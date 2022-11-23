Союзнички. Пашинян отказался подписывать проект декларации на саммите ОДКБ

08:38 24.11.2022

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках саммита ОДКБ отказался от писания проекта декларации Совета коллективной безопасности и проекта о совместных мерах по оказанию помощи его стране. Пресс-служба правительства Армении сообщила, что Пашинян заявил о необходимости политической оценки организацией действий Азербайджана.



"Политическая оценка необходима, прежде всего, с моральной точки зрения, - приводится высказывание. - Это важно и с точки зрения восстановления территориальной целостности нашей страны".



По его словам, Еереван предлагает решением СКБ ОДКБ ускорить проведение дипломатической работы с Баку, направленной на незамедлительный вывод азербайджанских войск на исходные позиции по состоянию на 11 мая 2021 года. Пашинян добавил, что "отсутствие четкой политической оценки" будет означать "не только отказ ОДКБ от союзнических обязательств", но также может интерпретироваться азербайджанской стороной "как зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии".



В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что "Армения, безусловно, останется в ОДКБ, несмотря на то, что не все удалось согласовать".



Ольга Расулова