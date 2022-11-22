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На саммите ОДКБ с Путиным случайно включили трансляцию закрытого заседания, - МК
00:12 24.11.2022

Украину обсудили без камер

Лидеры ОДКБ провели итоговый саммит в Ереване. В этом году они собирались чаще, чем обычно, но по самому острому армяно-азербайджанскому вопросу продвинуться никуда не удалось. Председательствовавший в блоке Никол Пашинян признался, что отсутствие поддержки со стороны союзников стало глубоким разочарованием для Армении и нанесло огромный ущерб имиджу организации в стране и за рубежом.

2022 год начался для ОДБК за здравие, но потом все пошло наперекосяк. Союзники с воодушевлением поддержали просьбу Казахстана разобраться с внутренними протестами, но категорически отказались выполнять обязательства перед Арменией, территория которой начиная с весны подвергается атакам Азербайджана. Ереван дважды собирал лидеров на внеочередные экстренные саммиты и дважды получал отказ. Последняя такая встреча состоялась меньше месяца назад, и тогда Александр Лукашенко прямо заявил, что нельзя противопоставлять ОДКБ Азербайджану и требовать от участников альянса решений, которые они не могут принять. "Азербайджан сегодня возглавляет абсолютно наш человек - Ильхам Алиев", - подчеркнул Батька.

Нерешительность и беззубость ОДКБ вызвала недовольство (и даже уличные протесты) в Армении и откровенные ухмылки в Азербайджане. За два дня до нынешнего саммита президент Алиев с изрядной долей самоуверенности заявил, что ОДКБ относится к тем организациям, где у Баку "больше друзей, чем у Армении". "А все почему? Благодаря нашей политике, тому, что мы надежный партнер", - объяснил он.

Открывая встречу лидеров в узком составе Никол Пашинян посетовал, что председательство Армении в военном блоке не принесло ожидаемых результатов.

"До сегодняшнего дня нам не удалось прийти к решению по поводу реакции ОДКБ на агрессию Азербайджана. Этот факт наносит огромный ущерб имиджу ОДКБ как внутри нашей страны, так и за ее пределами. И я расцениваю это как главную неудачу председательства Армении", - заявил Пашинян, отметив, что ОДКБ самоустранилась не только от армяно-азербайджанского конфликта, но и от приграничных разборок Киргизии и Таджикистана (обе страны, кстати, являются членами организации). При этом действия блока, по его словам, оказались успешными, когда речь шла о "восстановлении правопорядка" в Казахстане. "Вопрос решили за ночь", - напомнил Пашинян. Вывод из этих слов армянского лидера напрашивается сам собой: ОДКБ нуждается если не в реформировании, то как минимум в изменении уставных документов и признании того факта, что региональные конфликты не попадают в компетенцию союза и не подлежат урегулированию с его участием.

Однако Владимир Путин в своем выступлении о необходимости реформы ничего не сказал. По мнению российского лидера, работа в рамках ОДКБ приносит видимую отдачу: идут совместные консультации, укрепляется взаимодействие по линии спецслужб и правоохранительных органов, совершенствуются коллективные военные силы, расширяется военно-техническое сотрудничество. Путин напомнил Токаеву, что в январе ОДКБ подставила ему плечо: миротворческая акция позволила не допустить захвата власти в Казахстане экстремистами. "Полученный в Казахстане весьма ценный практический опыт был проанализирован нами. Россия поддерживает важное решение об оснащении сил организации современным оружием, техникой и спецсредствами", - заявил ВВП.

Что касается Армении и Азербайджана, то, как подчеркнул Путин, вопрос будет оставаться предметом пристального внимания ОДКБ. Все лидеры хотят комплексного армяно-азербайджанского урегулирования. "Надеемся, что в конечном итоге Ереван и Баку выйдут на заключение мирного договора", - сказал ВВП, с удовлетворением отметив, что недавние переговоры в Сочи при его посредничестве создали "хорошую основу для будущих компромиссов по принципиальным вопросам". Президент не стал на этот раз критиковать попытки западных стран вмешаться в ситуацию. Однако подчеркнул: ключевая роль в урегулировании принадлежит трехстороннему формату Армении, Азербайджана и России.

Хотя основные посылы Владимира Путина были адресованы в будущее, российская сторона все-таки попыталась склонить партнеров по ОДКБ к поддержке Армении. Соответствующий документ обсуждался на утренней встрече министров иностранных дел, обороны и секретарей СБ, но согласия достичь не удалось. В какой-то момент организаторы то ли по ошибке, то ли случайно включили трансляцию с закрытого заседания, и журналисты смогли услышать замечание Сергея Лаврова, из которого следовало, что помогать Армении готовы не все. "Если мы подвешиваем вопрос о помощи Армении, то что происходит с декларацией и заявлением? Мне кажется, это была пакетная договоренность", - спрашивал у коллег глава российского дипведомства. В итоге щекотливый вопрос решили отложить до обсуждения президентов.

На момент подписания номера его судьба не прояснилась - только в узком составе главы государств заседали три часа. Владимир Путин анонсировал, что без камер сможет поделиться с коллегами информацией "по ситуации, связанной с событиями на Украине" (отметим, что как раз в это время Россия проводила обстрелы украинских территорий). Пресс-служба белорусского лидера сообщила, что эту тему на саммите поднимал также Александр Лукашенко. Батька высказался за остановку кровопролития и переговоры о мире, однако усомнился в том, что Киеву дадут сесть за стол переговоров.

ЕЛЕНА ЕГОРОВА

Источник - МК
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