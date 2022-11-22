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Казахстанцев загонят в агломерации. Хорошо хоть не в резервации...
00:50 24.11.2022

Агломерации появятся в Казахстане – Мажилис одобрил законопроект
Агломерации появятся в Казахстане
Проект закона "О развитии агломераций" и сопутствующие ему поправки сегодня одобрил Мажилис в первом чтении, сообщает Zakon.kz.
Поручение создать условия для развития агломераций дал в своем Послании от 1 сентября 2021 года президент Касым-Жомарт Токаев. При этом на заседании Высшего совета по реформам глава государства поручил обеспечить их принятие до конца этого года.

Как пояснил руководитель рабочей группы, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Закиржан Кузиев, центрами агломераций смогут стать города с численностью населения свыше 500 тысяч человек. В агломерацию войдут пригородные зоны, имеющие между собой повседневные трудовые и производственные связи.

"Сопутствующий законопроект предусматривает внесение изменений в два кодекса Республики Казахстан и 5 законов и предлагает расширение полномочий местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы в сфере градостроительного планирования, планирования транспортной инфраструктуры, архитектурной и строительной деятельности, реализации бюджетных процессов".

В случае принятия закона и соответствующих поправок, к примеру, у акимата города Алматы появится право внешнего заимствования для финансирования проектов развития устойчивой инфраструктуры на территории агломерации.

Также подразумевается взаимодействие бюджетов одного уровня по совместному финансированию проектов агломерации, направленных как на развитие города-центра, так и его пригородной зоны. Это, например, социальные объекты, инфраструктурные проекты и другие.

На региональном и республиканском уровнях будут созданы Советы по агломерациям для обеспечения межведомственной координации и решения вопросов развития агломераций.

Также законопроектом предлагается разработка на пятилетний период Комплексного плана развития агломерации.

На пленарном заседании депутаты одобрили законопроект в первом чтении, работа над ним продолжится.

Константин Вноровский

Источник - Zakon.kz
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