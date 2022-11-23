ЯмкаСрач. Бишкекские власти хотят запретить "строительство канализации ашарным методом"

09:06 24.11.2022

24 ноября 2022, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА

Запретить строительство канализации ашарным методом в Бишкеке хотят в БГК



В Бишкеке около 500 километров канализационных сетей построено ашарным методом. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии БГК по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и экологии.



По словам главы комиссии Рысбая Аматова, нередко жители сталкиваются с недобросовестными фирмами. "Один пример. Люди собрали 3,5 миллиона сомов, наняли компанию, та начала строить, но бросила. Люди остались без денег и канализации", - отметил он.



Депутат Казыбек Эргешов добавил, что такие сети не берет на свой баланс Бишкекводоканал. Он предложил создать отдел в предприятии, который бы занимался строительством водопроводных и канализационных сетей. "Чтобы жители могли обращаться, договариваться, а муниципальная фирма по рыночной цене строила. Чтобы на всех этапах был контроль", - сказал он и предложил запретить строительство сетей ашарным методом, без получения ордера, без проектов.



Депутаты отметили, что при строительстве ашарным методом неизвестно, какие используются материалы, какие кладут трубы. "Завтра мы заасфальтируем улицу, а потом придется перекапывать, если будет порыв", - добавил Рысбай Аматов.



Он отметил, что структурным подразделениям мэрии необходимо провести анализ сетей, определить, какая служба будет контролировать строительство.