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    Узбекистан   | 
Мирзиеев привезет из Франции солидные инвестиции, - НГ
08:50 24.11.2022

В Париже показали узбекские сокровища
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
Шавкат Мирзиеев представил на выставке узбекское искусство Эмманюэлю Макрону.
Выставка "Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей", приуроченная к визиту президента Шавката Мирзиеева в Париж, открылась в Лувре 23 ноября. Накануне состоялись переговоры глав Франции и Узбекистана, которые обсудили вопросы региональной безопасности и международной политики, подтвердив обоюдную заинтересованность в развитии двусторонних отношений. Франция готова инвестировать в Узбекистан более 6 млрд евро.
Это второй визит узбекского лидера во Францию. Уже есть портфель совместных проектов на 5 млрд евро. Французские компании работают в различных сферах, в том числе по добыче урана. Узбекистан изучает опыт Франции по его обогащению. В республике идут работы по строительству атомной станции, запуск которой позволит значительно сократить дефицит электроэнергии.

А пока в Узбекистане перебои с подачей электроэнергии. Они связаны с нехваткой газа. 90% электроэнергии вырабатывается на тепловых электростанциях. Поэтому Узбекистан сегодня вынужденно остановил экспорт газа и электричества для решения внутренних энергетических проблем. Логично, что главное внимание в ходе визита Мирзиеева во Францию было уделено реализации совместных проектов в сфере энергетики.

В частности, этот вопрос обсуждался в ходе переговоров с главой Французского агентства развития Реми Риу. По итогам была подписана новая программа стратегического сотрудничества до 2025 года более чем на 1 млрд евро.

На состоявшемся в Париже бизнес-форуме узбекская сторона призывала французские энергетические компании инвестировать именно в эту перспективную отрасль экономики республики. Как сообщил заместитель премьер-министра Узбекистана Джамшид Ходжаев, с компанией EDF обсуждались совместные проекты строительства электростанций в Сырдарьинской и Сурхандарьинской областях. Представители французских компаний выразили заинтересованность в реализации новых проектов общей мощностью 1250 МВт в сфере развития альтернативных источников энергии в Ташкентской и Навоийской областях.

Всего по итогам узбекско-французских деловых мероприятий были подписаны торгово-экономические соглашения и контракты на сумму свыше 6 млрд евро. Член Общественного совета Ташкента Али-Абу Ниязматов обратил внимание на то, что в числе подписанных документов есть соглашение в сфере гражданской авиации. "Узбекистан уже давно обновил свой авиапарк французскими лайнерами. Поэтому логично продолжить сотрудничество в этой сфере именно с Францией", – сказал "НГ" Ниязматов. По его словам, инвестиции ожидаются также и в проекты городского развития, в частности Ташкента. "Французская компания Veolia взяла под управление систему теплоснабжения узбекской столицы на 30 лет. Из 3 тыс. км труб, в которых нуждается Ташкент, заменены только около 400 км труб. На замену остальных нужны большие деньги. Другая французская компания – SUEZ готова приступить к модернизации системы водоснабжения Ташкента и Сурхандарьинской области", – отметил Ниязматов.

Кроме этого, в пакете подписанных документов определены проекты в области сельского хозяйства, зеленой экономики, банковско-финансового сектора, транспорта, продвижения программ обучения и финансирования женского и молодежного предпринимательства и образования. В Ташкенте будет открыт Франко-узбекский культурный центр, о чем договорились президенты двух стран Шавкат Мирзиеев и Эмманюэль Макрон.

Под занавес визита узбекского президента Мирзиеев и Макрон в сопровождении первых леди посмотрели в Лувре выставку "Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей". Представлено более 130 экспонатов, рассказывающих об истории государств, народов и культур, находившихся на территории современного Узбекистана за последние 17 веков. Это фрески из Посольского зала в Самарканде, серебро, шелк, керамика, миниатюры бухарской школы XVI века. В зале Ришелье и Исламском отделе Лувра оформлено пять хронологических отделов: "Время оазисных государств и царств: диффузия культур через Шелковый путь", "Средние века и расцвет искусства", "Распространение ислама, а также культурного и научного рассвета в Центральной Азии", "От Авиценны до Чингисхана", "Время великих империй: эпоха Темуридов и Шайбанидов". Свои экспонаты в Лувр доставили 16 музеев страны, в том числе 70 артефактов, отреставрированных французскими и узбекскими специалистами специально к выставке. Особая история о том, что узбекские дипломаты сумели получить на время выставки 31 экспонат из музеев Франции, Великобритании и США, сообщили СМИ.

"Я очень рад, что этот регион, который может быть регионом напряженности, прежде всего показывает себя как регион обменов и созидания. И ты несешь эту волю, – сказал Макрон, обращаясь к своему узбекскому коллеге. – И Франция будет работать в этом же направлении". В свою очередь, Мирзиеев пригласил французского лидера посетить "новый Узбекистан". Макрон пообещал "приехать".

Кроме Лувра, выставка узбекских экспонатов также открылась и в Институте арабского мира: "Дорога в Самарканд, чудеса шелка и золота". Она посвящена узбекскому текстильному ремеслу и национальным костюмам, созданным в период с середины XIX до начала XX века. На ней представлены более 300 экспонатов из девяти музеев Узбекистана.

"Узбекистан проводит многовекторную политику, поэтому неудивительно, что визит узбекского лидера во Францию прошел успешно. Но это нисколько не умаляет развитие сотрудничества с другими стабильными партнерами, такими как Россия, Китай, Южная Корея", – резюмировал Абу-Али Ниязматов.

Источник - НГ
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