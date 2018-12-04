Уникум. Казаким Токжанов за одно совещание произнес слово "бл.дь" 71 раз, слово "на.уй" – 73 раза и употребил еще более 20 матерных ругательств

09:22 24.11.2022

Аким района в ЗКО больше часа нецензурно бранил своих подчиненных

маты

В СМИ появилась аудиозапись, где глава района Байтерек в ЗКО отборным матом и на повышенных тонах распекает своих подчиненных, сообщает Zakon.kz.

Совещание длилось 1 час 20 минут, за это время чиновник произнес слово "бл.дь" 71 раз, слово "на.уй" – 73 раза и еще более 20 матерных слов разного содержания.



Данная аудиозапись была сделана в марте текущего года. Сам аким района Байтерек Марат Токжанов объясняет свою несдержанность тем, что у него не было времени подбирать цензурные выражения, в тот момент над районом нависла угроза подтопления.



На совещании обсуждались вопросы противопаводковых работ, и чиновник раскритиковал своих коллег за то, что они вместо резиновых сапог ходят в туфлях, не могут найти 10 литров солярки для техники и не укладываются в сроки во время сдачи документации.



Аким Токжанов, объясняя ситуацию, утверждает, что лично осмотрел проблемные места и увидел, что проблемы не решаются. Это и стало поводом для того совещания.



"Я погорячился, использовал "грубые слова" (қатты сөздер – каз. яз.). Да, я понимаю, что по закону я не имел права так делать. Но в тот момент у меня не было времени на соблюдение этики. На первом месте стоял вопрос жителей – нужно было срочно предотвращать угрозу подтопления. После этого совещания ни один дом в районе не затопило. Честно вам признаюсь, в тот момент была большая угроза подтопления", – сказал Марат Токжанов.

Марат Токжанов также заметил, что подозревает одного из своих заместителей, но так и не назвал имен.



"Это те люди, которые сами ничего не делают, а только говорят. Кроме них кто мог записать? Человеку, который занят работой, нет времени записывать на диктофон. В тот момент они думали о себе, своих интересах, а не о проблеме, которую нужно было решать. Для меня первоначальной задачей было не допустить подтопления домов. Если бы это случилось – как бы я смотрел в глаза жителей? Если бы их дома затопило, что бы я им говорил? Я же не мог им сказать, что виновата природа", – говорит аким.

Он также попросил извинить его за несоблюдение норм служебной этики.



На том совещании никто из подчиненных не посмел возразить акиму в ответ на критику в нецензурных выражениях в свой адрес, только руководитель районного отдела образования Серик Сафиуллин попросил, чтобы аким перестал его материть.



В комментариях СМИ Серик Сафиуллин объяснил, что уже не помнит про это совещание, но добавил, что для чиновника неприемлемо использовать бранные слова в отношении с подчиненными.



Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан устанавливает стандарты служебной этики государственных служащих и направлен на укрепление доверия общества к государственным органам, формирование высокой культуры взаимоотношений на государственной службе и создание атмосферы добропорядочности, а также предупреждение случаев неэтичного поведения государственных служащих.



В п. 5 гл. 2 "Этические принципы государственной службы" отмечено, что служебная этика госслужащих основывается на принципах "вежливости – корректного и уважительного отношения к гражданам и коллегам".



Алмас Кусман



------------------------



ТОКЖАНОВ Марат Лукпанович

/ /

[29.04.1965 - ..]

Род. в ЗКО. Казах



Окончил Карагандинский государственный университет по специальности преподаватель истории и обществоведения, Казахскую государственную юридическую академию по специальности юрист.



Трудовую деятельность начал в 1990 году учителем, затем был избран вторым секретарем горкома комсомола г. Сатпаев Джезказганской области.

С 1991 по 1994 годы – ассистент кафедры политической истории Западно-Казахстанского сельхозинститута.

С 1994 по 1999 годы – старший научный сотрудник института археологии им. А.Маргулана, г.Алматы.

С 1999 по 2000 годы – главный специалист, начальник отдела Алматинского городского управления информации и общественного согласия.

С 2000 по 2003 годы – начальник отдела по защите госсекретов и кадрам Комитета по государственным материальным резервам Министерства энергетики, индустрии и торговли РК.

С 2003 по 2004 годы – начальник отдела контроля Департамента внутренней администрации Министерства юстиции РК, г.Алматы.

С 2004 по 2007 годы – начальник управления юстиции г.Темиртау Департамента юстиции Карагандинской области.

С 2007 по 2008 года работал заместителем акима г.Уральска.

С октября 2008 - май 2010 - аким Чингирлауского района.

С 24 мая 2010 - 2012 - нач-к управления образования Западно-Казахстанской обл.

В 2012-2013 гг. – руководитель Западно-Казахстанского областного управления внутренней политики;

В 2013 – 2016 - руководитель аппарата акима ЗКО.

С апр. 2016 - зам. акима Западно-Казахстанской обл. по вопросам внутренней политики и социальной сферы.

С января - декаб. 2018 года - заместитель председателя Федерации профсоюзов РК.

С 4.12.2018 - 03.2020 - зам. акима Актюбинской области по социальным вопросам.



с 03.2020 - аким района Байтерек Западно-Казахстанской области



Награжден юбилейной медалью "Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл" (2006).



Брат - Тугжанов Ералы Лукпанович



В 11.2022 - на совещании в акимате Т. произнес слово "бл.дь" 71 раз, слово "на.уй" – 73 раза и еще более 20 матерных слов разного содержания. Совещание длилось 1 час 20 минут.

https://www.zakon.kz/6031086-akim-raiona-v-zko-bolshe-chasa-netsenzurno-branil-svoikh-podchinennykh.html