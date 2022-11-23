С кем вести переговоры? Украина сползает в темные века, - Рами Аль-Шаер

10:26 24.11.2022

С кем вести переговоры? Украина сползает в темные века

Рами Аль-Шаер



В разгар встреч на высшем уровне G20, а именно вечером 15 ноября 2020 года, когда шла напряженная работа над итоговым заявлением саммита, украинская ракета упала на территории Польши.



Большая семерка и ряд стран НАТО тут же провели экстренное совещание в рамках саммита G20, а польские официальные лица, а также польские, украинские и прибалтийские СМИ, прежде чем провести какое-либо расследование, анализ или даже отслеживание траектории ракеты, поспешили обвинить Россию, требуя, чтобы была активирована Статья IV Устава НАТО, которая призывает к экстренным консультациям в случае угрозы государству-члену.



Цели запуска ракеты и ажиотаж, что она вызвала, ясны. Тактическая цель заключается в том, чтобы повлиять на седьмое совещание "формулы Рамштайна", которое должно было состояться на следующий день, 16 ноября, и где готовились принять (или не принять) решение о поставках Украине большего количества оружия и различного рода наступательных средств поражения, введения бесполетной зоны над Украиной. Все это продлевает войну, разжигает огонь, а не тушит его. Провокация с ракетой пришлась очень кстати: ведь "топливо" украинской и западной медиавойны истощается, и нужен был серьезный вброс. А приход зимы усложняет положение Украины, которая достигла потолка того, что можно достичь при всех поставках оружия и открытых возможностях поддержки со стороны Запада.



Стратегической целью провокации с ракетой является блокировка любых позитивных изменений в ситуации украинского кризиса, которые возможны за столом переговоров, препятствие началу диалога с учетом текущей реальности, без патологических фантазий и галлюцинаций со стороны президента Зеленского и его команды.



Соединенные Штаты Америки в своем заявлении относительно ракеты были конкретны, заявив: ракета не российская. НАТО не спешило с выводами, ждало, когда будет получена точная информация. По логике вещей, удары по электростанциям и военной инфраструктуре Украины наносятся с востока, то есть российские ракеты стартуют с востока на запад, а украинские - с запада на восток. И утверждения о попадании российской ракеты просто нелогичны. Стоит посмотреть на карту - где находится Польша.



К тому же со стороны России по Украине в тот момент не было запусков, что зафиксировали и западные средства слежения, в частности, самолет-разведчик НАТО, находившийся в той зоне.



В связи с этим возникает вопрос: кто придумал этот трюк, чтобы подтолкнуть НАТО к противостоянию с Россией? Идет ли в данном случае речь об уровне киевского режима, или это уровень военного руководства, или это проделали украинские националисты - для достижения каждым своих целей? И сделала ли это Украина одна или по согласованию с кем-то, например, в Польше, чьи чиновники и СМИ тут же, одновременно с украинскими чиновниками и СМИ, взялись обвинять Россию?!



Похоже, тот, кто придумал этот план, не учел стратегическое измерение конфронтации между Россией и НАТО. Вообще, учитывал ли он, что НАТО - военный союз, и у него есть все необходимые средства для определения местоположения и траектории ракет? И трудно такой неуклюжей уловкой обмануть его. Вернее, осознают ли эти люди, что реализация их злонамеренных целей означает развязывание Третьей мировой войны? Или они видят, что "победа для Украины" стала невозможной, и готовы в отместку разрушить мир?



В Анкаре за день до этого инцидента директор ЦРУ Уильям Бернс встретился с директором российской внешней разведки Сергеем Нарышкиным, они обсудили "последствия применения Россией ядерного оружия и риски эскалации". В то же время президент США Джо Байден встретился со своим китайским коллегой Си Цзиньпином, и они подтвердили, что никогда не будут вести ядерную войну, подчеркнули свое неприятие применения или угрозы применения ядерного оружия на Украине. То есть мир, восток и запад, намерены снижать ядерную эскалацию, а украинский режим совершает подлость, подталкивая мир к ядерной конфронтации.



Ни одна из целей G20 не была достигнута, и итоговое заявление вышло "сбалансированным". Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал заявление как "победу здравого смысла и компромисса", подчеркнув, что Россия продолжит работу на площадке G20, и что заслугой российской дипломатии, заслугой дипломатов Индонезии, Индии, китайских партнеров и деятелей из других стран является то, что они предложили "другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций". Российская дипломатия доказала свою способность противостоять беспрецедентной дипломатической и информационной войне, которую ведут против нее западные СМИ.



А ведь до этого момента не было никаких разговоров в западных, а также арабских СМИ, кроме как об "отводе" от Херсона, что в действительности являлось стратегическим перепозиционированием, а не выводом войск. Причем украинские и западные СМИ использовали весь свой медийный арсенал, чтобы настроить мир против России, экспортируя иллюзии "избавления от военно-морского флота в Севастополе" и "возвращения Крымского полуострова".



Прагматичное российское военное руководство посчитало благоразумным не жертвовать солдатами и техникой, поэтому войска передислоцировались, перейдя на левый берег Днепра. Дело в том, что эффект частичной мобилизации проявится в течение некоторого времени, не сразу, и зимой, после того как земля замерзнет, Россия сможет вернуться на те земли с большим числом техники и личного состава. Украине уже причинен значительный урон как в инфраструктуре, так и в личном составе. И то, что мы видим сегодня, - это фактически потолок возможностей украинской армии, которая требует от Запада наступательных вооружений и техники, способных нанести удар на глубину территории России, полагая, что вооружение и техника восполняют нехватку личного состава.



Однако то, что сегодня делает Россия, нанося удары по электростанциям и военной инфраструктуре на украинской территории, а также транспортным средствам, помогающим доставлять вооружение, вызывает вопрос, который логично было задать украинцам: почему Россия не делала этого всего еще с февраля, после начала спецоперации?



Причина проста: Россия не воевала и пока не находится в состоянии войны с Украиной, потому что относится к этой стране как к стране, захваченной экстремистской националистической группировкой, обманывающей народ и бросающей его в печь уничтожения. И Россия придерживалась этой политики, пока Украина не начала проводить террористические операции против гражданских объектов на территории России, в частности, Крымского моста, что вынудило распространить военную операцию на другие территории как ответ на эти атаки.



Украина стремительно движется к темным векам, разрушаются украинское государство и политический строй, именно это побуждает Запад во главе с Соединенными Штатами Америки привести Зеленского к переговорам. То, что творится в головах у безумного режима в Киеве, подталкивающего НАТО к конфронтации с Россией, представляет опасность не только для Украины, но и для Европы, всего мира. Мир устал от конфронтаций, устал от проблем Украины и шипения Зеленского, выступающего над трупами своих граждан в роли "победоносного вождя". Мир желает безопасности, стабильности, возвращения жизни в нормальное русло, ведь те на Западе, кто желает знать правду, верят фактам, а не наглой необоснованной лжи, и давно поняли суть кровавого террористического режима в Киеве.



А что касается обвинений Запада в "терроризме" российского государства, то нужно отметить: действия России - это микрохирургия в сравнении с тем, что когда-то делали американцы в Югославии, Ираке, Японии или Германии, и Россия не прибегала к бомбардировке гражданской инфраструктуры. Военная инфраструктура и электростанции Украины стали объектами для поражения только после того, как исчерпались все возможные средства образумить украинский режим. Однако он продолжает сеять хаос и смерть, нанося тем самым вред и своему народу, а не только русскому. И Россия дала ответ - око за око.



Соединенным Штатам Америки, курирующим украинский режим, необходимо убедить своих подопечных и вместе с Украиной сесть за стол переговоров, чтобы предотвратить то, что будет с Украиной, если она пойдет по пути опасных провокационных уловок, таких, как ракета, которая упала в Польше.