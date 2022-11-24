ЦРУ открыло вакансии для предателей в России, - СП

10:56 24.11.2022

ЦРУ открыло вакансии для предателей в России

Американская разведка заявила о планах вербовать недовольных спецоперацией на Украине россиян

Светлана Гомзикова



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Никита Мендкович



Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США планирует привлекать к сотрудничеству граждан России, которые не поддерживают решение руководства страны о проведении специальной военной операции на Украине. Об этом со ссылкой на замглавы американской разведслужбы Дэвида Марлоу пишет издание The Wall Street Journal.



Об открытии шпионских вакансий для россиян чиновник заявил, выступая на днях в аналитическом центре при Университете Джорджа Мейсона в Арлингтоне на мероприятии по случаю юбилея ЦРУ (в этом году главной разведслужбе США исполнилось 75 лет). В своем спиче Марлоу отметил, что украинский кризис открывает широкие возможности для западных спецслужб по вербовке новых русских агентов в свои ряды. Поскольку большое число жителей России, как он считает, "недовольны войной".



"Мы ищем по всему миру россиян, которые испытывают от этого (спецоперации - ред.) отвращение, как и мы. Мы открыты к сотрудничеству", - цитирует замдиректора ЦРУ Wall Street Journal.



Больше всего наши противники рассчитывают на недовольных силовиков, руководителей стратегических предприятий, представителей власти и бизнеса, а также работников массмедиа.



На самом деле, в заявлении Марлоу нового мало. И это не первая попытка американской разведслужбы привлечь на свою сторону противников спецоперации.



Так, еще в мае газета Washington Post со ссылкой на официальные лица сообщала о попытках ЦРУ установить через соцсети контакты с гражданами России, которые недовольны властью и не одобряют операцию по денацификации Украины с тем, чтобы получать от них секретные сведения. Якобы даже были разработаны специальные инструкции на русском языке, как информаторы могут обеспечить безопасность передачи данных и "не оказаться пойманными". Для связи, в частности, предлагалось пользоваться даркнетом - нелегальным (или "темным") сегментом Интернета, который скрыт от общего доступа.



Сколько нашлось "плохишей", желающих получить свою "корзину печенья и бочку варенья", не сообщается. Но из откровений замдиректора разведслужбы можно понять, что в ЦРУ все еще сохраняют оптимизм и от соответствующих планов отказываться не собираются.



Другое дело, зачем раскрывать свои намерения публично и так нагло? Ведь не секрет, что агентурная работа - дело тонкое и деликатное, которое не любит парадности и лишнего шума…



Комментируя ситуацию телеведущий канала "Царьград" Юрий Пронько признал, что все "очень серьезно".



"Латентные предатели - опасная и токсичная субстанция. Предположу, что они уже и сейчас имеются в коридорах, где принимаются решения. Надеюсь, мы понимаем, с кем имеем дело", - написал он в своем Telegram-канале.



Эксперт в области истории разведок и шпионажа, глава Евразийского аналитического клуба, политолог Никита Мендкович, в свою очередь, считает, что заявление замдиректора ЦРУ, "это своего рода открытое объявление о наборе на службу, обращенное к широкой аудитории":



- Причем, это указание не столько в адрес лиц, проживающих в России, сколько для людей, выехавших в течение 2022 года за пределы нашей страны. В том числе, с целью уклонения от возможной мобилизации.



Исследования, проводившиеся западными социологами, показывают, что среди эмигрантов очень высок процент лиц с антигосударственными настроениями. Участвовавших в экстремистской деятельности на территории России.



Соответственно, вполне естественно, что ЦРУ надеется среди этой категории персонажей завербовать некоторое количество людей и для агентурной и для пропагандистской работы. На текущий момент, на самом деле, эта деятельность уже ведется фактически открыто через ряд структур.



Цель, повторюсь, это либо подготовка шпионов и диверсантов. Либо пропагандистов, которые будут действовать в качестве блогеров, пропагандируя антироссийские и антигосударственные идеи.



"СП": - Как нашим спецслужбам этому противодействовать?



- Я считаю, что в данном случае все спецслужбы должны действовать обычным порядком. То есть, пытаться предугадать и опередить замыслы противников стандартными оперативными методами, которые уже много десятилетий опробованы и практикуются обеими сторонами.



Здесь важна реакция общества.



Нужно понимать, что в нашей среде, в том числе среди людей с российским паспортом, есть люди, настроенные антигосударственно. Есть люди, фактически становящиеся на путь предательства, ступившие на него из страха, и сейчас двигающиеся по нему далее …



Собственно говоря, общество должно просто проявлять здоровый скептицизм к подобной позиции, не принимать ее всерьез, не вестись на подобные провокации и агитацию. Ведь против нашей страны ведется война. И вопрос стоит о нашем выживании. Тот, кто не поддерживает нашу победу, тот не заинтересован в выживании нашего государства и народа. Вот и весь сказ.



"СП": - Тут еще важно осознавать меру личной ответственности, поскольку сотрудничество с иностранными спецслужбами в ущерб интересам страны у нас наказуемо. Только все ли это понимают?



- Статью "Измена Родине" никто не отменял, она только называется сейчас иначе - "Государственная измена" (275-я УК РФ). Участие в пропагандистских и, тем более, разведывательных мероприятиях под руководством иностранных спецслужб рассматривается как измена Родине, и карается большими сроками тюремного заключения.



Здесь не поможет "фиговый листок" заявления о том, что это гражданская позиция или что-то еще. Это просто определенная подрывная деятельность, оплачиваемая иностранным государством.



Нужно быть готовыми к проявлениям такого рода. Причем, подчеркну, прежде всего, не спецслужбам, а обществу. Игнорируя их и не поддаваясь на подобные провокации.



"СП": - Тем не менее, многие из тех, кто этой деятельностью занимался, смогли спокойно покинуть страну и теперь занимаются тем же самым, но из-за рубежа. Причем, выехать им не помешали даже уголовные дела, фигурантами которых они являлись. Почему, интересно?



- Я считаю, что до определенного момента в нашей стране, во-первых, действовала (и в определенных параметрах до сих пор сохраняется) слишком мягкая и слишком аморфная юридическая база, затрудняющая преследование подобных предателей.



И, кроме того, у нас царил очень благодушный политический климат. Гораздо более мягкий, чем, например, в США и странах Европы, где за подобную деятельность человек подвергается и аресту, и общественному остракизму.



На мой взгляд, сейчас, в условиях тотальной войны против нас со стороны НАТО, нужно адаптироваться к этим условиям. Быть менее терпимым к проявлениям предательства. Поскольку каждый человек, который принимает участие в так называемых "антивоенных кампаниях", кто проявляет малодушие и оказывается в эмиграции, в определенных условиях может стать активным и сознательным пособником врага. Соответственно, нужно проявлять осторожность и гиперкритично относиться к выступлениям таких лиц.



24.11.22