко предельно четко "объяснил" Еревану: никто из членов альянса из-за Армении с Азербайджаном портить отношения не намерен, и Еревану надо договориться с Баку любой ценой о мире, "а то будет еще хуже".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян незадолго до нынешнего саммита ОДКБ вполне ясно обрисовал, чего ждет от ОДКБ в конфликте с Азербайджаном. По его словам, члены альянса должны усилить дипломатический нажим на Баку для деоккупации армянских территорий, занятых азербайджанскими подразделениями. Если это не получится, то, по мнению Пашиняна, ОДКБ должна составить "дорожную карту" оказания помощи Армении вплоть до силового варианта освобождения армянских территорий.

Саммит в Ереване должен был дать ответы на вопросы, поставленные армянской стороной. Одновременно ОДКБ могла пролить свет на собственное состояние. Ведь этот военно-политический блок индифферентно относится не только к армяно-азербайджанскому конфликту, но и киргизско-таджикскому, не говоря уже о российско-украинском.

Москва уже намекала, что не прочь иметь дело с большей активностью своих партнеров по ОДКБ. Единственный раз организация проявила себя лишь во время январских событий в Казахстане – подразделения под флагом ОДКБ взяли под охрану несколько стратегических объектов во время оппозиционных беспорядков в этой стране.

Забегая вперед, можно привести заявление генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, который в ходе заседания в Ереване сообщил, что участникам альянса в целом удалось согласовать меры по оказанию помощи Армении. Однако о подробностях этого согласованного проекта, который был подготовлен на основании выводов и предложений мониторинговой миссии ОДКБ, Зась говорить не стал. Он только подтвердил, что напряженность на границе Армении и Азербайджана сохраняется.

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Никол Пашинян встретил Владимира Путина
у трапа самолета. Фото Sputnik/ReutersМежду тем его заместитель Валерий Семериков заявил журналистам, что армяно-азербайджанский конфликт на саммите будет обсуждаться отдельно: "Это станет темой обсуждения и на уровне министров, и на уровне глав государств. Есть соответствующие наработки, и будет сделано заявление".
А обсуждать есть что. Накануне в одном из подконтрольных властям Азербайджана изданий была анонсирована очередная "спецоперация в Нагорном Карабахе". Статья опубликована под говорящим заголовком "Кто – Азербайджан или Россия – будет разоружать незаконные вооруженные формирования в Карабахе?". В публикации говорится, что спустя более двух лет после второй карабахской войны армянские подразделения действуют в зоне ответственности российских миротворцев. Это означает, что спецоперация на этой территории, входящей в зону ответственности российских миротворческих сил, неизбежна, говорится в публикации. С другой стороны, ничего сенсационного в этом нет. Поэтому ожидания Армении в получении помощи от ОДКБ становятся актуальными вдвойне.

В Ереване неоднократно раздавались призывы покинуть организацию из-за ее бесполезности. Но некоторые эксперты называют подобный шаг ошибочным – выход из альянса, несомненно, заденет самолюбие России, а это чревато непредсказуемыми последствиями. Поэтому скорее вероятен другой вариант: если ожидания Еревана не оправдаются, то Армения, оставаясь в рядах ОДКБ, может занять абсолютно пассивную позицию по любым вопросам, не представляющим для нее прямого интереса, и всегда оправдать ее сложной обстановкой в приграничье с Азербайджаном.

Никол Пашинян сообщил, что пост генерального секретаря ОДКБ по ротации переходит к Казахстану, и с 2023 года сроком на три года его займет бывший премьер Казахстана Имангали Тасмагамбетов.

Политолог, эксперт по постсоветскому пространству Аркадий Дубнов считает, что в нынешней ситуации, абсолютно хаотичной и непредсказуемой, решение привести Тасмагамбетова на пост генсека достаточно неожиданное. "Его политический вес гораздо выше, чем эта позиция, достаточно техническая и ненезависимая. Тем не менее я считаю это серьезным компромиссом, который удерживает на сегодняшний день организацию от эрозии и даже больше – от угрозы распада. Именно такие тренды прослеживаются в Армении по понятным причинам, в Казахстане и даже в Киргизии. И там, и там достаточно обоснованно недовольны импотенцией ОДКБ, неосуществимым функционалом ее деятельности, который заложен якобы в уставе этой структуры", – сказал "НГ" Дубнов.

Эксперт пояснил, что компромисс заключается в том, что на пост генсека ОДКБ идет один из топ-политиков Казахстана, еще недавно бывший в обойме претендентов на президентский пост, обладающий авторитетом не только в Казахстане, но и пользующийся лояльностью в России. "Во-первых, это компромисс между Россией и Казахстаном, который укрепляет сцепку между Москвой и Астаной. Этот компромисс не может не влиять также и на Армению, которая покидает председательство в ОДКБ в крайне фрустрированном состоянии, о чем сказал на заседании Пашинян. Поэтому назначение Тасмагамбетова укрепляет альянс. Особенно в условиях председательства Белоруссии. Цель белорусского председательства – заставить ОДКБ стать союзницей Минска в его противостоянии с Западом. Поэтому это важное решение, и поездка президента РФ Владимира Путина в Ереван каком-то смысле должна "освятить" этот компромисс, который удержит альянс от распада. Далеко не на каждом саммите ОДКБ российский президент присутствовал лично", – подчеркнул Дубнов.

Источник - НГ
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