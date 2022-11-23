В Казахстане опять выборы (смыслы бессмыслицы), - Данияр Ашимбаев

11:29 24.11.2022

О сроках парламентских выборов

Данияр Ашимбаев: При назначении даты выборов нужно исходить из того, что в первом полугодии следующего года должны пройти частичные выборы половины сенаторов



Данияр Ашимбаев, 23 ноября 22



Завершение президентской кампании автоматически ставит в политический календарь обещанные досрочные выборы в Мажилис и маслихаты.

Согласно изменениям в конституцию и конституционное законодательство, они будут избираться по новой модели:

- Мажилис на 2/3 по партийным спискам и 1/3 по одномандатным округам (квота АНК из Мажилиса переходит в Сенат), т.е. 69 и 29 депутатов соответственно;

- Маслихаты областей и мегаполисов - по 50% по спискам и 50% по округам;

- Маслихаты районов и городов областного значения - по одномандатным округам.

Для партий действует 5%-ный барьер.

Одномандатников могут выдвигать партии, общественные организации плюс разрешено самовыдвижение. Побеждает кандидат, получивший простое большинство голосов избирателей (не абсолютное).

Это позволяет получить более представительные Мажилис и маслихаты (последние вообще последние созывы пропадают из поля зрения сразу после избрания).

Гражданам городов придется голосовать 4 бюллетенями, а жителям сельской местности - 5.

К этому времени партии "Аманат" нужно будет успеть избрать новых руководителей филиалов (акимы теперь не имеют права ими руководить), а маслихатам - избрать председателей (которые введены вместо секретарей).

Интересен и вопрос сроков проведения выборов.

Дело в том, что при назначении даты выборов нужно исходить из того, что в первом полугодии следующего года должны пройти частичные выборы половины сенаторов. Та часть, у которой истекают полномочия, была избрана в июне 2017 г. и новые выборы должны пройти по закону не позднее конца апреля 2023 г. Поскольку сенаторов избирают маслихаты, то очевидны два сценария: либо сначала Сенат, потом маслихаты (и Мажилис), либо наоборот.

На избирательную кампанию и тех, и других, и третьих выделяется два месяца, а значит в первом полугодии 2023 г. должны пройти последовательно две электоральные кампании, причем из-за того, что несмотря на дважды проведенную либерализацию процедуры создания новых партий так и не появилось, видимо, придется избирать Мажилис и маслихаты после Сената, чтобы хоть кто-то успел зарегистрироваться. Но могут и успеть в декабре-январе. В конце концов президент минимум дважды говорил о необходимости увеличения количества партий.

Резюмируем: возможны только два графика: январь-март-май и февраль-апрель-июнь. Первый позволяет любой порядок, при втором - первым должен пройти Сенат, а потом Мажилис с маслихатами. Такой вариант позволяет решить и вопрос создания новых партий, а заодно - если будет принято решение - и проведение праймериз действующими партиями.

В любом случае, как отметил Касым-Жомарт Токаев в сентябрьском послании, "к середине 2023 года будет осуществлена перезагрузка и обновление всех основных политических институтов: президента, парламента, правительства".