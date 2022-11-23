Олигархическая Россия бессильна победить олигархический Запад, - Александр Проханов

10:49 24.11.2022

Хвала тебе, хвала!

Религия справедливости исповедуется всеми, кто видит свое будущее в Русской Мечте

Александр Проханов



Олигархическая Россия бессильна победить олигархический Запад. Фридман и Авен, Дерипаска и Прохоров - не более чем волоски на лобке Ротшильда. Не прав Пастернак, что "пораженья от победы ты сам не должен отличать". Должен, ибо между победой и поражением стоит предательство.



Невозможно рассуждать о германском фашизме, не упоминая Гитлера. Невозможно говорить о победе советского народа над фашизмом, не упоминая Сталина. Ведя справедливую войну за восстановление растерзанных русских пространств, за объединение рассеченного русского народа, нельзя виновнику этой трагедии Горбачеву устраивать государственные похороны. Нельзя проливать русскую кровь, сражаясь за русский мир, и сохранять Ельцин-центр как неприкосновенный храм либерализма. Российская пропаганда обращается с общественным сознанием, как пневматический молот с золотыми часами.



Порча танковой брони обрекает танк на сожжение. Порча пороха обрекает пушку на холостой выстрел. Порча электронной системы наведения обрекает гиперзвуковую ракету на промах. Порча в идеологии повергает сознание воюющего народа в безумие.



Россию в 1991 году положили во гроб. Не в тот хрустальный, сказочный, что на золотых цепях качается в небесной лазури. Ее положили не как спящую царевну - в жемчужном кокошнике и в дивном наряде. Ее кинули в дощатый гроб раздетую, изнасилованную, с вырванными волосами и выколотыми глазами, со множеством синяков и порезов. Она лежала в гробу в глубоком обмороке, а на крышке из гнилой осины танцевала ликующее либеральное племя.



Русские сказки сбываются. Россия проснулась во гробе. Ее разбудил не восторженный поцелуй влюбленного царевича. Поцелуем, разбудившим Россию, был грохот реактивных снарядов, городские пожары, бабьи рыдания. Россия очнулась и сдвинула крышку гроба, хулители и насильники слетели и разбежались. Россия встает из гроба в рубище, тяжко дыша. Ее восстание из гроба зовется специальной военной операцией - обряд русского воскрешения.



Вдруг обнаружился спрос на русскую идеологию. По кремлевскому велению ее начинают дружно искать. Собираются на круглые столы умачи, студентам университетов дают задание разработать идеологию новой России. Ее придумывают интеллектуальные виртуозы в закрытых клубах и обществах.



Но идеологию не придумать. Ее не высосать из пальца, не сложить воедино из множества бессмысленных осколков. Идеологию можно угадать и подслушать. Надо услышать, о чем во все века устами своих богооткровенных пророков и поэтов мечтал народ.



Устами языческих скоморохов и сказочников, в писаниях великих православных мистиков, в учениях русских космистов, в огненных творениях русских словесников, в деяниях большевиков жила одна и та же мечта, один и тот же чудесный образ. В каждую эпоху облаченный в свои ризы, он оставался все той же мечтой о справедливом, благом, могучем и цветущем царстве. Где нет насилия, угнетения сильным – слабого, богатым - бедного, где люди друг другу, как боги. Где в гармонии пребывают человек и зверь, рукотворная машина и божественная природа.



К этой мечте стремился русский народ на протяжении тысячелетий. Эта мечта является глубинной идеологией русского народа. Царствие небесное, сказочное, пленительное, данное нам как фреска на церковной стене, оно и есть идеология Государства Российского, которое сегодня воскресает в огне украинской войны.



Суть этой идеологии - справедливость, ибо Царствие Небесное есть царство справедливости, где отрицается самая страшная земная несправедливость - смерть. Справедливым является избавление граждан Донбасса от рабства и истребления. Справедливым является соединение рассеченного и разорванного русского народа. Справедливым является сражение России с Западом, с этим мировым чертогом зла.



Религия справедливости исповедуется всеми, кто видит свое будущее в Русской Мечте. Эта мечта обретается Победой: победой на поле боя, победой в трудах и искусствах, победой в праведном мироустройстве, откуда изгоняются несправедливость и тьма.



Ценности Русской Мечты священны. Сражение за эти ценности священно. Идеология Русской Мечты, израненная арматурой взорванного Мариуполя, омытая кровью Лимана, пропитанная горечью оставленного без боя Херсона, эта идеология ляжет в основу нового послевоенного российского общества с его парламентом, армией, городами, железными дорогами, великим арктическим проектом и космическими дерзаниями. Космос - не просто броуновское движение галактик, не просто рождения и смерти созвездий, а вместилище божественной гармонии.



Открылась бездна звезд полна;



Звездам числа нет, бездне дна, - воскликнул русский ясновидец Ломоносов.



"Я - русский, какой восторг!" - воскликнул победоносец Суворов.



"Выпьем за Родину, выпьем за Сталина!" - поется в победоносной песне.



И я повторяю за всеми:



Россия, Русь, хвала тебе, хвала!



В твоих глазах- лазурь небесных сфер.



И отблеск вороненого ствола,



И слезы нескончаемых потерь.