Сирийские курды ударили ракетами по турецкому городу Каркамыш: есть жертвы

00:34 24.11.2022

Турецкий город Каркамыш попал под обстрел со стороны Сирии, есть погибшие

Турецкий город Каркамыш, расположенный на границе с Сирией, подвергся ракетному обстрелу. В результате взрывов погибли по меньшей мере три человека и шесть получили ранения. Среди погибших есть один ребенок. Об этом в эфире телеканала Haberturk заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.



По данным телеканала, члены Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны", находящиеся в Сирии, выпустили по городу пять ракет. Повреждены школа, два здания и автомобиль.



20 ноября, Минобороны Турции заявило, что 89 целей, включая убежища и склады боеприпасов, были уничтожены в результате авиаударов по базам курдских боевиков в северных частях Ирака и Сирии. По данным СМИ, в результате ударов несколько сирийских военных погибли в провинциях Хасеке и Алеппо.



13 ноября в центре Стамбула произошел взрыв, в результате которого погибли 6 человек, ранены более 80. По словам Сойлу, предварительные данные указывают на то, что за терактом стоят запрещенные в Турции организации - Рабочая партия Курдистана и Партия демократического единства, которые действуют в Сирии. Представители организаций отрицают свою причастность к теракту.