Новый Казахстан на развилке между Россией, Китаем и Западом, - М.Макаров

00:02 24.11.2022 ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

По итогам выборов кресло президента сохранил за собой Касым-Жомарт Токаев, но уже ясно, что политика и экономика страны не останутся на прежнем курсе.



Точного ответа на вопрос "Who is Mr. Tokayev?" до сих пор не знает никто.



Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев победил на состоявшихся 20 ноября выборах главы государства, набрав, по предварительным данным, 81,31% голосов избирателей при явке в 69,44%. Шесть остальных кандидатов остались далеко позади, причем второе место - у появившейся в бюллетенях при этом голосовании графы "против всех", которую отметили 5,8% избирателей.



Если сравнить эти цифры с итогами предыдущих выборов главы государства, которые прошли 9 июня 2019 года, то можно сказать, что Токаев заметно улучшил свой результат - в прошлый раз он смог заручиться поддержкой 70,96% от общего числа проголосовавших.



Тогда предполагалось, что в следующий раз казахстанцы будут выбирать главу государства в 2024 году. Однако в сентябре 2022-го Токаев сначала назначил досрочные выборы, а затем предложил увеличить срок полномочий президента с пяти до семи лет, одновременно отменив возможность повторного переизбрания на этом посту. По его заявлению, это должно придать качество и динамику обновлению общества и государства, а также создать заслон попыткам монополизации и узурпации власти.



В ходе предвыборной кампании одним из главных программных заявлений Токаева, помимо заверений о незыблемости суверенитета Казахстана, стал призыв фактически к полной перезагрузке системы власти. Провозгласив, что президентские выборы открывают новую эпоху в истории страны, он пообещал как коренную реформу всех политических институтов, так и кардинальные изменения в экономике.



Судя по первым заявлениям, сделанным после победы, от своих предвыборных обещаний Токаев отказываться не намерен. "Казахстан переходит к новой форме политического устройства, конституционная реформа будет осуществляться последовательно и четко. Народ убедительно выразил свое доверие на выборах, и его нужно оправдать", - заявил он. Следующим важным шагом на этом пути, как ожидается, должны стать внеочередные парламентские выборы.



Фактически, решительными и быстрыми действиями создается новый Казахстан. Это не могло не вызвать повышенного интереса у главных мировых игроков, каждый из которых стремится обратить всякое изменение баланса сил в свою пользу.



Хотя Казахстан традиционно считается своего рода мостом между Китаем и Россией, одной из первых свои интересы здесь обозначила Европа. О том, что Евросоюз намерен расширять экономическое сотрудничество со странами Центральной Азии, в том числе за счет строительства новых транспортных коридоров в обход России, прямо в день президентских выборов в Казахстане заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.



Признав, что Москва и Пекин продолжают играть важную роль в регионе, Боррель вместе с тем отметил, что центральноазиатские страны готовы диверсифицировать торговые и внешнеполитические отношения, рассматривая ЕС как наиболее подходящего партнера. А власти в Брюсселе, по его словам, не упустят возможность "воспользоваться этими изменениями".



К примеру, глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди "c учетом текущей геополитической ситуации" отметил важность развития международных логистических коридоров для обеспечения глобальной цепочки поставок товаров. В частности, по его словам, обсуждается поддержка Евросоюзом проекта Транскаспийского транспортного маршрута.



Как видно, Токаеву практически прямым текстом предлагается отказаться от прежних союзов и перейти к свободному выбору партнеров. "Европейцы и жители Центральной Азии объединяются перед лицом вызовов", - так звучит посыл Борреля. При этом он отметил, что в ЕС сейчас тоже идет переоценка прежних отношений и поиск новых союзников. "Очень сильная зависимость и отсутствие выбора обходятся слишком дорого", - подчеркнул глава европейской дипломатии.



Надо отметить, что, помимо красивых слов, европейцы хорошо известны в Казахстане вполне конкретными делами. Италия, Нидерланды, Греция, Испания и другие страны ЕС входят в число крупнейших покупателей казахстанской нефти. При этом итальянская компания Eni непосредственно участвует в разработке месторождений. По данным Нацбанка Казахстана, из $152,8 млрд накопленных прямых иностранных инвестиций в экономику страны более $60 млрд приходилось на Нидерланды (хотя, конечно, далеко не факт, что все бизнесмены, использовавшие этот флаг, на самом деле были голландцами).



Наконец, объем контейнерных перевозок между Китаем и ЕС через территорию Казахстана в течение нынешнего года увеличился на 84%.



Что касается Китая, то его глава Си Цзиньпин одним из первых поздравил Токаева с переизбранием, выразив при этом готовность "открыть новый этап вечного всестороннего стратегического партнерства".



Правда, и нынешнее значение КНР для Казахстана переоценить трудно. Именно Китай уже полтора десятилетия выступает главным покупателем казахстанских товаров (прежде всего, это нефть, газ, природный уран, медь и другие промышленные металлы). В 2020 году казахстанский экспорт в Китай составил $9 млрд - на 12,5% больше, чем в 2019-м, и это несмотря на пандемию. За десять месяцев 2021 года в Китай было продано товаров на $8,1 млрд.



Пекин готов развивать сотрудничество с Астаной и в многосторонних форматах. О том, что государства - участники Шанхайской организации сотрудничества "внимательно следят" за процессами социально-экономической трансформации в Казахстане, накануне заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.



Конечно, Москва вряд ли согласится с ослаблением своих позиций в Казахстане из-за активности других игроков. В поздравлении Токаеву президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что отношения стратегического партнерства и союзничества между двумя странами, основывающиеся на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения, развиваются весьма успешно. "Будем и дальше совместно работать по их совершенствованию", - заверил российский лидер.



Россия традиционно является главным партнером Казахстана по размеру двустороннего товарооборота - в 2020 году он составил $18,2 млрд (это примерно одна пятая от совокупного товарооборота Казахстана с остальным миром). Как и КНР, Россия покупает казахстанский уран и входит в число ключевых иностранных инвесторов в экономику Казахстана.



Кроме того, в январе этого года после массовых беспорядков в Казахстане, когда Токаев вынужден был обратиться за помощью к миротворческим силам ОДКБ, много говорилось о том, что внешнеполитический вес России в Казахстане теперь еще больше усилится.



Со своей стороны Токаев, досрочными выборами обеспечивший себе прочные позиции внутри страны на ближайшие семь лет, не нуждается в том, чтобы делать резкие движения во внешней политике. Он уже заявил, что Казахстан с учетом своего геополитического положения должен проводить многовекторную политику. При этом казахстанский президент напомнил согражданам, что в экономику страны вовлечено более $500 млрд международных инвестиций.



В своих прежних выступлениях Токаев подчеркивал важность союзнических отношений с Москвой, вечного стратегического партнерства с Пекином и всестороннего сотрудничества с центральноазиатскими государствами. Так что вряд ли будут пересмотрены одобренные ранее проекты, в рамках которых Астана намеревалась в ближайшие годы развивать трансграничное торгово-экономическое сотрудничество и с Россией, и с Китаем, и с другими соседними странами.



Однако это не означает, что во внешней политике Токаева не могут появиться новые акценты. Как правило, для дипломатии важно, куда лидер совершает первый зарубежный визит после победы на выборах. И здесь у Токаева есть варианты. На 28 ноября в Оренбурге запланирован межрегиональный форум России и Казахстана (правда, в Кремле пока не подтверждали, что в нем примут участие главы государств). А 9 декабря в Бишкеке состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета (в который входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия). Уже известно, что в нем примет участие Владимир Путин, но, как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в каком именно формате, будет объявлено позже.



Михаил Макаров

21.11.22 Источник - rosbalt.ru

